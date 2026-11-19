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Il Parlamento danese ha approvato giovedì 19 novembre 2026 l’accordo di difesa con la Groenlandia e gli Stati Uniti. Il testo ha ricevuto 109 voti a favore, senza obiezioni o astensione. Questo voto toglie l’ostacolo parlamentare danese, ma non solo dimostra che l’accordo è già entrato in vigore.

Il governo può ora formalmente informare Washington che entrambi i parlamenti hanno dato il loro consenso. Il comunicato del Folketing presenta questa notifica come la fase che completerà la ratifica e renderà l’accordo legalmente vincolante. Non annuncia il suo mandato.

Groenlandia: due voti prima della notifica

L’accordo è stato approvato dal Parlamento della Groenlandia il 3 novembre. Il consenso danese segue quindi quello del territorio interessato. A Copenaghen, la procedura è conforme all’articolo 19 della Costituzione danese, richiama il Parlamento.

Il governo ha concluso l’accordo a New York il 22 settembre. Il ministro degli Esteri Lars Løkke Rasmussen ha poi presentato la risoluzione B 36 al Folketing il 22 ottobre. Una prima lettura si è svolta il 12 novembre, seguita da una relazione della commissione del 17 novembre. La votazione del 19 novembre corrisponde alla seconda e ultima lettura.

Completare il quadro di difesa del 1951

Il nuovo accordo modifica e integra quello che sta organizzando la difesa della Groenlandia dal 1951. La sintesi ufficiale della risoluzione fa parte della cooperazione della NATO. Supera l’accesso militare degli Stati Uniti al Territorio e permette nuove zone di difesa. Esso comprende anche disposizioni sull’ambiente e gli investimenti esteri.

Queste possibilità legali devono essere distinte da un’efficace distribuzione. Il voto parlamentare non costituisce di per sé l’annuncio di lavori completi o di nuove strutture operative. La fase confermata questo giovedì è l’autorizzazione del governo danese a concludere questo processo.

Secondo il Parlamento danese, il Presidente degli Stati Uniti aveva l’autorità di concludere l’accordo senza la successiva approvazione del Congresso. La formalità ancora descritta nel comunicato del 19 novembre è quindi la notifica danese agli Stati Uniti.

Foto: Nuuk, 18 giugno 2025, vicino alla cattedrale. Archivio illustrativo, non correlato a una struttura militare o voto del giorno. Quintin Soloviev, Wikimedia Commons,CC BY 4.0. Ridimensionata intera foto; vestizione editoriale Libnanews aggiunto.

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