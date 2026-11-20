Edmond Gharios è stato responsabile per il LibanoJus e il comune di Chiyah. Gli archivi documentano la creazione di un servizio sociale, l’integrazione di un centro comunale nella rete di assistenza primaria e l’apertura del Boulevard Theatre. Essi permettono di distinguere il percorso industriale dalle decisioni prese per il comune.

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Il Ministero della Salute a Chiyah elenca un centro di assistenza primaria appartenente al comune. Ha chiamato Edmond Gharios, noto anche per il suo viaggio a LibanJus, in direzione del centro. Gli archivi di un seminario comunitario libanese descrivono un meccanismo che non si limita alle consultazioni: Chiyah ha incluso un servizio sociale nella sua carta organizzativa, con personale dedicato e progetti che vanno dalla salute alla partecipazione dei bambini. Sono questi servizi, non le attività di un ospedale privato, che permettono di tracciare la parte pubblica del viaggio industriale.

Un servizio sociale incluso nel grafico organizzativo

Il punto di partenza risale al 1999, secondo la storia di Edmond Gharios in un seminario di comunità libanesi tenutosi il 22 aprile 2015 a Sin el-Fil. Chiyah poi ha istituito un ufficio di sviluppo sociale. Nel rapporto del seminario pubblicato da Cités Nations France, il sindaco spiega che una diagnosi dei bisogni ha preceduto la decisione del consiglio comunale di includere nella sua carta organizzativa un servizio composto da tre assistenti sociali. La loro nomina era stata approvata dal Consiglio dei Servizi Pubblici, secondo lo stesso record.

L’esistenza di un servizio permanente cambia il modo in cui il comune può intervenire: può affidare il monitoraggio dei progetti ad agenti identificati, anche quando le attività sono svolte con associazioni o donatori. A Chiyah, il rapporto cita un centro sanitario, incontri con gli abitanti e un consiglio comunale di bambini. Il rappresentante della Cooperazione Italiana ha confermato che Chiyah era uno dei partner congiunti nel suo programma per familiarizzare i bambini con le decisioni locali. Questi documenti attestano i dispositivi presentati, ma non danno la loro attuale presenza o costo al comune.

Dalla prevenzione al teatro comunale

Il centro di assistenza principale ha partecipato anche a una campagna nazionale per il rilevamento precoce delle malattie cardiache. Nell’elenco degli stabilimenti selezionati per l’operazione 2019, il Ministero della Salute identifica il centro di Chiyah come uno dei siti del distretto di Baabda. Il registro pubblico del Ministero lo elenca come istituzione comunale. Questa qualifica distingue il centro, integrato nella rete frontale, da un ospedale che fornisce cure specialistiche. Solo non fornisce informazioni su tutti i vantaggi o le loro condizioni di accesso oggi.

Il comune ha investito in un altro tipo di attrezzature: il Boulevard Theatre, inaugurato nel gennaio 2019 dal Ministro della Cultura Ghattas Khoury. Faceva parte del complesso sportivo e culturale comunale. Quella sera venne prodotta l’Orchestra Filarmonica libanese. Il dipartimento ha anche proposto finanziamenti e dotare una biblioteca pubblica. Questo annuncio è distinto dall’apertura del teatro: non attesta che la biblioteca ha aperto alla stessa data.

Nell’aprile del 2025 Edmond Gharios, presentato come sindaco dal Ministero dell’Informazione, annunciò che la sua lista comunale aveva vinto senza opposizione. Citò poi la salute, il complesso sportivo e culturale, giardini e riabilitazione stradale come uno dei temi che intende perseguire. Questa dichiarazione pone le sue priorità a livello di mandato, senza fornire bilanci o programmi di progetto.

Due traiettorie nel distretto di Baabda

Il percorso industriale è documentato separatamente. La storia pubblicata da LebanonJus attribuisce a Mikhaël Gharios la creazione di La Frutta nel 1959 per condizionare le arance coltivate nelle vicinanze. L’azienda ha stabilito LibanoJus nel 1974, quando ha spostato e installato una linea di imballaggio di cartone, e poi ha aperto la sua pianta di gelato nel 1991. Edmond Gharios è apparso come il proprietario e direttore del LibanoJus negli archivi di una tavola rotonda alla Saint Joseph University nel 2007. Nel 2014, la directory dell’IDAL Investment Promotion Agency lo menziona ancora tra gli interlocutori dell’azienda, con sede a Hadath e produttore di succhi, latticini e gelati.

Gli archivi di Chiyah documentano responsabilità diverse da quelle dell’impresa familiare. Il consiglio comunale decide sull’organizzazione del servizio sociale, il comune possiede il centro assistenza e i partner intervengono su progetti definiti. Nessuna delle fonti consultate ha stabilito che il LibanoJus ha finanziato questi servizi. La vicinanza geografica e il ruolo di Edmond Gharios in entrambe le istituzioni non è sufficiente a confondere i loro bilanci e le loro decisioni.

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