Gaza: fino a 68 milioni di tonnellate di macerie

L’Autorità palestinese per la Qualità Ambientale avverte l’accumulo di 61 a 68 milioni di tonnellate di macerie a Gaza. Il danno colpisce anche terreni agricoli, frutteti e sistemi idrici. Lo smaltimento richiede di affrontare esplosivi, rifiuti pericolosi e resti umani. Le valutazioni internazionali distinguono la distruzione, le strutture fuori servizio e le aree inaccessibili. Come si avvicina l’inverno, la riabilitazione di bacini e tubazioni rimane urgente per i residenti sfollati.

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L’Autorità palestinese per la Qualità Ambientale stima, il 6 novembre 2026, che la distruzione israeliana produsse tra 61 e 68 milioni di tonnellate di macerie a Gaza. Esso riporta anche enormi perdite in agricoltura e sistemi idrici. Sotto le rovine, ordigni inesplosi, materiali pericolosi e rimane ritardare la clearance. La riabilitazione di terreni e condotte è una condizione per il ritorno dei residenti e la ricostruzione di alloggi.

L’allerta si svolge in occasione della Giornata Internazionale per la Prevenzione dell’Esplorazione Ambientale nel Tempo della Guerra. L’Autorità palestinese sostiene che le operazioni israeliane hanno distrutto o livellato l’82 per cento della terra agricola. Promuove anche la distruzione del 97% degli alberi da frutto e degli ulivi e dell’84% delle infrastrutture idriche e igieniche.

Le valutazioni internazionali documentano una devastazione di magnitudine comparabili, con diverse categorie. Misurano le zone di coltivazione danneggiate, le strutture fuori servizio o la terra che è diventata inaccessibile. Diverse valutazioni internazionali si basano su 2025 osservazioni. Le ultime indagini disponibili mostrano anche che la perdita di accesso può impedire la produzione su appezzamenti non danneggiati.

Gravats a Gaza: decine di milioni di tonnellate da elaborare

Il volume di 68 milioni di tonnellate era già in una valutazione prima dell’avviso di novembre. La valutazione congiunta delle Nazioni Unite, della Banca mondiale e dell’Unione europea, pubblicata il 20 aprile 2026, conteneva già 68,1 milioni di tonnellate di detriti generati entro il 31 ottobre 2025. La relazione ambientale pubblicata nel settembre 2025 stimava in precedenza questo volume di oltre 61 milioni di tonnellate.

Queste stime si basano principalmente sulle immagini satellitari. Gli analisti identificano gli edifici colpiti, poi attraversano il loro diritto di strada a terra con la loro altezza e grado di distruzione. Lo scenario per l’8 luglio 2025 ha utilizzato l’analisi dei danni UNOSAT e una base di costruzione aggiornata fino al maggio 2023. Il risultato si sta avvicinando a una massa di materiali da gestire. Non corrisponde alla pesatura di ogni carico o ad un inventario giornaliero delle macerie rimanenti.

La loro distribuzione conta tanto quanto il loro peso. Un edificio è crollato su una linea principale blocca la riparazione di rete. Debris accumulato di fronte a un impianto sanitario impedisce alle ambulanze di avvicinarsi. Al contrario, una strada chiara può ripristinare una serie di servizi: soccorso di emergenza, approvvigionamento idrico e accesso ai negozi.

Le prime opere favoriscono quindi le strade e le attrezzature essenziali. Nella sua relazione del 23 luglio 2026, il coordinamento umanitario delle Nazioni Unite ha riferito circa 630 000 tonnellate rilasciate. Queste includono strade e siti di servizio pubblico. Gran parte delle macerie rimase inaccessibile.

Due stime di detriti generati a Gaza nel luglio e ottobre 2025. Archivio fotografico: Jabaliya, 31 maggio 2024. © Hussein Jaber / UNRWA. Infografica: Libnanews, CC BY-SA 3.0 IGO.

Esplosivi sotto edifici e strade

I team del cantiere sono coinvolti in aree contaminate da ordigni non esplosi. La minaccia riguarda i lavoratori, ma anche le famiglie che cercano proprietà nelle loro case. Esso espone anche bambini e persone che recuperano materiali per costruire riparo o guadagnare reddito.

UNMAS effettua valutazioni di rischio prima di alcune operazioni di clearance. I suoi registri coprono luoghi e missioni accessibili effettivamente richiesto. Non costituiscono quindi una mappatura esaustiva di esplosivi in tutta la Striscia di Gaza.

Nella sua recensione del 2025, l’organizzazione ha registrato 130 incidenti esplosivi relativi ai dispositivi, con 52 morti e 267 feriti segnalati. Ha ritenuto che le dichiarazioni probabilmente sottovalutano il numero effettivo di vittime. Questi dati descrivono incidenti registrati, senza calcolare la quantità totale di munizioni sepolte.

La compensazione richiede anche il controllo della stabilità degli edifici ancora in piedi. Le pareti e le lastre fragili possono crollare durante la costruzione. La rimozione meccanica dei detriti deve quindi essere collegata a ispezioni, la sicurezza dei locali e l’intervento di specialisti esplosivi. L’arrivo di più camion non è sufficiente per accelerare tutti questi passaggi.

L’amianto richiede la selezione prima del riciclaggio

L’Autorità palestinese per la qualità dell’ambiente riferisce circa quattro milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi. Cita anche almeno 50.000 tonnellate di amianto. La relazione ambientale dell’ONU del settembre 2025 presenta quest’ultima figura come ordine di grandezza di materiali che possono contenere amianto nelle macerie dei campi profughi. La loro composizione deve ancora essere confermata dal campionamento.

Questa stima è per i materiali a base di amianto, non una massa misurata di fibre pure. La loro frantumazione incausata può rilasciare fibre cancerogene. I debiti provenienti da laboratori e aree industriali possono anche contenere sostanze chimiche. Mescolare questi rifiuti con cemento recuperabile complica il loro trattamento.

La ricircolo dei materiali richiede quindi canali separati. Il calcestruzzo rimosso da elementi pericolosi può essere utilizzato per determinati scopi. I rifiuti contaminati richiedono un adeguato stoccaggio e smaltimento. Il loro impiego in nuovi lavori dipende dai controlli ambientali e dalle caratteristiche tecniche richieste.

Una relazione delle Nazioni Unite pubblicata nel giugno 2026 evidenzia il valore economico della reoccupazione. La selezione e il riciclaggio possono costare più inizialmente di discarica. Ridurre poi gli acquisti di nuovi materiali e trasporti. A Gaza, queste opportunità rimangono dipendenti da macchinari disponibili, energia e accesso a siti sicuri.

Campi distrutti, altri fuori portata

Il danno agricolo combina diverse perdite: alberi sradicati, colture rasate, serre danneggiate, irrigazione interrotta e accesso vietato o pericoloso. Una holding può combinare queste difficoltà. Un pacco risparmiato dalla distruzione può anche rimanere inutilizzabile a causa della mancanza di accesso, acqua o semi.

Nella relazione ambientale del settembre 2025, i tassi del 97,1% e dell’82,4% si riferiscono rispettivamente alle aree di alberi e alle colture annuali danneggiate. Le coltivazioni di alberi includono frutteti e uliveti. Queste indagini coprono ettari, non un numero individuale di tutti gli alberi morti.

Una valutazione FAO-UNOSAT pubblicata il 18 agosto 2026 descrive la situazione al 24 giugno. Esso identifica 4.091 ettari accessibili, che rappresentano il 27% del terreno coltivato. Di questi, solo 448 ettari sono accessibili e non danneggiati. Gli altri 3.643 ettari accessibili richiedono la riabilitazione.

Le trame accessibili e intatte rappresentano circa il 3% di tutte le terre coltivate. La loro area è aumentata da 601 ettari nell’ottobre 2025 a 448 ettari nel giugno 2026. La FAO attribuisce principalmente questo declino alla riduzione dell’accesso, associata all’estensione verso ovest della « linea gialla ». Questa linea separa la zona di cessate il fuoco dallo spazio controllato militarmente.

Il recupero richiede diversi mezzi a seconda del danno. Le colture annuali possono essere riavviate dopo il ripristino della terra e dell’irrigazione. Un frutteto strappato richiede ripianto, e poi diversi anni prima di ripiantare. In entrambi i casi, gli agricoltori devono poter lavorare senza rischiare la vita.

Distribuzione di terreni agricoli accessibili a Gaza al 24 giugno 2026. Archivio fotografico: Jabaliya, 31 maggio 2024. © Hussein Jaber / UNRWA. Infografica: Libnanews, CC BY-SA 3.0 IGO.

Dati di allarme e valutazioni disponibili

Indicatore Annuncio palestinese del 6 novembre 2026 Valutazione internazionale Gravats da 61 a 68 milioni di tonnellate RDNA pubblicato nell’aprile 2026: 68,1 milioni di tonnellate generate al 31 ottobre 2025. Terreno agricolo 82% distrutto o livellato FAO-UNOSAT: 3 per cento della terra coltivata, accessibile e intatta, come al 24 giugno 2026. Olivi e alberi da frutto 97% distrutto Relazione UNEP, settembre 2025: 9,1 per cento dell’area boschiva danneggiata. Acqua e servizi igienici 84% delle infrastrutture distrutta RDNA pubblicato nell’aprile 2026, danni fino al 2025 ottobre: 88% delle attrezzature superficiali e 76% delle reti sotterranee parzialmente o completamente danneggiate.

Le percentuali agricole non descrivono tutti lo stesso insieme di terra. Le valutazioni di rete distinguono anche i danni fisici dalla capacità di fornire servizio. Un’installazione può rimanere fuori funzionamento a causa di un guasto elettrico o incapacità di accedervi.

Un sistema idrico dipendente da strade, correnti e parti

La cifra dell’84 per cento avanzata dall’Autorità palestinese è acqua e servizi igienici. Valutazione settoriale dettaglio situazioni diverse a seconda dell’attrezzatura. La relazione congiunta pubblicata nell’aprile del 2026, che copre principalmente danni da ottobre 2023 a ottobre 2025, ha identificato sei impianti di trattamento delle acque reflue non funzionali. Ha stimato i danni alla zona a 1,7 miliardi di dollari.

Il 5 novembre 2026 l’UNICEF ha pubblicato un nuovo rapporto sugli attacchi ai sistemi idrici. Il suo bilancio, che copre un periodo fino al giugno 2026, menziona più di 130 chilometri di tubi di scarico danneggiati a Gaza dal 2023 ottobre. Le acque reflue non trattate vengono scaricate nel Mediterraneo o nelle zone di conservazione temporanea.

La messa in servizio delle reti dipende da diverse forniture simultanee. Le pompe hanno bisogno di elettricità o carburante. I team devono avere tubazioni, parti di ricambio e prodotti di lavorazione. Le strade devono consentire loro di raggiungere le strutture e trasportare l’attrezzatura.

Le interruzioni di distribuzione obbligano i residenti a cercare l’acqua fuori dalle loro case. Le strutture sanitarie si affidano anche a questa risorsa per pulire i loro locali, sterilizzare le attrezzature e trattare i bambini malnutriti. L’acqua non sanitaria promuove la diarrea e peggiora le difficoltà nutrizionali. La riparazione delle fognature riduce anche l’esposizione agli scarichi nei quartieri abitati.

Infine, l’inquinamento riguarda la terra e la tavola costiera. La loro portata richiede il campionamento, mentre l’accesso e i mezzi di analisi rimangono limitati. La riirrigazione di un tubo da sola non garantisce la qualità di tutte le risorse utilizzate intorno a questo tubo.

Oltre $1,7 miliardi per detriti

Il riassunto della valutazione congiunta del 2026 aprile ammonta a più di $ 1,7 miliardi di dollari nella rimozione e gestione dei detriti. Esso stima la necessità complessiva di riabilitazione e ricostruzione a $ 71.4 miliardi. Il finanziamento deve coprire l’edilizia abitativa e l’infrastruttura, ma anche il ripristino dei servizi e dell’attività economica.

Necessità stimata Importo Perimetro Rimozione e gestione del debito Più di $1,7 miliardi Valutazione presentata nella sintesi RDNA dell’aprile 2026. Recupero e ricostruzione 71.4 miliardi di dollari Tutti i settori coperti dalla valutazione congiunta. Primi 18 mesi 26,3 miliardi di dollari Quota delle esigenze globali per i servizi essenziali e riavviare.

Questi importi rappresentano le esigenze stimate, non i finanziamenti acquisiti. I costi possono cambiare con le condizioni di accesso, i prezzi dei materiali e le ispezioni sul campo. Le buste di settore non si aggiungono automaticamente alle esigenze generali, alcune delle quali coprono.

La durata del lavoro dipende dagli stessi vincoli. Il 20 novembre 2025, il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite ha ritenuto possibile eliminare la maggior parte dei detriti in sette anni. Ha richiesto un accesso senza ostacoli, l’ingresso di attrezzature pesanti, le consegne regolari di carburante e un ambiente stabile.

Questa proiezione non ha fissato una scadenza per ricostruire l’intera Striscia di Gaza. Il restauro dei quartieri richiede anche reti funzionali, imprese in grado di lavorare e una soluzione abitativa durante i cantieri. Le riparazioni possono iniziare in alcuni siti mentre la compensazione continua altrove.

I resti e i diritti delle famiglie

Le rovine contengono ancora resti umani. Il loro recupero richiede squadre specializzate, l’identificazione delle vittime e la conservazione delle informazioni utili alle famiglie. Il trattamento di questi siti richiede un ritmo diverso da quello di un sito ordinario.

Nel settembre del 2026, l’Ufficio dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha riferito una revisione della difesa civile palestinese. Ha riferito più di 630 corpi e altri resti umani trovati sotto gli edifici tra novembre 2025 e settembre 2026. La ricerca continua in un territorio dove molti luoghi rimangono fuori portata.

Le transazioni sollevano anche problemi di proprietà. La scomparsa di edifici e monumenti fisici complica l’identificazione di trame. Documenti, testimonianze e documenti devono consentire ai residenti di affermare i loro diritti. Il movimento delle macerie deve essere collegato a questa documentazione, prima dell’installazione di attrezzature o di ricostruzione.

In Jabaliya, un bacino minaccia rifugi prima dell’inverno

I bisogni immediati rimangono visibili intorno al bacino dell’acqua piovana di Abu Rashid in Jabaliya, vicino alla linea gialla. Nella sua relazione del 29 ottobre 2026, il coordinamento umanitario delle Nazioni Unite ha descritto una struttura paralizzata dalla mancanza di elettricità e dall’insicurezza dell’accesso. Senza intervento, il suo overflow potrebbe influenzare i siti di spostamento vicini durante l’inverno.

In Khan Yunes, le squadre hanno anche valutato i siti di riparo esposti alle inondazioni e all’erosione. UNDP utilizza cemento schiacciato riciclato per aumentare e livellare alcune terre riparate. I detriti trattati sono quindi utilizzati per il lavoro di protezione, mentre la sua rimozione rimane tutt’altro che completa.

Per Abu Rashid, un’ulteriore valutazione dovrebbe specificare le misure possibili. L’intervento dipende sempre dall’accesso dei tecnici, dalla fornitura di pompe e dai mezzi necessari per stabilizzare il bacino prima delle forti piogge.

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