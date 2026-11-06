Droghe: la preferenza locale esiste già

L’appello di Nehmat Aoun per aprire gli appalti pubblici abbastanza ai produttori libanesi non lascia una pagina vuota. La legge sull’ordine pubblico prevede una preferenza per le merci di origine nazionale, soggette alle condizioni. Una specifica farmaceutica pubblicata nel luglio 2026 menziona già il 10%. Il problema è quindi di verificare l’applicazione, senza confondere l’origine del fornitore, il luogo di fabbricazione e la conformità del medicinale. Le parti disponibili non misurano la quota effettivamente assegnata agli impianti locali.

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Il 5 novembre Nehmat Aoun ha chiesto una buona possibilità per i medicinali libanesi negli appalti pubblici. Ma questa chiamata non crea una nuova preferenza nazionale. La legge libanese ne prevede già uno, e una specifica sanitaria pubblicata nel luglio 2026 si riferisce specificamente ad un beneficio del 10% per i prodotti libanesi.

La First Lady ha parlato al Museo Nazionale di Beirut quando è stata lanciata la campagna per sostenere l’industria farmaceutica locale. Ha difeso l’accesso agli ordini pubblici da parte di produttori qualificati senza compromettere la sicurezza dei pazienti. Resta da distinguere dalle regole esistenti e dalla loro applicazione in ogni mercato.

Ciò che la legge fornisce

L’articolo 16 della legge 244 sugli appalti pubblici consente una preferenza del 10% per le offerte che coinvolgono beni o servizi di origine nazionale. Il profitto riguarda le componenti nazionali di approvvigionamento e dipende dalle regole di origine. Non è quindi sufficiente che un distributore sia una società libanese per qualificare tutti i farmaci che vende come produzione locale.

Lo stesso articolo vieta l’inclusione in documenti di gara o prequalificazione di disposizioni che escluderebbero i prodotti fabbricati in Libano dove esistono e la loro qualità soddisfa i requisiti. La protezione dell’accesso al mercato rimane quindi legata alla conformità tecnica.

La legge non conferisce automaticamente un contratto al produttore nazionale. Esso fornisce un quadro per il confronto delle offerte ammissibili. L’origine, il prezzo e il rispetto delle specifiche devono essere stabiliti, non assunte dal nome dell’azienda.

Una clausola già presente in un mercato della droga

Un esempio verificabile è il mercato della salute con riferimento 36/ش.ع.om, annunciato il 10 luglio 2026 sulla piattaforma dell’Autorità per gli appalti pubblici. Esso riguarda diversi medicinali, con offerte presentate per riferimento o per gruppo di riferimenti. Il termine di presentazione è stato il 3 agosto: non è una nuova chiamata aperta dopo il discorso di novembre.

A pagina 2, l’articolo 3 della specifica prevede l’aggiudicazione delle offerte accettate per motivi amministrativi e tecnici. Esso specifica anche la procedura da seguire quando i prezzi rimangono uguali dopo l’applicazione della preferenza del 10 per cento per la proprietà libanese, riferendosi all’articolo 16 della legge.

Ciò indica che il meccanismo è previsto nel documento di contratto consultato. Non permette di calcolare quanti lotti ha vinto una fabbrica libanese grazie ad essa. Una clausola e un risultato di premio sono due prove diverse.

La qualità non diventa facoltativa

L’articolo 5 dello stesso libro richiede medicine registrate e classificate con il Ministero della Salute, secondo le caratteristiche, gli standard e le condizioni che esso stabilisce. Esso prevede che l’amministrazione può richiedere ulteriori documenti o analisi in caso di dubbio e rifiutare un bene non conforme.

Il dossier richiede anche l’identificazione del farmaco, il suo numero di registrazione e il suo nome commerciale. Questi dati vengono utilizzati per collegare un’offerta a un prodotto specifico. Il confronto non deve opporsi ad una categoria astratta di « farmaci locali » ad un’altra di « farmaci importati » senza verificare la sostanza, la presentazione, il dosaggio e i requisiti applicabili.

Al fine di valutare il luogo reale della produzione libanese, le domande, le decisioni di ammissibilità, i prezzi rispetto alle preferenze, i produttori e i paesi di produzione devono essere riconciliati per lotto. I contratti e le consegne permetterebbero quindi di distinguere tra una ripartizione di una fornitura effettiva.

Il problema è l’applicazione

I documenti esaminati non consentono una quota consolidata nazionale degli acquisti di droga o dimostrano un’esclusione sistematica dagli impianti locali. Essi mostrano, tuttavia, che la discussione deve andare oltre il semplice annuncio di sostegno: uno strumento giuridico e una clausola di mercato già esistono.

Il test sarà tracciabile, con requisiti di qualità e sicurezza identici. Sostenere la produzione locale e proteggere il paziente non sono due obiettivi concorrenti, a condizione che vengano pubblicati elementi sufficienti per verificare come vengono valutate le offerte e le droghe consegnate.

Illustrazione fotografica: compresse e capsule, Libnanews banca foto. Prodotti unici, luogo e fotografo; questa immagine non rappresenta i lotti del mercato studiato.

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