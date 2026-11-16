Dopo FINUL: i limiti del modello Sinai

Il precedente del Sinai è basato su un trattato di pace e un protocollo firmato da Egitto e Israele. La forza multinazionale e gli osservatori controllano aree definite e confini militari. Il suo comando e il suo finanziamento hanno anche le proprie regole. Queste caratteristiche informano il dibattito post-FINUL in Libano, ma non sono un meccanismo già accettato. Al fine di confrontare le opzioni, è necessario esaminare gli impegni da controllare, i record manager e le risorse pianificate, piuttosto che la bandiera contingente da sola.

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Il modello « Sinai » ritorna nelle discussioni sul post-FINUL. Ma la Forza Multinazionale e Osservatore, conosciuta come MFO, non è una formula che il Libano potrebbe riprendere semplicemente cambiando la sua bandiera. Il suo mandato è basato su un trattato di pace, zone militari definite e un accordo sui controlli. Questi elementi spiegano il suo funzionamento così come i paesi che forniscono le sue truppe.

Il calendario libanese rende questo confronto concreto. La risoluzione del Consiglio di sicurezza 2790 prevede la cessazione delle operazioni UNIFIL il 31 dicembre 2026. Poi organizza un ritiro ordinato e sicuro entro un anno. Questo testo non designa MFO come successore. Esaminare il precedente egiziano-israeliano ci permette così di capire le condizioni di una missione, senza presentare un’opzione discussa come decisione acquisita.

Il modello del Sinai inizia con un trattato

Egitto e Israele firmarono il loro trattato di pace il 26 marzo 1979. Il suo allegato di sicurezza comprendeva una presenza internazionale per monitorare gli impegni militari. Entrambi gli Stati avevano previsto una forza delle Nazioni Unite. In assenza di accordo per la distribuzione, hanno negoziato un’organizzazione al di fuori del quadro delle Nazioni Unite, con l’aiuto degli Stati Uniti.

Il protocollo del 3 agosto 1981 ha creato MFO. La cronologia conta: la forza è venuta ad accompagnare una pace già formalizzata, non a sostituire l’accordo politico necessario per questa pace. L’organizzazione stessa sottolinea che non dovrebbe essere un semplice buffer tra i combattenti. Esso ha dovuto monitorare l’attuazione degli impegni accettati da due Stati sovrani.

Per il Libano, il raffronto pone quindi una prima domanda: quali impegni specifici dovrebbero essere da monitorare? Una designazione multinazionale non determina i suoi obiettivi o gli obblighi delle parti. Il testo di base deve definire ciò che vede, ciò che riferisce e le autorità alle quali essa riferisce.

Quattro aree e controlli predefiniti

Nel Sinai, i limiti non sono lasciati all’apprezzamento quotidiano degli osservatori. L’annessione al trattato distingue quattro zone: tre in territorio egiziano e uno in Israele. Controlla il personale militare e le attrezzature autorizzate in ciascuno. L’audit comporta quindi il confronto di una presenza osservata con regole prescritte.

MFO impiega posti di osservazione, checkpoint e pattuglie di ricognizione. Esso prevede controlli periodici almeno due volte al mese, a meno che le parti non siano d’accordo. Una richiesta di uno dei due Stati può attivare un controllo aggiuntivo entro 48 ore. La libertà di navigazione nello Stretto di Tiran è anche una delle sue responsabilità.

Questi compiti descrivono un meccanismo di controllo, non un’autorità territoriale generale. Soprattutto, mostrano che una missione deve avere un oggetto misurabile. Nel sud del Libano, qualsiasi proposta dovrebbe specificare i settori interessati, le attrezzature monitorate e le procedure di accesso. Senza questi dettagli, confrontare numeri o nazionalità non confronta le capacità effettive.

Un comando separato delle Nazioni Unite

MFO ha una direzione generale a Roma e un comando militare nel Sinai. La sua organizzazione comprende anche rappresentanti di entrambe le parti. Il Direttore Generale fornisce la direzione generale, le relazioni con i governi e le decisioni sulle violazioni dei trattati. Il Comandante della Forza esercita il controllo operativo.

La divisione delle responsabilità evita di confondere l’osservazione militare con il processo decisionale istituzionale. Il comando torna alla direzione generale. Le violazioni sono quindi riportate alle parti secondo le procedure previste. I contingenti nazionali fanno parte di una catena di comando comune.

Trasporre tale architettura richiederebbe quindi di rispondere a domande concrete: chi avrebbe nominato i responsabili, chi avrebbe ricevuto i loro risultati e come avrebbero accettato la loro autorità? La presenza di soldati stranieri non è sufficiente per risolvere questi problemi. Richiede un’organizzazione politica e amministrativa negoziata.

Il finanziamento fa parte dell’accordo

Il sistema del Sinai coinvolge direttamente le parti nel suo finanziamento. Il protocollo prevede che l’Egitto e Israele copriranno le spese non altrimenti coperte allo stesso modo. Gli Stati Uniti, da parte sua, hanno promesso un terzo delle spese operative annuali, soggette alle autorità e agli stanziamenti del Congresso. Anche altri Stati contribuiscono.

Questa architettura distingue l’UFM da un’operazione finanziata dal bilancio delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. Per una possibile missione in Libano, la scelta istituzionale avrà conseguenze di bilancio. I contributori, la durata dei loro impegni e le risorse effettivamente finanziate dovrebbero essere identificati. Solo il sostegno diplomatico non è una garanzia di risorse.

In Libano il mandato di transizione rimane fondamentale

La risoluzione 2790 distingue le operazioni UNIFIL dalla fase di prelievo. Nel corso di quest’ultimo, consente, tra l’altro, la protezione del personale delle Nazioni Unite e alcune funzioni umanitarie, all’interno delle capacità esistenti. Esso chiede inoltre uno studio del futuro dell’attuazione della risoluzione 1701 dopo la partenza della forza.

Il precedente Sinai così illumina i requisiti, non una soluzione già adottata. Eventuali accordi dovrebbero avere una base accettata, un comando, regole di verifica e un finanziamento. Nessuno di questi elementi può essere dedotto dalla parola « multinazionale ». Il loro contenuto dovrebbe essere riflesso nelle disposizioni del sud del Libano.

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