Il Ministero dell’Agricoltura sta esaminando la riattivazione di un centro di raccolta latte a Wadi Khaled. Il progetto avrebbe consolidato la produzione prima del trasporto ai caseifici. Non sono state annunciate date di apertura o tasso di fattoria. Le ultime cifre riguardano i prezzi di vendita.

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A Akkar, il Ministero dell’Agricoltura sta studiando la riattivazione di un centro di raccolta latte a Wadi Khaled. L’obiettivo è quello di consolidare la produzione locale prima di essere trasportata nei caseifici. Il Ministero ha discusso il progetto il 30 ottobre con il Libano Milk e la cooperativa agricola Al-Douroub. Non ha annunciato alcuna data di apertura o impegno per l’acquisto.

Un centro da rimettere in servizio

Il 19 agosto, durante una visita a Wadi Khaled, il ministro dell’Agricoltura Nizar Hani ha riferito che lo studio necessario per riabilitare il centro era stato preparato. Sperava che il lavoro sarebbe cominciato presto. Il Ministero ha presentato la lontananza delle fattorie dai caseifici come una delle difficoltà che gli agricoltori della regione hanno affrontato.

Alla fine di ottobre, le discussioni con la società e la cooperativa erano ancora circa il lancio del progetto. La relazione non specifica il volume che il centro potrebbe ricevere, il prezzo pagato agli agricoltori, o il modo di trasporto. La presenza di un caseificio in questa riunione non vale un contratto di acquisto.

Il freddo non si ferma al centro

Un punto di raccolta viene utilizzato per raccogliere le consegne da diverse aziende prima del viaggio in fabbrica. Per un contadino, il suo interesse dipende dalla distanza dal centro, dai tempi di ricevimento e dalle condizioni di accettazione del latte. Per il caseificio, l’assemblea facilita l’organizzazione dei rapimenti, purché il viaggio tra il centro e la fabbrica sia effettuato anche in buone condizioni.

In Libano, la decisione ministeriale 821/1 stabilisce i requisiti per i veicoli che trasportano latte crudo. Include il raffreddamento durante il viaggio, una temperatura non superiore a 10 °C e un dispositivo di registrazione della temperatura. Questo limite si applica al trasporto: non dice nulla sulle attrezzature del centro Wadi Khaled, che il ministero non ha dettagliato.

Due prezzi citati, nessun tasso di fattoria

Nel suo sondaggio del 16-18 novembre, il Ministero dell’Agricoltura ha riferito un prezzo medio di 71.000 libbre libanesi per litro in massa e 93.000 sterline in vendita al dettaglio. Questi sono due prezzi osservati in diverse fasi di vendita. Il bollettino non dà l’importo pagato agli agricoltori a Wadi Khaled. La differenza tra questi prezzi rende impossibile calcolare il margine di un caseificio o di un commerciante o i risparmi che il centro potrebbe portare.

Illustrazione: camion raccolta latte a Nièvre, Francia, 29 marzo 2022. Archivio fuori dal Libano.Cjp24 / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 4.0. Libnanews vestire sotto la stessa licenza, una fotografia ritagliata.

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