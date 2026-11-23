Paola Egonu ha segnato 33 punti contro Conegliano il 22 novembre e ha raggiunto 6.101 punti nella Serie A1 femminile. Il capitano di Milano ha superato Carmen Urlea, il cui record era di 6.088. Conegliano ha comunque vinto la partita davanti a 12.925 spettatori, secondo il Milan club, ad Assago.

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Paola Egonu è diventata domenica 22 novembre, la migliore Serie A1 femminile, il campionato italiano di prima divisione. Con 33 punti contro Conegliano, il capitano di Milano ha aumentato il suo totale a 6,101, oltre i 6,088 di Carmen пurlea. L’ex titolare del disco ha partecipato alla partita di Assago.

Il 21 ° punto del gioco scende il record

Il Milan club aveva annunciato un totale di 6.068 punti prima dell’appuntamento. Quindi ci sono voluti ventuno a Egonu per superare le Urlea. Il corso è stato attraversato nel terzo round, davanti ad un pubblico che si è alzato per salutare il giocatore. Si tratta di una classifica di carriera individuale nel campionato italiano, non un totale in selezione o in Champions League. Il record è diverso dai punti dati ai club nelle classifiche di stagione.

La lega pone questo percorso attraverso quattro club italiani: Club Italia, Novare, Conegliano e Milano. Nell’aprile del 2021, sotto la maglia di Conegliano, Egonu ha segnato 47 punti contro Novare in una fase finale. Nella selezione, l’italiano vinse il titolo olimpico a Parigi nel 2024.

Conegliano vince davanti a 12.925 spettatori

Il singolo record non ha cambiato il risultato del gioco. Conegliano ha vinto la partita in quattro round (25-21, 14-25, 25-23, 28-26), battendo la prima sconfitta della stagione milanese in campionato. Swede Isabelle Haak, autore di 29 punti per Conegliano, è stato nominato giocatore del gioco.

Vero Volley Milano ha annunciato 12.925 spettatori al Forum Unipol. Il club presenta questa figura come un record per una partita di pallavolo femminile in Italia.

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