Fonti vicine al file descrivono le missioni di formazione e manutenzione francesi in Ucraina, chiamato Volia. Queste attività sono presentate come non-combante. Essi differiscono dalla futura forza multinazionale prevista dopo le ostilità, mentre l’Unione europea estende la propria missione di assistenza e rafforza il suo coordinamento.

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Il personale militare francese sta conducendo missioni di formazione e manutenzione in Ucraina da diversi mesi, secondo i rapporti resi pubblici lunedì 16 novembre e confermati da fonti vicine al file in forma anonima. Questo sistema, chiamato « Volia », è presentato come supporto non-combante alle forze ucraine.

Le testimonianze raccolte descrivono piccoli numeri inviati per brevi missioni, in particolare per formare i soldati ucraini e per partecipare al mantenimento delle attrezzature. Possano questa presenza almeno nell’estate del 2026. Una fonte che è a conoscenza del file afferma che i formatori intervengono in Francia, Polonia e, caso per caso, in Ucraina, senza l’intenzione di partecipare a azioni coercitive.

La natura e l’entità di questa missione non sono state oggetto di un annuncio pubblico dettagliato da parte del personale francese. Le prove riportate si basano su testimonianze anonime, non sulla presentazione ufficiale di un dispiegamento delle truppe di combattimento.

Sostegno europeo il cui quadro cambia

Queste rivelazioni si verificano come l’Unione Europea ha appena esteso la sua missione di assistenza militare in Ucraina, EUMAM Ucraina. Il Consiglio europeo ha adottato il 9 novembre una proroga di due anni, fino al 15 novembre 2028, con una busta di quasi 300 milioni di euro per questo periodo.

Ha anche deciso di stabilire una presenza in Ucraina per coordinare direttamente il lavoro della missione con le autorità militari ucraine e partner internazionali. Il mandato deve meglio integrare le lezioni del campo di battaglia e le esigenze delle forze ucraine.

Creato su richiesta di Kiev nell’ottobre del 2022, EUMAM ha formato più di 100.000 militari ucraini, secondo il Consiglio. Organizza e coordina la formazione individuale, collettiva e specializzata nel territorio degli Stati membri. Questa decisione europea documenta gli sviluppi dell’assistenza; essa non costituisce una conferma pubblica dei termini di Volia.

Da distinguere dalla forza post-conflitto

Un altro meccanismo è in preparazione pubblica: la Multinazionale Force-Ucraina, sotto il comando franco-britannico nel quadro della Coalizione dei Volontari. In un comunicato stampa del 3 novembre, il Ministero dell’Esercito francese ha dichiarato che è stato progettato per l’addestramento e le attività di riassicurazione dopo la fine delle ostilità, su richiesta del governo ucraino.

Esercizio KOALICJA 26.2, organizzato in Polonia dal 9 al 22 novembre con 2.800 truppe da 11 nazioni, prepara questa forza per uno scenario post-conflitto. Resta separato dalle missioni di supporto ad hoc in Ucraina descritte da fonti vicine al file Volia.

Archivio illustrazione: Bruxelles, 21 agosto 2026. Xavier Lejeune / Commissione europea, © Unione europea 2026,CC BY 4.0. Foto integer conservato, rivestimento Libnanews.

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