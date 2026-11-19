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In Libano, il cancro alla prostata si colloca prima tra i tumori maschili nelle stime GLOBOCAN 2024 del Centro Internazionale di Ricerca Cancro. Il National Fact Sheet, pubblicato nella sua versione settembre 2026, stima il numero di nuovi casi nel 2024 a 1.411, o 15,8% dei tumori negli uomini. Questa classifica nazionale non deve essere confusa con quella del mondo intero.

Primo libanese, secondo classifica mondiale

Nella foto maschile libanese, la prostata precede la vescica e il polmone. Tutti i sessi rappresentano l’8% dei nuovi casi e sono al quinto posto. La stessa diagnosi cambia quindi posto secondo la popolazione di riferimento: parlando del « primo cancro in Libano » senza specificare che si tratta di uomini sarebbe fuorviante.

Globalmente, IARC presenta la prostata come il secondo cancro più comune negli uomini e il quarto cancro più comune in tutti i sessi. Esso stima oltre 1,5 milioni di nuovi casi e quasi 420.000 morti nel 2024. Questi dati internazionali non sono un bilancio libanese.

Misurazione di diagnostica senza indicatori di confusione

Nuovi casi descrivono l’incidenza di una malattia per un periodo di tempo. Non corrispondono a tutte le persone che vivono con questa malattia o al numero di morti. Il foglio GLOBOCAN fornisce stime basate su fonti nazionali e metodi statistici; Non deve essere presentato come il conteggio lordo di tutti i registri ospedalieri del 2024.

Queste distinzioni contano durante le campagne per sensibilizzare la salute maschile. Un aumento della diagnostica può avere diverse spiegazioni, tra cui l’evoluzione dell’uso degli esami. Una fotografia statistica di un anno non è sufficiente per stabilire un aumento tra i giovani, né per dimostrare una causa particolare in Libano.

La sfida della sovradiagnosi

IARC evidenzia anche il rischio di diagnosticare tumori che non avrebbero causato sintomi o morti durante la vita del paziente. È overdiagnosis, che può portare a trattamenti non necessari. Il suo lavoro esplora le strategie che combinano il dosaggio PSA, la valutazione del rischio e le recensioni orientate all’imaging per limitare queste conseguenze. Questo non è un’istruzione di screening identico per tutti.

Il peso di questo cancro garantisce informazioni accurate sulla malattia, ma nessuna classifica nazionale sostituisce una valutazione individuale. Tra il numero di diagnosi, la gravità e le decisioni di gestione, gli indicatori rispondono a domande separate.

NIH Laboratory, 27 gennaio 2005. Illustrazione generale: nessuna istituzione libanese o scena di screening. Diane A. Reid / NCI, pubblico dominio.

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