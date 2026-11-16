Vulcano: Amazon perde 40 satelliti Leo

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Amazon perse i 40 satelliti Leo su un razzo vulcaniano domenica 15 novembre a Cape Canaveral. Un’anomalia che si è verificata durante il volo ha impedito la loro orbita. Questo primo lancio di Vulcan per Amazon è stato quello di lanciare una serie di 38 missioni per accelerare l’implementazione della sua rete internet spaziale.

Volo Leo Vulcan 1, o LV-01, fallito. Amazon conferma la perdita del carico utile di 40 satelliti dopo un’anomalia del lanciatore United Launch Alliance (ULA). Il razzo è decollato domenica 15 novembre 2026 dal complesso di lancio 41 a Cape Canaveral, Florida.

ULA pone l’anomalia circa dieci minuti dopo il decollo. La società afferma che la missione non ha raggiunto l’orbita prevista. Lei annuncia che sta lavorando con il suo cliente e le agenzie competenti per determinare la causa, definire le correzioni necessarie e preparare per il volo di ritorno. Non sono state confermate specifiche ragioni tecniche nelle comunicazioni consultate lunedì 16 novembre.

Amazon perde 40 satelliti in una missione fondamentale

Questa perdita riguarda il più grande lotto di satelliti Leo mai imbarcati in un unico lancio. Esso interviene come Amazon cerca di aumentare il numero di aerei schierati per missione. Vulcan deve occupare una posizione centrale in questo aumento di tasso: il contratto prevede 38 lanci e il trasporto di più di 1.500 satelliti di prima generazione.

Amazon ha riaffermato la sua fiducia in ULA dopo il fallimento, ricordando i rischi associati ai lanci. Il gruppo aveva scelto diversi fornitori per schierare la sua costellazione, tra cui Arianespace, Blue Origin e SpaceX. Questa diversificazione non consente all’intero programma di basarsi su un unico veicolo.

L’impatto immediato è certo: i 40 satelliti trasportati domenica non rafforzeranno la rete. D’altra parte, non è stato annunciato alcun calendario rivisto dell’intero programma o la perdita finale in queste comunicazioni.

Una nuova configurazione vulcaniana

LV-01 ha usato la versione VC6L, dotata di sei booster in polvere e un lungo tappo. Il lanciatore aveva anche una versione del secondo piano Centaur V ottimizzata per l’orbita bassa. Più breve della variante per missioni ad alta energia, questo piano trasporta meno carburante per liberare la capacità satellitare.

Il piano di volo comprendeva due accensione Centaur V e una serie di separazioni di carico. I deployments dovevano iniziare circa 70 minuti dopo il decollo e durano 25 minuti. L’anomalia riportata dal ULA si è quindi verificata ben prima di questa fase.

La missione ha anche lanciato una catena di preparazione dedicata ai voli Amazon per Cape Canaveral. Il lanciatore era stato assemblato nell’edificio VIF-A su una nuova piattaforma mobile. Questa infrastruttura doveva consentire la preparazione parallela di due missioni vulcaniane e ridurre gli intervalli di volo.

Il caso rimane da stabilire

Prima di questo lancio, ULA aveva descritto le correzioni agli ugelli dei propulsori dopo un’anomalia incontrata a febbraio. Il lavoro ha coinvolto analisi, test dei componenti e test antincendio. Questa storia non permette di attribuire il fallimento del 15 novembre: l’indagine deve determinare ciò che effettivamente è accaduto.

La ripresa del programma Vulcano dipenderà dai risultati tecnici e dalle misure adottate. La missione seguente, LV-02, era precedentemente considerata alcune settimane dopo LV-01, soggetto al completamento di questo primo volo. Questa previsione precedente non costituisce quindi più una conferma del calendario.

Ariane 6 rimane sul programma del 23 novembre

Amazon mantiene nel suo pubblico seguito un’altra missione, Leo Europe 4, annunciato al più presto il 23 novembre da Kourou, Guiana francese. Ariane 64 deve trasportare 36 satelliti. La finestra di lancio precisa rimane da comunicare.

Dopo la separazione, questi aerei devono essere controllati prima di raggiungere la loro altitudine operativa. La rete Leo, precedentemente Project Kuiper, mira a fornire l’accesso a Internet alle aree sotto riservate dalle infrastrutture terrestri. Per Vulcano, il prossimo passo è quello di pubblicare i risultati dell’indagine e un volo di ritorno.

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