La Bibliothèque nationale de France e un catalogo universitario americano due dischi di Wadih el-Safi, uno a cura di Pathé, l’altro di Alamphon. I loro dischi mostrano ciò che può essere stabilito su queste edizioni e perché mantenere un medium, identificare una versione e ottenere il diritto di trasmettere sono approcci diversi.

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A Parigi, un 78 giri di Wadih el-Safi appare nel catalogo della Bibliothèque nationale de France sotto un riferimento Pathé. In Carolina del Nord, un archivio della diaspora libanese descrive un altro album, a cura di Alamphon. Questi dischi mostrano dove cominciare a documentare il repertorio del cantante: identificare le edizioni che sono circolate, senza confonderle con le registrazioni originali o supponendo chi può trasmetterle.

Il 20 novembre, il Ministero dell’Informazione libanese ha riferito su un’intervista tra Paul Morcos e Georges el-Safi, figlio del cantante. Ha detto di aver discusso la conservazione delle registrazioni, dei diritti associati e dell’accesso pubblico. Il dipartimento non ha annunciato in questo rapporto alcun trasferimento di archivi, budget, o online. I cataloghi ricercabili offrono già una panoramica concreta del lavoro che un inventario potrebbe fare.

Due dischi, due riferimenti

Il BnF descrive un 78-round 25 centimetri che porta il riferimento Pathé PAM1501. Foglio illustrativoAllūma Llūma, classificato come danza, menziona il canto Wadih el-Safi, accompagnato da un’orchestra e cori. La data del 1956 si riferisce al deposito legale indicato nella comunicazione, non ad una sessione di studio la cui data è conosciuta. Una copia può essere trovata nel dipartimento audiovisivo.

Alla North Carolina State University, il Moise A. Khayrallah Center for Studies sulla diaspora libanese documenta un disco Alamphon da 10 pollici a 78 giri. Il suo avviso dice entrambi i latiAllomah Illomahe non data l’edizione. La prossimità dei titoli rende il rapprochement istruttivo, ma i record non sono sufficienti per stabilire che è la stessa registrazione sonora. Né indicano dove si trova la fonte utilizzata per premere uno o l’altro disco.

I 38 record relativi alla stella dell’autorità di Wadih el-Safi al BnF includono 36 registrazioni sonore e due documenti d’immagine animati. Questo conteggio descrive lo stato di un catalogo, non 38 canzoni o parte integrante del cantante. Ci sono diversi grafici del suo nome e dei suoi crediti che cambiano a seconda della pubblicazione. Un inventario di lavoro dovrebbe mantenere queste varianti, insieme al marchio, il riferimento di record, il volto e la natura della data indicata, in modo che i diversi documenti non vengano erroneamente raccolti sotto un unico titolo.

Mantenere una copia non dà il diritto di rebroadcast esso

La carta nordamericana è accompagnata da un MP3. Il suo riferimento alle tasse indica che il donatore conserva i diritti che controlla e che il centro può autorizzare alcuni usi non commerciali, tra cui la ricerca o l’insegnamento. L’accesso al file non è valido per il permesso di integrare o ristampare una pubblicazione. Anche in Libano la legge distingue i diritti connessi ai lavori dei vicini diritti degli esecutori, dei produttori di registrazione e delle emittenti. Questo non dice chi attualmente detiene i diritti di ogni versione della canzone.

Le raccomandazioni dell’Associazione Internazionale dell’Audio e dell’Audio-Visual Archives distinguono anche la conservazione record di una copia che può essere elaborata per facilitare l’ascolto. Un catalogo pubblico può descrivere un’edizione, individuarla e segnalare le sue condizioni di accesso senza mettere il suono online. Si tratta di un primo passo concreto: i ricercatori e gli ascoltatori sanno quale versione viene discussa, mentre la conservazione del mezzo e le autorizzazioni per la diffusione possono essere esaminate separatamente.

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