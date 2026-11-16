MEA: la prima A321XLR prevista il 17 novembre

Il primo Airbus A321XLR di MEA è previsto a Beirut martedì 17 novembre 2026. Mohammad El-Hout ha invitato Nawaf Salam a sponsorizzare la cerimonia di benvenuto. Airbus annuncia fino a 8.700 chilometri di distanza per questo modello, in condizioni operative. Questa unità potrebbe fornire maggiore flessibilità sulle tratte lunghe, senza che venga confermata una nuova destinazione. La configurazione della cabina, il programma di messa in servizio e le prime rotazioni commerciali rimangono da specificare dalla società.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Middle East Airlines è in programma di ospitare il suo primo Airbus A321XLR all’aeroporto internazionale di Rafic Hariri a Beirut martedì 17 novembre 2026. Questo monopolio a lungo raggio aggiunge un’opzione al rinnovo della flotta libanese. L’arrivo annunciato, tuttavia, non coinvolge in questa fase una nuova destinazione confermata.

Il MEA sta per ricevere un modello ordinato nel 2019. Il suo Presidente e CEO, Mohammad El-Hout, ha invitato il Primo Ministro Nawaf Salam a sponsorizzare la cerimonia di benvenuto del primo Airbus A321XLR dell’azienda, in programma martedì 17 novembre a Beirut.

L’annuncio riguarda la ricezione dell’aereo. Non significa che il suo sfruttamento commerciale sia già iniziato. Il programma del suo primo volo passeggeri e il suo incarico alle linee aeree rimangono da specificare.

A321XLR: fino a 8.700 chilometri annunciati da Airbus

L’A321XLR, per Extra Long Range, è la versione molto lunga dell’A321neo. Airbus ha una portata massima di 4.700 miglia nautiche, circa 8.700 chilometri. Questa figura descrive le capacità pubblicizzate del modello, non una distanza garantita per ogni volo MEA.

La gamma attuale dipende in particolare dal numero di passeggeri, merci, riserve di carburante, venti e condizioni operative. La configurazione esatta del dispositivo consegnato conta anche. La cifra di 7,650 chilometri in alcune presentazioni di questo arrivo non può quindi essere presentata come la gamma massima ufficiale del modello.

Per aumentare la gamma, Airbus ha integrato un serbatoio centrale posteriore permanente di circa 12.900 litri. Il fabbricante indica anche un peso massimo di decollo fino a 101,5 tonnellate. Queste caratteristiche permettono di considerare i voli più lunghi mantenendo una cabina di corridoio.

Un dispositivo più piccolo per alcune connessioni lunghe

L’interesse commerciale della XLR non è limitato alla distanza. Consente alle aziende di studiare connessioni remote con meno capacità di un grande vettore. Questa differenza può dipendere da un mercato in cui la domanda non è sufficiente per riempire regolarmente un velivolo più grande.

Per MEA, questa flessibilità potrebbe essere utilizzata per regolare l’offerta in base alle stagioni e alle destinazioni. Un monocoulder a lungo raggio può anche integrare, piuttosto che sostituire, grandi vettori. L’arbitrato dipende dal numero di passeggeri, entrate attesi e le possibilità di trasporto merci.

Tuttavia, una riduzione automatica delle tariffe non dovrebbe essere rinviata da queste possibilità. I prezzi dei biglietti dipendono anche da concorrenza, costi di carburante, tasse, stagione e riempimento. L’arrivo di un aereo da solo non consente di prevedere i prezzi che saranno offerti ai viaggiatori.

Un ordine iniziale di quattro aerei nel 2019

MEA aveva firmato un ordine solido di quattro A321XLR al Salon du Bourget il 17 giugno 2019. Airbus ha poi presentato la società libanese come il cliente di lancio aereo di questa nuova versione. Uno degli obiettivi del progetto era quello di ampliare la portata dei servizi in Africa e Asia.

Questo orientamento storico non vale la pena annunciare l’apertura delle linee nel novembre 2026. La disponibilità di un dispositivo adatto è una condizione tecnica, ma non sostituisce le autorizzazioni o uno studio di economicità. I diritti di traffico, le slot aeroportuali e le condizioni di sicurezza sono inclusi nella decisione.

Per i viaggiatori, la distinzione è essenziale: un nuovo velivolo nella flotta non è ancora una destinazione di prenotazione. Saranno necessari specifici annunci commerciali per determinare le rotte selezionate, le loro frequenze e la data della loro possibile apertura.

Una nuova tappa a Beirut

L’arrivo previsto di martedì dà una traduzione concreta a un programma intrapreso diversi anni prima. Per un’azienda con sede a Beirut, l’adattamento della flotta riguarda anche i collegamenti con la diaspora e la possibilità di offrire voli diretti in mercati più lontani.

La cerimonia del 17 novembre deve segnare questo ricevimento. La disposizione finale della cabina, il numero di posti e le prime rotazioni commerciali sono confermate dal MEA.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews