Météo-France tiene la Corsica in allerta arancione per il vento violento lunedì mattina. Il Pas-de-Calais rimane in arancione per inondazioni, inclusa la mappa di martedì. Ain e Jura sono stirati in giallo. Di seguito sono le aree esposte, le istruzioni da seguire e i punti da controllare prima di un viaggio.

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Météo-France tiene i due dipartimenti della Corsica in allerta arancione per il vento violento lunedì 23 novembre, secondo la sua mappa in onda alle ore 6 di Parigi. A Pas-de-Calais, la vigilanza arancione riguarda inondazioni e rimane sulla mappa di martedì. Ain e Jura, in arancione il giorno prima per la pioggia-flood, sono stirati in giallo.

In Corsica, ci si aspettava mattina

La Corsica superiore e la Corsica meridionale sono colpiti dal vento. Il bollettino dipartimentale pubblicato domenica alle 10:04 ha annunciato un forte libeccio, vento sud-occidentale, lunedì mattina. In particolare, ha localizzato le aree esposte tra Balagne e Bastia, sui rilievi e verso Porto-Vecchio e Conca. Esso prevedeva raffiche da 100 a 120 km/h nelle aree menzionate e da 140 a 150 km/h sui punti più esposti di Capo Corsica. Queste erano previsioni pubblicate il giorno precedente, senza velocità registrate il lunedì.

Il rischio di sovrapposizione d’onda è indicato separatamente in giallo per entrambi i dipartimenti della Corsica. In caso di vento violento, Météo-France consiglia di limitare i viaggi, memorizzare oggetti che il vento può trasportare ed evitare passeggiate nella foresta e sulla costa. La mappa di martedì non tiene la Corsica in arancione al momento del bollettino.

In Pas-de-Calais, la vigilanza cruda continua

La vigilanza di Pas-de-Calais riguarda le inondazioni, distinte dal vento in Corsica. Resta arancione sulla mappa prevista per martedì 24 novembre. Per scoprire lo stato del fiume vicino a casa, consultare la mappa delle sezioni di Vigicrues e le informazioni della prefettura. Nella zona di inondazione, evitare punti bassi e non entrare in una strada coperta d’acqua, anche se sembra poco profonda.

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