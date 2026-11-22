Per terminare un servizio, rifiutare un’opzione o completare una prova gratuita dovrebbe essere letta decisioni, non ostacoli. Il progetto europeo annunciato l’11 novembre permette di comprendere i cambiamenti previsti, senza presentarli come diritti già applicabili. Questa decrittazione si concentra su abbonamenti e interfacce commerciali. Essa distingue il richiamo, il consenso alla funzione di pagamento e di cessazione, e poi pone queste misure nel loro calendario legislativo. Una proposta pubblicata non è una regola immediatamente mobilitabile in una controversia.

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Un processo gratuito che viene pagato senza la decisione di un nuovo cliente, un pulsante di rifiuto difficile, un falso avviso di carenza: il progetto European Digital Fairness Act mira a queste pratiche. Presentata l’11 novembre 2026, rimane una proposta. Il 18 novembre, l’Osservatorio Legislativo del Parlamento Europeo la classifica come fase preparatoria. Questo non è ancora un nuovo diritto di invocare per annullare un abbonamento.

Abbonamenti intrappolati: un accordo prima di pagare

L’articolo 20 del progetto prevede un promemoria prima della fine di un processo libero. Dovrebbe specificare il prezzo, la durata e i termini di cessazione della formula di pagamento. Senza tale call-back o senza il consenso espresso del consumatore di fare causa per il pagamento, quest’ultimo non sarebbe vincolato dal contratto.

La proposta quindi distingue i rinnovi in base alla durata del contratto. Per le formule di almeno sei mesi, un promemoria dovrebbe avvenire tra un mese e quattordici giorni prima del rinnovo automatico. I contratti più brevi sono coperti da altri accordi. Non si tratta quindi di imporre lo stesso avviso prima di ogni campionamento.

I professionisti che possono stipulare contratti tramite un’interfaccia online devono anche offrire una funzione di terminazione facilmente accessibile. Questo percorso non deve essere confuso con il ritiro: terminare un rapporto contrattuale e tornare ad un acquisto entro un determinato periodo di tempo sono due diversi problemi.

La scelta deve rimanere leggibile

Nella sua presentazione del pacchetto, la Commissione cita false indicazioni di scarsità, opzioni di pagamento prescelte e formulazioni colpevoli volte a scoraggiare il rifiuto. Esso mira inoltre a disattivare alcune caratteristiche che favoriscono un uso eccessivo, come la riproduzione automatica o le notifiche che non sono direttamente correlate all’attività del consumatore.

Il problema può essere illustrato da un percorso ipotetico: accettare prende un clic, rifiutare obbliga a attraversare diversi schermi. Il numero di clic non descrive tutto, ma invita a guardare come viene presentata la scelta, piuttosto che solo controllare se un pulsante esiste da qualche parte.

Una negoziazione, non un’entrata in vigore

La procedura 2026/0356 segue la procedura legislativa ordinaria, in considerazione del Parlamento e del Consiglio. Il progetto propone di sostituire la direttiva sulle pratiche commerciali non conformi con un regolamento. I suoi contenuti e gli orari restano da negoziare. Per leggere un annuncio su questo dossier, dobbiamo quindi distinguere tre fasi: la proposta della Commissione, l’adozione del testo e l’effettiva attuazione.

Illustrazione: computer, archivio di foto Pixabay/Free-Photos via Libnanews. Data di sparatoria non stabilita. Lo schermo non rappresenta un servizio di abbonamento o un’interfaccia coperta dal progetto europeo.

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