René Moawad è stato presidente del Libano per 17 giorni, tra la sua elezione il 5 novembre 1989 e il suo assassinio il 22 novembre. Per il 37 ° anniversario della sua morte, il suo discorso di inaugurazione fa luce sulle priorità di questo mandato interrotto: riconciliazione, ricostruzione e autorità statale. Gli archivi presidenziali ricordano anche che non si è mai unito a Baabda. Due messaggi di François Mitterrand testimoniano il sostegno francese, poi il lutto causato dalla sua scomparsa, senza designare i responsabili dell’attacco.

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Il 22 novembre 1989, un attacco al suo convoglio a Beirut pose fine alla presidenza di René Moawad. Eletto il 5 novembre, ha trascorso solo 17 giorni. Per il 37o anniversario del suo assassinio, il suo discorso di inaugurazione ci ha permesso di tornare ad una specifica ambizione: riconciliare i libanesi e ripristinare l’autorità statale dopo gli accordi di Taif.

René Moawad: una riconciliazione inclusiva

Il 5 novembre il nuovo presidente si è impegnato ad attuare il documento d’accordo nazionale. Chiede la riconciliazione aperta a tutti, compresi coloro che rifiutano di partecipare. Ha annunciato un governo di concordia nazionale e ha chiesto una rinuncia all’uso di armi.

Il suo programma combina sicurezza e ricostruzione. Si riferiva al ritorno delle persone sfollate internamente, al ripristino della distruzione e al ripristino della sovranità. La raccolta di armi tenute al di fuori della forza legale è anche uno dei suoi impegni. Questi sono gli obiettivi formulati quando ha assunto la carica, non una revisione dei risultati durante il suo breve termine.

Un presidente che non è mai entrato a Baabda

La storia ufficiale del palazzo presidenziale ricorda un limite molto concreto: René Moawad non si è mai unito a Baabda. La presidenza ristabilita non ha quindi significato un ritorno al normale funzionamento istituzionale. Il palazzo aveva subito i combattimenti e la crisi di potere rimase aperta.

La cronologia distingue tra elezione e omicidio. Il primo si svolge il 5 novembre; Il secondo si verifica il 22 ° giorno del Giorno dell’Indipendenza. Confondarli avrebbe rimosso l’intervallo durante il quale Moawad effettivamente servito e presentato il suo progetto politico.

Supporto diplomatico per le condoglianze

Due messaggi francesi incorniciano questi 17 giorni. Il 5 novembre, François Mitterrand si è congratulato con Moawad e gli ha assicurato il sostegno della Francia. Esso collega questo sostegno al ripristino della sovranità libanese.

Il 22 novembre, il suo messaggio alla vedova del presidente divenne un testo di condoglianze. Mitterrand ricorda la speranza generata dalle elezioni e i rischi assunti da Moawad. Questi archivi testimoniano il sostegno francese del tempo; non costituiscono una conclusione giudiziaria per i responsabili dell’attacco.

Il 24 novembre 1989 Elias Hraoui gli succedette. Ha anche iniziato il suo mandato fuori Baabda, prima in una caserma in Abdullah, poi in una residenza temporanea a Beirut. La sua installazione nel palazzo ricostruito avrà luogo solo nel luglio 1993.

Facciata dell’aeroporto di René-Moawad, fotografia d’archivio della banca di Libnanews. Data di sparatoria senza documenti. Illustrazione: Questa immagine non rappresenta la sessione del 1989 o l’attacco. Credit: Libnanews image bank.

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