In Francia, la riforma del credito al consumo è stata attuata il 20 novembre 2026. Esso estende le protezioni a determinati prestiti brevi e piccoli. Tuttavia, le nuove offerte, i contratti esistenti e i pagamenti differiti non seguono tutte le stesse regole. Ecco le principali distinzioni utili.

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In Francia, la riforma del credito al consumo è stata attuata il 20 novembre 2026. Esso estende la protezione dei mutuatari al finanziamento precedentemente escluso, compresi alcuni pagamenti e crediti divisi di meno di 200 euro. Ma non tutti i servizi di pagamento diventano identici a un tradizionale prestito personale.

Credito al consumo: quali contratti cambiano?

Il massimale generale del regime è aumentato da 75 000 EUR a 100 000 EUR. I crediti gratuiti e alcuni finanziamenti brevi sono nel suo ambito. Il contratto di locazione con opzione di acquisto deve anche fornire informazioni sul tasso annuo effettivo globale, il TAEG.

Il calendario non dipende esclusivamente dal giorno della firma. I nuovi regolamenti riguardano le offerte emesse dal 20 novembre. Le offerte precedenti sono trattate come contratti in corso. Questi restano, in linea di principio, disciplinati dalle disposizioni precedenti, con eccezioni per determinati contratti a tempo indeterminato.

Il pagamento multiplo rimane un impegno

Quando un istituto finanziario avanza i soldi al commerciante, l’acquirente poi rimborsa il creditore secondo un programma. Un pagamento diviso può essere gratuito o includere una tassa. Il pagamento differito è differito a una data successiva.

La riforma prevede un regime ridotto per alcuni piccoli crediti o brevi crediti. Le procedure di informazione precontrattuale e di valutazione del credito sono adattate. Ciò non significa alcuna verifica o diritto automatico al finanziamento: un prestatore può rifiutare una domanda.

Prima dell’abbonamento, devono essere specificate le caratteristiche del credito, il suo costo e le conseguenze di un default. L’aggiunta di diversi programmi non rimuove i loro rimborsi: ogni acquisto finanziato continua a pesare sul bilancio futuro.

Rimangono esclusioni

Alcuni deferimenti concessi direttamente dal venditore rimangono esclusi in condizioni cumulative: pagamento completo entro 50 giorni dalla fornitura della proprietà o dalla fornitura del servizio, nessun interesse, solo oneri limitati in caso di ritardo e nessun credito fornito da terzi. Per una grande azienda che vende elettronicamente a distanza, il limite di tempo, calcolato dalla stessa fornitura, è ridotto a 14 giorni; Né dovrebbe alcun terzo acquistare il debito. Queste eccezioni proibiscono che tutti i pagamenti differiti vengano automaticamente coperti dal nuovo piano.

Le carte di debito differite fino a 40 giorni sono escluse anche quando non fanno pagare altro che il loro contributo. Le prestazioni continue pagate durante la loro vita e alcuni accordi amichevoli sul debito esistente seguono anche regole separate. D’altra parte, la soglia di 100 000 EUR non è assoluta: alcuni prestiti per lavori di alloggio senza una garanzia di ipoteca rientrano nel credito al consumo in eccesso di questo importo.

Informazioni piÃ1 leggibili prima di commettere

La scheda informativa precontrattuale viene utilizzata per confrontare l’importo, la durata, il tasso e il costo totale. La pubblicità non dovrebbe essere fuorviante o ingannevole per la facilità di ottenere credito.

Il normale periodo di recesso rimane 14 giorni di calendario. Quando le informazioni obbligatorie arrivano dopo l’accettazione, la sua ricevuta determina il suo punto di partenza. L’assenza di informazioni sul diritto di recesso non rimuove questo diritto.

Infine, la riforma rafforza il sostegno dei mutuatari in difficoltà. Un tipico incidente segnalato al Repayment Incident File deve portare il creditore a riferire il mutuatario ad un servizio di consulenza per il debito debito debito debito.

Illustrazione: Pavel Danilyuk / Pexels, archivio 2020. Pagamento online generico, non collegato a un accordo di credito specifico o luogo in Francia.

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