Ciclamino può affidare i loro semi alle formiche. Questo meccanismo discreto riguarda un genere botanico rappresentato nella flora libanese. Tuttavia, le osservazioni generali dovrebbero essere distinte dai dati specifici delle specie. Cyclamen persicum, originario del Libano, produce sementi attraenti per questi insetti. Il trasporto è dettagliato al Cyclamen coum. Tubercolo sotterraneo, capsula matura e semi appiccicosi: dietro fiori familiari, un’altra storia viene giocata a livello terra, senza misura locale di distanza disponibile.

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Lo sapevi? Ciclamino può affidare i loro semi alle formiche. Questo metodo di dispersione, descritto per il genere botanico, dà un altro sguardo alle piante presenti nella flora del Libano. ACiclamino persicum, una specie nativa del paese, i semi dolci e appiccicosi attirano questi insetti.

Cyclamen e i loro semi di viaggio

Una pianta rimane attaccata a terra, ma i suoi discendenti possono allontanarsi da essa. Per i ciclamini, le formiche partecipano a questo movimento. Non vengono ad ammirare i fiori: i semi hanno una busta che li attrae. Il loro trasporto può quindi spostare la pianta futura anche prima della germinazione.

Il foglio botanico della North Carolina State University descrive questa dispersione su scala di genereCiclamino. Indica che i frutti sono capsule contenenti semi appiccicosi e dolci. A maturità, queste capsule si aprono e rendono accessibili i semi.

La Royal Horticultural Society dettaglia il meccanismoCiclamino coum. Le formiche portano i semi lontano dal piede originale, attratto dal loro rivestimento appiccicoso. Essi consumano questo rivestimento, ma lasciano il seme stesso. Altri piccoli animali, come le vesciche, possono anche intervenire. Il movimento non richiede quindi né ala né frutta portata da un uccello.

Una specie presente in Libano

Questo meccanismo generale deve essere distinto dalle informazioni stabilite per ciascuna specie.Ciclamino persicum, spesso chiamato ciclamen de Persia, appartiene alla flora nativa del Libano. I giardini botanici reali di Kew collocano la sua zona naturale dall’Algeria al Mediterraneo orientale, con una presenza nel complesso botanico Libano-Siria. Quindi non e’ solo una pianta fiorista importata.

Per questa specie specifica, il record accademico descrive una capsula di cinque componenti contenente tra cinque e quaranta semi. Dice che questi semi attirano le formiche. Tuttavia, questa non è una misura del loro trasporto alla popolazione libanese. I documenti consultati non consentono una distanza di viaggio in Libano o di nominare le formiche che svolgono tale ruolo.

Il fatto sorprendente rimane ben stabilito: in ciclamini, l’interazione con piccoli animali contribuisce alla dispersione. Ma tutte le peculiarità osservate inC. cumnon deve essere assegnato automaticamenteC. persicum.

Il fiore visibile, il tubero nascosto

I petali di rosa sono la parte più riconoscibile del ciclamino. Sotto terra, un tubero permette alla pianta di passare attraverso un periodo sfavorevole. Questo lo rende un geofito: una pianta il cui organo di riserva è nel terreno.

Una presentazione botanica dell’Università Macquarie ricorda l’importanza di questa riserva di fronte alle estati mediterranee calde e secche. Il fogliame può scomparire mentre il tubero rimane vivo. Quando le condizioni ritornano a condizioni favorevoli, la crescita riprende. La scomparsa delle foglie non significa necessariamente la morte della pianta.

Il ciclamino in vaso e il suo genitore selvaggio non devono essere confusi. Le piante commercializzate includono forme orticolturali derivate daC. persicum. Una fotografia di vaso di fiori può illustrare questa relazione, ma non documenta una popolazione selvatica libanese. Qui, l’immagine mostra una pianta coltivata in Carolina del Nord.

Infine, portare un seme non Ã ̈ impollinare un fiore. L’inquinamento comporta il trasferimento di polline prima della formazione del seme. Le formiche qui descritte intervengono più tardi, quando la frutta matura rilascia il suo contenuto.

Foto di illustrazione:Ciclamino persicumpotted, contea di Cabarrus, Carolina del Nord. Hope Duckworth, via NC State Extension, licenza CC BY 4.0. Copertina layout Libnanews.

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