Save the Children ha rilasciato un’analisi dell’esposizione dei bambini ai conflitti e agli ostacoli agli aiuti umanitari il 19 novembre. Secondo la mappatura del PRIO, 589 milioni di bambini vivevano a meno di 50 chilometri dalla violenza armata nel 2025. Non e’ un conteggio delle vittime. Il rapporto si basa anche sugli incidenti verificati dalle Nazioni Unite, tra cui 8.322 negazioni di accesso umanitario. Date, definizioni e metodi spiegano perché gli indicatori devono essere letti separatamente.

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Quasi uno su quattro bambini visse vicino a un conflitto armato nel 2025. Save the Children ha rilasciato una nuova analisi il 19 novembre, che stima questa popolazione a 589 milioni. Questa cifra misura un’esposizione geografica, non una serie di vittime. L’organizzazione mette in guardia anche sugli ostacoli all’aiuto umanitario: 8.322 incidenti di negazione dell’accesso ai bambini sono stati verificati dalle Nazioni Unite per il 2025.

589 milioni di bambini in conflitto

La relazione Fermare la guerra sui bambini: cambiare le probabilità combina due set di dati. Il primo viene dal Peace Research Institute Oslo, o PRIO. Si stima che quanti bambini vivono in una zona meno di 50 chilometri da un evento mortale di conflitto in un dato anno. Il secondo include violazioni contro i bambini documentati e verificati dalle Nazioni Unite.

Questi indicatori non sono intercambiabili. I 589 milioni di bambini identificati dalla mappatura non sono tanti bambini uccisi, feriti o personalmente mirati. Vivono vicino alla violenza organizzata. La stima non significa che tutti abbiano subito un attacco a casa.

La percentuale raggiunge il 23,4 per cento della popolazione infantile mondiale. Questo è il livello più alto di questa serie, risalente al 1990. La stima è del 7 per cento superiore alla cifra riveduta per il 2024. La parola « revised » è importante: confrontando questa edizione ad una vecchia figura pubblicata senza tener conto delle correzioni può produrre una diversa evoluzione.

La misura rimane più precisa di essere semplicemente residente in un paese in conflitto. Secondo il rapporto, circa 1,5 miliardi di bambini vivevano in un tale paese entro il 2025. Ma la lotta non copre necessariamente tutto il suo territorio. Il raggio di 50 chilometri consente di distinguere la vicinanza della violenza dall’appartenenza a uno Stato colpito dalla guerra.

Una nuova analisi, non una nuova revisione delle Nazioni Unite

La pubblicazione di novembre non deve essere confusa con la relazione annuale del segretario generale delle Nazioni Unite. Il presente documento, di cui al documento A/80/723-S/2026/357, è datato 16 giugno 2026 e copre da gennaio a dicembre 2025. Save the Children offre ora un’analisi, completata da confronti storici e stime PRIO.

Le Nazioni Unite sottolineano che le sue cifre non rappresentano la piena estensione delle violazioni. Insicurezza, restrizioni di accesso e difficoltà di verifica limitano il censimento. Alcuni fatti commessi in precedenza, ma verificati solo nel 2025, sono inclusi anche nei dati di quest’anno. Una data di verifica non è quindi sempre una data di commissione.

Né il numero di violazioni coincide con quello dei bambini interessati. La stessa persona può essere sottoposta a diverse violazioni. Unwise aggiunta di bambini, attacchi e incidenti di accesso darebbe un significato totale senza omogeneo.

Aiuti rifiutati, quasi una volta all’ora

L’accesso umanitario è uno dei principali aspetti del lavoro delle ONG. In un comunicato stampa rilasciato il 18 novembre, associato al documento separato Accesso limitato: fornitura di aiuti contro le quoteSave the Children paragona 509 incidenti verificati nel 2015 a 8.322 nel 2025. Il numero è stato così moltiplicato per circa sedici in dieci anni.

L’espressione « quasi ogni ora » riassume una media annuale. Non descrive un’osservazione in tempo reale, né descrive un bambino che non è assistito in un determinato momento. Un incidente può influenzare diversi bambini e coprire situazioni molto diverse. I portatori includono restrizioni di movimento, barriere amministrative o violenze contro persone umanitarie, locali e proprietà.

Il totale di 8.322 è coerente con la relazione delle Nazioni Unite. Il comunicato delle ONG indica che gli incidenti sono concentrati in particolare nel territorio palestinese occupato, in Libia e in Ucraina. Questa concentrazione non ignora altre situazioni, ma vieta anche di presentare l’aumento come uniformemente distribuito in tutto il mondo.

Perché i totali differiscono secondo la relazione

Save the Children ha mantenuto 38.967 violazioni nella sua analisi del 2025. Questo totale differisce dal 38,558 riportato nella relazione dell’ONU. L’organizzazione spiega la sua scelta metodologica: aggiunge l’uso militare di scuole e ospedali alla categoria di attacchi contro questi stabilimenti. Mantiene anche solo violazioni in una specifica categoria.

La quota di oltre il 21 per cento attribuita alla negazione dell’accesso umanitario è quindi il totale utilizzato dalla ONG. Non rappresenta la percentuale di 589 milioni di bambini che sono stati personalmente rifiutati di assistenza. Queste cifre misurano due realtà distinte: una popolazione esposta a conflitti e incidenti verificati.

Anche i limiti del censimento sono pratici. Quando le squadre non possono accedere ad una zona, lottano per fornire aiuto, ma anche per documentare gli attacchi. Una diminuzione dei fatti verificati non è quindi sufficiente a dimostrare un miglioramento della situazione.

Proteggere i bambini oltre il conteggio

Il rapporto richiede un’azione su tre fronti: aderenza alle norme di comportamento delle ostilità, responsabilità di coloro responsabili e concreti rafforzamento della protezione e del recupero dei bambini. Save the Children insiste sulla continuità dei servizi, la formazione del personale, l’accesso umanitario e il finanziamento prevedibile.

La mappatura del PRIO e il monitoraggio delle violazioni rispondono così a diverse domande. Il primo indica dove vivono i bambini vicini alla violenza. Il secondo documenta le violazioni verificate. Tra queste due scale, l’accesso a una scuola, la cura e l’assistenza dipendono ancora dalla reale possibilità di inviare persone e forniture alla popolazione.

Archivio foto: Jabaliya, Striscia di Gaza, 31 maggio 2024. Hussein Jaber / UNRWA, CC BY-SA 3.0 IGO. Illustrazione del contesto umanitario, senza rappresentazione di un incidente specifico identificato nel 2025. Abito editoriale Libnanews sotto la stessa licenza.

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