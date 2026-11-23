Nel Sud Sudan, il Commissario Interim di Tanj East annuncia che almeno 24 civili, tra cui sette bambini, sono stati uccisi in un attacco a Bol Boma tra sabato sera e domenica mattina. Il pedaggio di morte, prima di tutto, è provvisorio. La responsabilità per l’attacco non è stata verificata in modo indipendente.

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Nel Sud Sudan, almeno 24 civili, tra cui sette bambini, sono stati uccisi in un attacco nello Stato di Warrap, secondo il commissario provvisorio della contea di Tanj East. L’attacco ha avuto luogo tra sabato sera e domenica mattina, 22 novembre. Il primo conteggio ha riferito 15 morti.

Nel Warrap, un bilancio ancora provvisorio

L’attacco ha colpito Bol Boma, nel sud-ovest del Sudan. Commissario interinale Machuei Bith ha recensito il lato positivo di Domenica notte. Esso comprendeva sette bambini e sei donne tra le vittime civili.

Un ufficiale di polizia locale chiamato anonimamente ha avvertito che il numero di vittime potrebbe aumentare ulteriormente. Le prove disponibili non consentono una valutazione delle lesioni.

Machuei Bith attribuisce l’attacco ai combattenti SPLA-IO, un gruppo armato legato all’ex vice presidente Riek Machar. Questa tassa non è stata verificata in modo indipendente. Le dichiarazioni disponibili non permettono inoltre di stabilire il motivo dell’attacco.

Protezione dei civili in prima linea

Il Warrap ha sperimentato ulteriori violenze nelle ultime settimane. La settimana scorsa, gli scontri in un mercato a Makuach hanno ucciso 17 persone, secondo le autorità locali. Questo è un episodio separato, che non entra nel bilancio di Bol Boma.

Il 10 novembre, la missione delle Nazioni Unite in Sudan del Sud ha invitato il Consiglio di Sicurezza a proteggere meglio i civili e a riprendere il dialogo politico. Questo avviso ha preceduto i fatti di Bol Boma; la missione non aveva reso pubblico alcuna propria valutazione di questo attacco al momento della nostra verifica.

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