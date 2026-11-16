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Un primo progetto di decisione presentato al COP31 di Antalya il 16 novembre propone di accelerare l’abbandono dei combustibili fossili e aumentare il finanziamento dell’adattamento a almeno $120 miliardi. Questi orientamenti restano soggetti a negoziati tra i paesi che si riuniscono in Turchia.

Il documento di 18 pagine e 144 paragrafi affrontano i principali temi della conferenza: energia, finanziamento, adattamento e risposta scientifica al riscaldamento. La sua pubblicazione apre una nuova fase nelle discussioni, mentre la conferenza si concluderà venerdì 20 novembre.

Una transizione energetica più rapida proposta

Il progetto prevede di accelerare il rilascio dei combustibili fossili, avviando immediatamente la transizione verso i sistemi energetici. Essa assume anche l’obiettivo di una transizione equa e ordinata, adattata alle situazioni nazionali.

Un altro componente propone di aumentare la quota di energia elettrica al 35% del consumo energetico finale mondiale nel 2035. Questa ambizione è accompagnata da riferimenti a sviluppo rinnovabile, reti e storage. È formulato come uno sforzo globale a cui gli Stati avrebbero contribuito secondo le loro circostanze, non come un obbligo identico imposto a tutti.

Almeno 120 miliardi di adattamento

Il testo propone di triplicare almeno 120 miliardi di dollari di adattamento. I paesi in via di sviluppo saranno invitati a chiarire la via del loro sostegno ai paesi in via di sviluppo. L’adattamento mira a ridurre la loro vulnerabilità alle conseguenze del cambiamento climatico.

Queste disposizioni finanziarie sono ancora in discussione. Non corrispondono ai fondi già versati. Il progetto affronta anche le barriere ai costi di capitale e al debito, nonché l’uso di sovvenzioni e strumenti che non creano debiti aggiuntivi.

Una base di discussione, non un accordo

Nella nota che accompagna il documento, la presidenza ha spiegato di aver adottato un ampio approccio alla relazione sulle proposte ricevute. Ha espressamente sottolineato che la prima versione non rifletteva il consenso. Alcune misure sostenute dalle delegazioni sono state respinte da altri.

Tutti gli elementi rimangono aperti alla negoziazione, compresa la questione della loro ritenzione nel testo finale. La presenza di parentesi quadrate non significa quindi che siano accettate. La presidenza invita le parti a proseguire i loro scambi per avvicinare le loro posizioni; sarà necessario raggiungere un risultato comune.

Nei prossimi giorni, è necessario determinare quali formulazioni energetiche e finanziarie possono essere incluse nella decisione finale, a seguito di consultazioni tra delegazioni.

Archivio fotografico: Antalya, 19 febbraio 2022. Sharon Hahn Darlin / Wikimedia Commons,CC BY 2.0. Foto integer conservato, rivestimento Libnanews.

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