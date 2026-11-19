Walmart aumenta i suoi obiettivi annuali dopo un aumento del 5,2% dei ricavi trimestrali. Il commercio online sta crescendo, ma il profitto netto sta diminuendo. I risultati pubblicati il 19 novembre riguardano il trimestre chiuso 31 ottobre 2026. Le vendite comparabili, i profitti regolati e le cifre pubblicate misurano realtà diverse.
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Walmart ha sollevato i suoi obiettivi annuali dopo aver annunciato il 19 novembre i ricavi trimestrali di 188,8 miliardi di dollari, in aumento del 5,2 per cento. Il terzo trimestre dell’esercizio fiscale 2027 si è concluso il 31 ottobre 2026.
Il commercio online sta crescendo, il profitto netto è in calo
Le vendite online sono in crescita del 17% in tutto il mondo e del 23% in Walmart U.S. Net guadagni attribuibili al gruppo, tuttavia, diminuito del 19,5% a $4,945 miliardi. Il profitto diluito pubblicato raggiunge $0.62 per azione, rispetto a $0.65 dopo la regolazione.
Walmart alza le sue previsioni
Per tutto l’anno, il distributore si rivolge ora ad una crescita netta del 4,9% al 5,2% a tassi di cambio costanti. Si aspetta guadagni aggiustati per azione da $2.84 a $2.89, rispetto a $2.80 a $2.87 in precedenza. Questi intervalli rimangono obiettivi, non risultati.
Illustrazione: Walmart store in Onalaska, Wisconsin, 8 giugno 2024. Archivio: Wikideas1, Wikimedia Commons, CC0. Abito Libnanews.
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