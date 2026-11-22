Il 15 febbraio 1898, la nave da battaglia USS Maine esplose nel porto dell’Avana. Le commissioni americane e spagnole differiscono sulla causa del naufragio. Il loro disaccordo non ostacola la marcia verso la guerra. Una revisione delle settimane che ha portato Washington ad intervenire a Cuba contro Madrid. Il trattato di Parigi, firmato a dicembre, lasciò Cuba sotto occupazione provvisoria americana e portò Porto Rico, Guam e le Filippine sotto sovranità americana.

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Il 15 febbraio 1898, la nave da battaglia americana USS Maine esplose nel porto dell’Avana. La causa dell’esplosione della USS Maine rimane in discussione. In una Cuba che era già in guerra per la sua indipendenza, il disastro ha accelerato il confronto tra Washington e Madrid. Due mesi dopo, gli Stati Uniti entrarono in un conflitto dal Mar dei Caraibi al Pacifico.

La guerra del giorno è cambiata, episodio 1.

La notte del 15 febbraio 1898, il comandante Charles Sigsbee telegrafò a Washington. TheMaineesploso a 2140 ore nel porto dell’Avana. I sopravvissuti sono a bordo di una nave da guerra spagnola e di un vapore americano. Ci sono molti feriti. Sigsbee ignora ancora il destino di due ufficiali. Sul punto che presto occuperà le prime pagine, non fa accuse. Al contrario, chiede che il parere sospende il suo giudizio.

Il primo dispaccio lascia quindi di lato due fatti che il resto della storia spesso separano: un edificio di guerra americano è appena stato distrutto in un porto spagnolo, e i marinai spagnoli stanno aiutando il suo equipaggio. A Washington, il naufragio diventa un problema di politica estera. A L’Avana, i sopravvissuti e i morti devono prima essere contati. Il naufragio costava 266 uomini.

Prima del Maine, Cuba è già in guerra

Quando la USS Maine entrò nella baia di L’Avana il 25 gennaio, l’insurrezione indipendentista cubana durò per quasi tre anni. Ha ripreso nel 1895. Gli insorti vogliono porre fine alla dominazione spagnola; Madrid sta cercando di mantenere l’isola. Quindi c’è già una guerra, con i propri combattenti e obiettivi, prima che la nave da battaglia americana diventi un altro simbolo.

La politica di riconcentrazione sotto il generale Valeriano Weyler aveva costretto parte della popolazione rurale a ritirarsi in località controllate dall’esercito spagnolo. Ha contribuito a una crisi di fame e malattie. L’offerta di autonomia che Madrid si aspetta un calmante non soddisfa la domanda centrale degli indipendenti. Per il governo cubano insurgente, non si tratta di riorganizzare il governo spagnolo, ma di liberarsi.

Gli Stati Uniti hanno le proprie ragioni per seguire il conflitto. Cuba è vicino alla Florida, i cittadini americani vivono sull’isola e la guerra interrompe il commercio a cui Washington attribuisce importanza. L’invio della nave, che Washington presenta come una visita amichevole, deve segnalare che gli Stati Uniti intendono proteggere i propri cittadini e proprietà. A febbraio, Sigsbee può ancora scrivere che le sue relazioni ufficiali con gli spagnoli sono buone. Questa valutazione non dice ciò che è successo il 15; Ricorda che l’arrivo dell’edificio non era una dichiarazione di guerra.

Due commissioni e nessuna responsabilità consolidata

Il relitto offre tracce, ma non una storia che tutti avrebbero letto allo stesso modo. Una commissione navale americana, presieduta dal capitano William T. Sampson, ha sentito i sopravvissuti e sfruttato i risultati sulla nave. Conclude a marzo che una miniera esterna ha innescato un’esplosione a bordo. Poi stabilisce un chiaro limite al suo verdetto: le prove raccolte non consentono l’attribuzione della distruzione a nessuno.

Nella relazione, la miniera è quindi una conclusione sulla presunta origine fisica del disastro, non prove contro il governo spagnolo. La differenza è essenziale. Anche se la prima proposta è accettata, non stabilisce chi avrebbe agito, per quale motivo, o da chi. La commissione non sta facendo quel passo.

Le autorità spagnole continuano le loro indagini. La loro commissione respinge l’ipotesi di un’esplosione proveniente dall’esterno e si appoggia verso una causa interna. Tuttavia, concede che il suo accesso limitato all’interno del relitto impedisce di determinare questa causa. Washington ha rifiutato un’indagine congiunta. Entrambi gli approcci producono così interpretazioni opposte del naufragio, con possibilità non uguali per l’esame. Né dimostrano la responsabilità umana identificabile.

Il disaccordo sopravvive alla guerra. Nel 1911, una seconda commissione degli Stati Uniti ha approfittato della compensazione dell’edificio per riprendere l’esame. Mantiene l’ipotesi di una miniera, ma torna a una parte del ragionamento del 1898. Nel 1976, l’ammiraglio Hyman Rickover pubblicò un nuovo studio basato, tra l’altro, su registrazioni e fotografie delle precedenti indagini. La sua squadra favoriva un incidente interno e considerava plausibile un incendio di carbone. Gli investigatori stanno lavorando su vecchie tracce e non possono osservare il momento del disastro. L’ipotesi dell’incidente rimane un’interpretazione delle tracce, non un verdetto definitivo.

Dai titoli ai voti del Congresso

La cautela di Sigsbee non dura due giorni in parte della stampa americana. Il 17 febbraioNew York Journalgià presenta il disastro come atto ostile attribuibile alla Spagna. Il suo unico promette una ricompensa di 50.000 dollari per aiutare a identificare i leader. La Commissione Sampson non ha poi restituito la sua relazione. La pagina non rivela nulla sulla causa: mostra a che velocità l’idea di un attacco è imposta in un giornale che campagne per una reazione americana.

Sarebbe tentando di concludere che una campagna stampa è sufficiente per combattere la guerra. Le date raccontano qualcos’altro. Tra il telegramma di Sigsbee e la dichiarazione americana, sono passati più di due mesi. Nel frattempo, i diplomatici, i funzionari eletti e il governo discutono del futuro di Cuba. L’esplosione della stampa da tagliare; non termina i negoziati. Soprattutto, dà un dibattito su una guerra vicina un evento americano da mettere in prima linea.

L’11 aprile il presidente William McKinley chiese al Congresso di poter intervenire con la forza a Cuba. Invoca la situazione della popolazione, la protezione dei cittadini statunitensi, il danno al commercio e il rischio di una crisi permanente nei pressi degli Stati Uniti. Egli cita ancheMaine. Il suo argomento non è che la Spagna è stata dichiarata colpevole: usa la distruzione della nave per ritrarre la situazione sull’isola come insostenibile.

La risoluzione firmata il 20 aprile invita Madrid a rinunciare alla sua autorità su Cuba e a ritirare le sue forze. Il testo contiene anche un impegno: gli Stati Uniti affermano che non vuole mantenere la sovranità o il controllo di Cuba dopo la sua pacificazione. Il giorno dopo Madrid ha infranto le relazioni diplomatiche. Il 25 aprile, il Congresso degli Stati Uniti ha ufficialmente osservato lo stato di guerra, dando effetto a esso dal 21 aprile. È questo voto, non la notte del naufragio, che fissa la data scelta da Washington.

A Parigi, la pace supera molto Cuba

Il 1o maggio la flotta di George Dewey sconfisse lo squadrone spagnolo a Manila Bay. La guerra dichiarata contro la crisi cubana raggiunse così il Pacifico nelle sue prime settimane. Ma anche le Filippine non entrano nella storia con l’arrivo degli americani: gli indipendentisti filippini stanno già combattendo la dominazione spagnola. Non combattono per l’arcipelago per cambiare il suo potere coloniale.

Il testo firmato a Parigi il 10 dicembre 1898 afferma chiaramente come le questioni differiscono. La Spagna rinuncia alla sua sovranità su Cuba, dove il trattato organizza gli obblighi degli Stati Uniti durante la sua occupazione dell’isola. D’altra parte, cedette Porto Rico e Guam agli Stati Uniti. Ha anche ceduto le Filippine, contro un pagamento trattato di 20 milioni di dollari. La rinuncia a Cuba e gli scarichi di altri territori sono inclusi in diversi articoli: l’isola non viene trasferita negli Stati Uniti allo stesso modo degli altri tre.

A Cuba, l’occupazione americana continuò fino al 1902. L’istituzione della Repubblica non pone fine all’asimmetria creata dalla guerra: l’emendamento Platt inquadra la nuova relazione e dà a Washington un diritto di intervento. Nelle Filippine, il turno è più immediato. Il 4 febbraio 1899, le forze americane e quelle degli indipendentisti filippini si scontrarono. Il Senato degli Stati Uniti ha accettato il trattato solo due giorni dopo. La guerra contro la Spagna si stabilì a Parigi. A Manila, i combattimenti ripresero, questa volta tra soldati americani e indipendentisti filippini.

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