La polizia israeliana sta esaminando gli arresti dei militanti a Rasam il 27 ottobre. Ido Norden, capo del personale di Benjamin Netanyahu, ha riferito diretto gli investigatori a una fonte dall’ufficio del Primo Ministro. Questo nega qualsiasi manipolazione. I sospetti furono rilasciati e Gadi Eisenkot chiese un’indagine sul ruolo delle autorità. Una revisione interna della catena di comando della polizia deve raggiungere le sue conclusioni entro una settimana, senza pregiudicare le responsabilità.

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La polizia israeliana ha annunciato lunedì 16 novembre, una revisione interna degli arresti di attivisti in Ra Revelations mette in discussione il ruolo del Capo di Stato Maggiore di Benjamin Netanyahu, Ido Norden, nella trasmissione delle informazioni che hanno portato all’operazione. L’ufficio del Primo Ministro rifiuta qualsiasi manipolazione.

Informazioni trasmesse alla polizia, tre attivisti arabi arrestati prima dell’apertura delle stazioni elettorali, seguiti da accuse di frode elettorale relayed da Benjamin Netanyahu. È questa catena che le autorità israeliane devono ora chiarire. Il capo della polizia Daniel Levy ha ordinato lunedì una revisione delle decisioni prese intorno alle elezioni del 27 ottobre. Il suo vice, Yair Hezroni, deve presentare i suoi risultati entro una settimana.

Questa decisione viene dopo le rivelazioni di domenica sera sull’origine dell’intelligenza che ha portato agli arresti. La recensione annunciata si concentra sul funzionamento dei servizi, la loro organizzazione e la catena di comando. Non costituisce in questa fase una conclusione che stabilisce la manipolazione politica o la responsabilità penale di un membro dell’ufficio del Primo Ministro.

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Secondo un’indagine televisiva israeliana, Ido Norden ha contattato l’ufficio del capo della polizia il 26 ottobre, il giorno prima delle elezioni legislative. Ha riferito di attività sospette da parte di militanti di Rasam nel sud di Israele. Ma il suo ruolo non sarebbe stato limitato a questo reclamo: avrebbe anche diretto la polizia a una persona presentata come fonte di informazioni rilevanti.

Questa persona avrebbe lavorato di recente nell’ufficio del Primo Ministro. Sarebbe vicina a Yossi Shelly, ex direttore generale dell’amministrazione. Un agente dell’intelligence della polizia lo ha contattato quella notte. Le sue informazioni sono state poi riportate per essere state registrate nei sistemi di polizia, prima che l’operazione iniziasse il giorno successivo.

La questione è quindi l’indipendenza delle informazioni utilizzate. Se la denuncia e l’intelligenza dovessero supportarla da due fonti autonome, o dagli stessi circoli politici? Le rivelazioni evocano un sospetto di informazioni introdotte deliberatamente per provocare arresti. Questo sospetto rimane da dimostrare dalle indagini competenti.

Arresti senza mandato, secondo l’indagine

Quattordici agenti di polizia hanno partecipato agli interventi nelle case di tre attivisti, all’alba del 27 ottobre. Tra quelli arrestati c’erano il dottor Sayaf Abu Riash, un medico Rahat. Le immagini mostrano a sua moglie che chiede agli agenti di presentare un mandato di perquisizione. Secondo l’indagine, non avevano né un mandato di perquisizione né un mandato d’arresto.

Sospezioni relative ai soldi in contanti e bollettini da Rasam, che la polizia ha associato a una possibile operazione di acquisto di voto. Gli arresti furono poi fatti avanti da Netanyahu durante il giorno delle elezioni per denunciare un tentativo di falsare le elezioni.

I detenuti sono stati rilasciati. L’ultimo sospettato del fascicolo è uscito otto giorni dopo il voto, senza condizioni restrittive. Nella sua decisione, il giudice Eran Tzabari del Tribunale di Beersheba ha criticato la debolezza del caso e la mancanza di sufficienti progressi nella verifica della polizia.

Questi comunicati non costituiscono una sentenza che dimostra la fabbricazione di sospetti. Tuttavia, mostrano che la detenzione non poteva essere estesa sugli elementi poi prodotti. La presenza di denaro e solo materiale elettorale non è sufficiente per stabilire l’acquisto di voti.

L’ufficio di Netanyahu nega un’operazione in salita

L’ufficio del Primo Ministro afferma che Ido Norden ha semplicemente ricevuto informazioni su una possibile violazione. Egli sostiene che il suo capo del personale ha adempiuto il suo dovere mettendo il suo interlocutore in contatto con la polizia, come qualsiasi cittadino rispettoso della legge avrebbe dovuto fare.

Ha negato ogni ulteriore coinvolgimento, contestato che Norden aveva parlato con gli agenti dell’intelligence di polizia o gli investigatori incaricati del caso e denunciato accuse diffamatorio. La sua risposta quindi non nega il rapporto iniziale. Rifiuta l’interpretazione di un intervento organizzato per innescare arresti.

Gadi Eisenkot, responsabile della ricerca di una maggioranza del governo, ha chiesto un’indagine immediata. Il leader di Yashar vuole avere il ruolo dell’ufficio del Primo Ministro esaminato e il comportamento dei servizi di sicurezza prima e durante il voto. Egli considera queste rivelazioni come un ulteriore motivo per porre fine alla continua leadership del governo di Netanyahu. Si tratta di un’accusa politica, separata dalle conclusioni ancora attesi dalle autorità.

Un componente di intelligenza separato

Le rivelazioni evocano anche una richiesta del leader di Shin Bet David Zini di collegare cinque parlamentari arabi il giorno inquinante. Questo approccio, legato ai sospetti di interferenze straniere, è stato riferito rifiutato dal consulente legale del governo, Gali Baharav-Miara. È una parte separata della relazione relativa agli attivisti Ra’am.

La Shin Bet sostiene di aver indagato i sospetti di sovversione e influenza straniera all’interno della sua giurisdizione legale. Essa afferma che le informazioni pubblicate sulle persone interessate o sui mezzi impiegati non vengono da lui. Le verifiche devono ora stabilire l’origine delle informazioni, il suo controllo e le decisioni che hanno portato al funzionamento della polizia del 27 ottobre.

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