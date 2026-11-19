Nel ricorso, ACRI presenta una decisione a favore degli agricoltori palestinesi a Wadi al-Fara. Il rapporto descrive gli obblighi di protezione e di accesso ai pacchi. Un ordine provvisorio era già stato emesso in marzo. La portata di questi passi deve essere distinta da una condanna penale e, soprattutto, dalla loro effettiva applicazione. Il ripristino dell’accesso ai campi non può essere rinviato dall’unico annuncio giudiziario.

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L’Associazione per i diritti civili in Israele (ACRI), la ricorrente, annuncia che una decisione del 15 novembre 2026 impone alle autorità di proteggere meglio gli agricoltori palestinesi a Wadi al-Fara nella valle della Giordania. La relazione descrive gli obblighi di intervento e di accesso alla terra. Non dimostra che tali misure sono già in fase di attuazione.

Terreno accessibile, non solo impegni

Secondo ACRI, il rimedio si riferisce alla violenza e agli ostacoli attribuiti al colono Moshe Sharvit e ai suoi uomini. L’associazione ha emesso un’ingiunzione per rimuoverli dalle terre dei candidati, per prevenire intrusioni e pascoli non autorizzati, e per garantire l’accesso regolare alle trame.

Essa afferma inoltre che l’accesso deve, se necessario, essere accompagnato da misure di protezione. Il passaggio quotidiano attraverso una barriera contestata deve essere garantito, o un’altra soluzione messa in atto. Questi elementi sono riportati da un’organizzazione coinvolta nel procedimento, non da un’osservazione indipendente della loro esecuzione.

Un ordine provvisorio aveva preceduto quel record

Una decisione provvisoria dell’11 marzo 2026, nella causa 66192-06-25, aveva già previsto misure per rimuovere Sharvit e le persone che agiscono per lui dalle terre in questione. Questo ordine provvisorio ha riservato requisiti militari urgenti e doveva applicarsi fino a una nuova decisione.

Questa fase procedurale deve essere distinta dal risultato annunciato a novembre. Una misura temporanea protegge una situazione durante l’esame del file. Non è solo la decisione finale sul ricorso. Analogamente, un obbligo rivolto alle autorità non equivale a una condanna penale dell’individuo in questione.

L’esecuzione rimane la questione decisiva

Il comunicato descrive ciò che le autorità dovrebbero garantire agli abitanti. Non consente il ripristino effettivo dell’accesso ai campi, né permette l’affermazione che gli incidenti hanno cessato. Questa distinzione è essenziale: una decisione favorevole e la possibilità pratica di coltivare il terreno non sono un unico risultato.

Archivio illustrazione: collezionisti israeliani e palestinesi a Qafin, Cisgiordania, ottobre 2008. Questa fotografia non rappresenta Wadi al-Fara, i candidati o gli eventi del 2026. Orrling,CC BY-SA 3.0viaWikimedia Commons.

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