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Walmart aumenta i suoi obiettivi annuali dopo un aumento del 5,2% dei ricavi trimestrali. Il commercio online sta crescendo, ma il profitto netto sta diminuendo. I risultati pubblicati il 19 novembre riguardano il trimestre chiuso 31 ottobre 2026. Le vendite comparabili, i profitti regolati e le cifre pubblicate misurano realtà diverse.