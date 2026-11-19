Marc Daou rilancia il dibattito sulla tassazione della MEA. I suoi conti confermano un’esenzione dal profitto, ma anche i promemoria fiscali si stabilirono nel 2024. I testi distinguono i trasporti aerei, gli altri obblighi di rendita e di rendita. Un’esenzione legale non significa una generale assenza di pagamenti fiscali effettivi.

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La tassazione della MEA torna al dibattito pubblico. In un messaggio trasmesso giovedì 19 novembre, il deputato Marc Daou critica l’esenzione fiscale di Middle East Airlines. Questa disposizione si riflette bene nei conti dell’azienda. Tuttavia, non significa che la società non paga alcuna tassa: i suoi rendimenti finanziari del 2024 includono la liquidazione dei richiami fiscali.

La distinzione limita le polemiche. L’onorevole parlamentare parla dell’imposta sui profitti, in un intervento più ampio sui benefici concessi alla società. Su questo punto, i documenti contabili e i testi del Ministero delle Finanze permettono di identificare un regime di deroga. Essi non permettono che questa esenzione legale venga convertita in prova di frode o di rifiuto di pagare l’imposta a causa.

MEA Taxation: un’esenzione inserita nei conti

Le dichiarazioni finanziarie separate di Middle East Airlines Airliban SAL, emesse al 31 dicembre 2024, indicano espressamente un’esenzione dall’imposta sul reddito. La società invoca l’articolo 5 del testo n. 144 sull’imposta sul reddito. Tale chiarificazione si riflette nella nota 24 sulle passività e passività contingenti nell’ambito della voce fiscale.

Questi conti sono stati depositati presso la British Register Companies House il 14 novembre 2025. Questi sono i rendiconti finanziari della società, non una certificazione del suo stato fiscale dal registro del Regno Unito. Sono tuttavia una fonte diretta del trattamento fiscale rivendicato da MEA, più precisa della generale affermazione che la società non pagherebbe « nessuna tassa ».

Il perimetro conta anche. Il documento consultato presenta i conti separati di MEA. Lo stesso piano non deve essere assegnato automaticamente a ciascuna delle sue filiali, né deve essere confuso con i risultati di tutte le relative società.

Il trasporto aereo non copre tutte le entrate

La decisione n. 518/1 del Ministero delle Finanze del 1° giugno 2012 specifica la portata del regime applicabile al trasporto aereo. In particolare, essa copre i ricavi dei biglietti passeggeri e del trasporto internazionale alle condizioni operative previste dal testo. La proprietà o il noleggio dell’apparecchio e il suo funzionamento diretto sono soggetti a queste condizioni.

Lo stesso testo distingue da altre entrate, che non beneficiano di questa esenzione. Per determinate operazioni elencate, conserva un utile netto a tasso piatto pari al 2% del fatturato, a cui si applica il tasso legale. Questa cifra del 2 % si riferisce quindi ad una base per il calcolo dell’utile imponibile, non ad un’aliquota fiscale uniforme sulle entrate.

La decisione mantiene anche un obbligo di segnalazione, anche quando le transazioni sono completamente esenti. Essa si occupa separatamente della possibile imposizione delle distribuzioni dei redditi mobili. Pertanto, l’esenzione da un’attività non elimina tutti gli obblighi di segnalazione o altri prelievi che possono influire su una società.

Regolamentazione fiscale di 7,8 miliardi di sterline nel 2024

I conti propri di MEA forniscono un elemento concreto per questa distinzione. La nota fiscale indica che l’amministrazione ha esaminato gli esercizi 2015-2018 durante l’anno 2022. Secondo la società, il risultato finale di questo controllo è stato stabilito nel 2023, con i richiami fiscali di 7,8 miliardi di sterline. Ha detto di aver pagato quell’importo nel 2024.

La nota non dettaglia la ripartizione di questi richiami tra le diverse categorie fiscali. Pertanto, non consente loro di essere riclassificati come imposta sul reddito. Ma questo regolamento dichiarato contraddice la lettura che MEA sarebbe esente da qualsiasi pagamento fiscale. Nessun importo del dollaro deve essere detratto da questo importo in sterline, per mancanza di indicazione che consente una conversione rilevante per l’intero insediamento.

Alla fine del 2024, i conti affermano anche che gli anni fiscali 2019-2024 rimangono soggetti al controllo fiscale. Essi riferiscono periodi non esaminati in base all’IVA e alla sicurezza sociale. Un periodo incontrollato non stabilisce alcun debito nascosto o irregolarità. Ciò significa che la situazione può ancora essere esaminata dagli organi competenti.

Che cosa deve ancora fare il dibattito

La critica di Marc Daou solleva la questione di mantenere il vantaggio fiscale, distinto da quello di rispettare gli obblighi esistenti. La rimozione di un’esenzione legale comporta la modifica del quadro applicabile. Una proposta parlamentare, una richiesta politica e un emendamento entrato in vigore non producono gli stessi effetti.

I conti del 2024 non sono sufficienti per verificare gli importi di profitto menzionati per il 2025 nella controversia di oggi. Né possono essere utilizzati per quantificare le entrate derivanti dalla rimozione dell’esenzione: la base imponibile, le spese deducibili e le regole utilizzate devono essere conosciute. La prossima precisazione prevista riguarda quindi l’esatta portata di qualsiasi riforma e il suo status legislativo.

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