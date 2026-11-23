La decisione 956/1 del 9 novembre 2026 estende la riduzione di alcune sanzioni fiscali in Libano fino al 30 dicembre. Le regole di settembre sono mantenute: portata dei titoli di auto-tassazione, tassi differenziati, pagamento tempestivo e eccezioni. L’imposta principale è ancora dovuta.

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La decisione 956/1, firmata il 9 novembre 2026 dal Ministro delle Finanze Yassine Jaber, si estende fino al 30 dicembre 2026, incluso il regime di riduzione della pena per le retribuzioni e le imposte sulle retribuzioni. Esso rinnova le regole della decisione 835/1 del 18 settembre 2026. Questo è un ritardo nella ricezione delle riduzioni di penalità, non una riduzione dell’imposta stessa.

L’estensione è motivata dalla situazione di sicurezza, dagli attacchi israeliani sul territorio libanese e dalle difficoltà economiche del paese. Esso concede tempo supplementare ai contribuenti interessati per risolvere la loro situazione in base al regime esistente.

La decisione di settembre si è inizialmente conclusa il 31 ottobre 2026. La nuova scadenza riguarda quindi la possibilità di beneficiare delle riduzioni. Non costituisce una modifica generale delle scadenze standard di rendicontazione e di pagamento per tutte le imposte.

Imposta sul reddito: le sanzioni

Il regime copre le sanzioni di base e di recupero per l’imposta sul reddito sui salari e sugli stipendi. I titoli autoimposti interessati devono essere stati emessi dal 16 novembre 2022. Questa data si riferisce a documenti fiscali, non solo l’anno in cui è stato pagato uno stipendio.

Il testo di base distingue tre categorie. Le sanzioni proporzionali della base sono ridotte del 50%. Le sanzioni di Lump sono ridotte del 60%. La penalità per il pagamento tardivo, noto come recupero, è ridotta del 75%.

Queste percentuali si applicano alle sanzioni ammissibili. Essi non riducono il salario imponibile o, come tale, la principale imposizione fiscale. Né la decisione crea un’esenzione generale da tutte le sanzioni fiscali.

Il regolamento entro il termine rimane la regola

La regola generale collega il beneficio della riduzione al pagamento delle imposte a causa e delle sanzioni ridotte entro il termine applicabile. Il contribuente perde il beneficio della regolarizzazione se non soddisfa tale condizione. La decisione di proroga mantiene il quadro di settembre, che comprende anche eccezioni precise.

In particolare, il testo di settembre prevede una disposizione speciale in cui l’imposta è soggetta a recupero forzato. In questo caso, l’articolo 10 consente all’amministrazione di concedere le riduzioni senza fare questo vantaggio condizionale su pagamento anticipato del principale. Tale eccezione rientra nel quadro dell’amministrazione fiscale.

Altre esclusioni limitano la portata del dispositivo. Penali inferiori a 200.000 sterline libanesi non sono coperti. Per i prelievi stabiliti e recuperati in valuta estera, il testo menziona anche sanzioni di meno di tre dollari o tre euro. Le sanzioni previste dalle disposizioni speciali di regolarizzazione conservano il proprio regime.

Grandi sconti richiedono un accordo separato

La decisione di base prevede alcune riduzioni significative all’accordo del Consiglio dei ministri. La soglia si riferisce alla quantità della riduzione: più di 60 miliardi di sterline per i prelievi recuperati in sterline, o $ 667,000, o il loro equivalente in altre valute, per quelli recuperati in valute straniere.

Il testo prevede un calcolo per periodo fiscale e per reato. Esso chiede anche riduzioni congiunte delle sanzioni di base e di recupero applicabili. Queste regole impediscono la percentuale annunciata di essere trattata come una remissione automatica applicabile a qualsiasi file, indipendentemente dalla sua quantità.

Le sanzioni già pagate non comportano un rimborso semplicemente a causa della riduzione. L’articolo 11 si riserva, tra l’altro, di errori materiali, compresi i doppi pagamenti e le conseguenze di un rimedio legale. Il regime riguarda quindi, in primo luogo, l’insediamento di situazioni che sono ancora aperte, nel suo ambito.

Una misura mirata, non un differimento fiscale generale

La decisione del 9 novembre ha esteso l’applicazione di un testo identificato. Essa non sostituisce le regole di relazione salariale ordinarie e non esonera i datori di lavoro dai loro obblighi fiscali. Una situazione non può essere considerata ammissibile solo sulla base dell’esistenza di un ritardo: la natura della pena, il titolo di tassazione e le condizioni del regolamento devono corrispondere al regime.

Il testo firmato indica che l’estensione si applica dalla data del suo rilascio e prevede la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e sul sito del Ministero. La sua maturità è il 30 dicembre 2026 incluso. Questa data riguarda il meccanismo di riduzione di cui alla decisione 835/1; Non estende automaticamente lo stesso trattamento all’IVA o ad altre imposte.

La lettura pratica è quindi di distinguere tre importi: l’importo principale dell’imposta, la penalità prima della riduzione e l’importo effettivamente dovuto dopo l’applicazione del tasso ammissibili. L’estensione fornisce tempo supplementare per regolare i file coperti. Non cancella il principale e non garantisce una riduzione identica per tutte le sanzioni.

Ministero delle Finanze, archivio fotografico. Data di sparatoria non stabilita. Credito foto: Libnanews.com. Fotografia d’archivio non modificata.

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