Voto ebraico americano: 72% democratico, Israele in questione

Il sondaggio GBAO per J Street, condotto tra 800 elettori ebrei dal 28 ottobre al 3 novembre 2026, stima il loro voto democratico al 72%. Essa nota anche una grande maggioranza di preoccupazione per l’impatto delle azioni israeliane a Gaza e nella Cisgiordania, senza stabilire la causalità. Le sanzioni mirate sono ampiamente sostenute, mentre gli aiuti militari si dividono.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Gli elettori ebrei americani hanno in gran parte rinnovato il loro sostegno ai Democratici nelle elezioni di metà periodo del 3 novembre 2026: il 72 per cento ha detto che avevano scelto il loro candidato per il Congresso, rispetto al 24 per cento per i repubblicani, secondo un sondaggio nazionale GBAO per J Street. Un altro risultato notevole è che l’80% degli intervistati ritiene che le azioni di Israele a Gaza e nella Cisgiordania stiano aumentando l’antisemitismo negli Stati Uniti.

Pubblicato il 5 novembre, queste cifre disegnano un elettorato attaccato al campo democratico, esprimendo forti riserve sulla politica israeliana. Si riferiscono alle dichiarazioni degli elettori intervistati da un istituto. Il risultato del 72 per cento è quindi una stima del voto, non un conteggio ufficiale delle scritture per religione.

Il voto democratico resiste alle tensioni su Israele

Nella serie di sondaggi condotti dallo stesso istituto, la parte democratica del Congresso ha già raggiunto il 72% nel 2024, e il 74% nel medio termine del 2022. La differenza di due punti con il 2022 rimane troppo piccola per mostrare un significativo declino da solo. Il risultato del 2026 non mostra un enorme spostamento verso i repubblicani.

Donald Trump rimane fortemente rifiutato: il 76% degli intervistati non è d’accordo con la sua azione presidenziale. Tuttavia, questa opposizione non dovrebbe essere confusa con soddisfazione generale con i democratici. Nello stesso questionario, il Partito Democratico ha ricevuto il 45 per cento di opinioni favorevoli e il 47 per cento di opinioni sfavorevoli. Votare un candidato può coesistere con la critica del suo partito.

La gerarchia delle preoccupazioni aiuta a capire questa scelta. Invitato a selezionare i due argomenti più importanti per il loro voto, il 44% degli intervistati citò il futuro della democrazia e il 34% citò il costo della vita e dell’economia. L’antisemitismo appare al 21%, Israele al 14%. Queste risposte multiple non aggiungono come le quote di un’elezione.

Israele conta quindi nella decisione di alcuni elettori, ma non riassume le loro priorità. Ridurre il loro voto alla posizione dei candidati sul governo israeliano sarebbe eliminare le questioni istituzionali e sociali che vengono prima.

Che cosa copre l’80%

La questione riguarda specificamente le azioni di Israele in due territori: Gaza e la Cisgiordania. Ha chiesto agli intervistati se pensavano che tali azioni stesse aumentassero l’antisemitismo negli Stati Uniti. Il questionario propone due risposte, sì o no: 80% scegliere il primo, 20% il secondo. Non offre, per questa domanda, una categoria « senza parere » o grado di accordo.

La parola « azioni » è più ampia di « operazioni militari ». L’indagine non richiede risposte per isolare un’offensiva, una decisione governativa o un episodio specifico. Sarebbe quindi eccessivo collegare questo risultato ad un’unica operazione.

Questa risposta misura la percezione del legame tra la politica israeliana e il clima negli Stati Uniti. Non dimostra che solo le azioni israeliane spiegano l’evoluzione degli atti antisemiti. Stabilire la causalità richiederebbe ulteriori dati e un’analisi separata dei fatti identificati.

Né trasferisce agli ebrei americani la responsabilità per le decisioni di un governo straniero. Tenere le persone responsabili di queste decisioni a causa della loro identità è proprio un amalgama. Il sondaggio qui raccoglie le opinioni degli elettori americani, non di un gruppo politico guidato da Israele.

Sanzioni sostenute, disaccordi sugli aiuti militari

La critica si traduce in preferenze concrete. Il 76 per cento sostenne le sanzioni degli Stati Uniti contro i coloni della Cisgiordania che hanno commesso violenze contro i palestinesi. Lo stesso livello di sostegno è misurato per sanzioni contro i ministri israeliani che promuovono o facilitano tale violenza. Queste domande si riferiscono a comportamenti specifici, non a tutti gli israeliani.

Il sostegno è pari al 59 per cento quando si tratta di punire le imprese e le persone che aiutano a costruire o finanziare gli insediamenti nella Cisgiordania. Queste differenze dimostrano che gli intervistati distinguono le misure proposte, piuttosto che esprimere un accordo indifferenziato con qualsiasi forma di pressione.

L’aiuto militare rivela una divisione molto più chiara. Sulla questione del mantenimento dei 4 miliardi di dollari in sovvenzioni che consentirebbero a Israele di acquistare armi statunitensi, il 51 per cento desiderava conservarle e il 49 per cento desiderava abolirle. Con un divario così stretto, l’indagine descrive soprattutto una condivisione di opinioni.

L’antisemitismo dell’80 per cento non può quindi essere trasformato in 80 per cento a favore di un embargo di armi o di una rottura con Israele. Le questioni riguardano argomenti diversi e producono diverse major.

Un’indagine di 800 elettori, con limiti noti

Dal 28 ottobre al 3 novembre, 800 persone hanno dichiarato ebreo e hanno votato in anticipo o il giorno di polling. I partecipanti sono stati contattati da SMS da un registro nazionale degli elettori registrati, con targeting iniziale basato su nome o geografia. Poi hanno risposto al telefono o al computer.

L’identificazione come ebreo si basava sulle risposte dei partecipanti, anche quando non dichiaravano l’ebraismo come religione. Il campione non è quindi limitato a professionisti o membri di una sinagoga. Né rappresenta tutti gli ebrei che vivono negli Stati Uniti, poiché l’indagine si concentra sugli elettori.

GBAO annuncia un margine di errore di più o meno 3,5 punti ad un livello di fiducia del 95% per l’intero campione. Questa indicazione non esaurisce le incertezze relative al reclutamento, le persone che non rispondono o la formulazione delle domande. I risultati dei piccoli sottogruppi sono anche meno accurati.

Il contesto produttivo conta anche: J Street è un’organizzazione ebrea progressiva, pro-israeliana, a due stati. GBAO lavora in particolare per i candidati democratici. Si tratta di un sondaggio commissionato da un attore coinvolto nel dibattito politico, con un questionario e un metodo reso pubblico.

Il risultato più forte è quello di un’ampia preferenza democratica in questo campione, unitamente ad una preoccupazione di maggioranza sull’impatto della politica israeliana. Tra questa preoccupazione, sanzioni mirate e il finanziamento delle armi, le risposte rimangono nuanced. È su queste scelte specifiche che i futuri rappresentanti eletti saranno attesi, piuttosto che sull’idea di un voto ebraico uniforme.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews