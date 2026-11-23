Bint Jbeil avverte contro le chiamate non ufficiali per tornare, le amministrazioni chiudono il lunedì e la regione di Kiev osservano un lutto dopo gli scioperi. Nel Sud Sudan sono stati uccisi almeno 24 civili.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Lunedì 23 novembre 2026, ore 8 a Beirut. Il comune di Bint Jbeil avverte contro chiamate non ufficiali per tornare ai villaggi di confine. Le pubbliche amministrazioni sono chiuse questo lunedì in Libano. In Ucraina, la regione di Kiev inizia un giorno di lutto, dopo un totale di dieci morti in Dymer. In Sud Sudan, un attacco ha ucciso almeno 24 civili, secondo le autorità locali.

South Lebanon: Bint Jbeil chiede di non seguire le chiamate non ufficiali

Il comune di Bint Jbeil ha ricordato domenica sera che tornare alla città di confine e villaggi richiede, secondo il comune, una decisione ufficiale e il coordinamento con le autorità competenti. Avverte che le chiamate non ufficiali possono mettere in pericolo i residenti. Questo comunicato stampa non annuncia alcuna autorizzazione di ritorno o programma. Solo non cambia la situazione delle famiglie sfollate.

A Debel, il Ministero dell’Istruzione ha indicato domenica che la visita mostrata in un video trasmesso per l’Indipendenza era più di un mese fa e aveva avuto luogo senza alcuna informazione. Nawaf Salam ha denunciato una violazione dei diritti dei bambini. Ha chiamato, in una parte separata della sua dichiarazione, per la continuazione di una presenza internazionale nel sud dopo la fine del mandato UNIFIL. Non sono stati annunciati dispositivi sostitutivi.

L’amministrazione chiude lunedì; una riunione parlamentare è prevista mercoledì

Le amministrazioni, le istituzioni pubbliche e i comuni sono chiusi questo lunedì 23 novembre. La presidenza del Consiglio ha fissato la chiusura in una nota del 5 novembre, con l’anniversario dell’indipendenza di domenica. Il testo si riferisce a questi servizi pubblici e non consente di concludere che i negozi sono generalmente chiusi.

Mercoledì, un sottocomitato parlamentare dovrebbe riprendere in considerazione il progetto che autorizza un accordo di prestito con la Banca mondiale per accelerare la trasformazione digitale del Libano. La riunione è stata posta all’ordine del giorno del Parlamento alle 9.30. L’obiettivo è di continuare ad esaminare il progetto, non attraverso un voto acquisito o l’annuncio di un’erogazione.

Ucraina: Dieci morti a Dymer, la ricerca continua

I risultati dello sciopero di domenica contro un edificio residenziale a Dymer sono saliti a dieci morti, ha detto lunedì il capo dell’amministrazione regionale di Kiev. Il salvataggio ha trovato il corpo di una donna e ha continuato la ricerca. Prima, un’altra donna di 79 anni era stata liberata viva dalle macerie e ricoverata in ospedale. Il salvataggio ha anche salvato un bambino.

A Vychneve, il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato tre morti e tredici feriti dopo un altro sciopero. Questo bilancio è diverso da quello di Dymer. Il lutto decretato il lunedì riguarda la regione di Kiev, la cui amministrazione è separata da quella della capitale.

Sudan del Sud: almeno 24 civili uccisi nel Warrap

Il commissario ad interim di East Tonj Machuei Bith ha annunciato che almeno 24 civili, tra cui sette bambini, erano stati uccisi tra sabato sera e domenica durante un attacco a Bol Boma, Warrap State. Il suo primo conteggio era di 15 morti. L’attribuzione dell’attacco ai combattenti SPLA-IO, avanzata dal Commissario, non è stata confermata in modo indipendente. La missione dell’ONU in Sudan del Sud ha invitato il 10 novembre a proteggere i civili; la dichiarazione precedente non costituisce una revisione dell’attacco.

In Ituri, l’OMS chiede la cura di rimanere possibile nonostante la lotta

Nella Repubblica Democratica del Congo, il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha riferito domenica che combattere ad Ituri stava interrompendo la cura e la risposta all’epidemia di Ebola. Ha chiamato per proteggere i pazienti e i caregiver. Il suo messaggio non ha confermato l’evacuazione o la totale ripresa dell’attività. In un numero separato pubblicato il 20 novembre, l’OMS aveva 11.613 casi confermati e 5,678 decessi correlati all’epidemia nella RDC a partire dal 17 novembre. Non sono vittime di combattimenti.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews