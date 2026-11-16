LAU: Kobeissy riceve il premio di ricerca del cancro

Philippe Hussein Kobeissy, dell’Università libanese-americana, ha ricevuto una borsa di studio dal Premio Hussein per la Ricerca sul Cancro ad Amman. Supporta i progetti nel mondo arabo per due anni. L’importo assegnato e il protocollo di progetto non sono inclusi negli annunci ufficiali consultati.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Philippe Hussein Kobeissy, professore-ricercatore presso l’Università libanese-americana, ha ricevuto una borsa di studio dalla categoria « Promising Investigator » del Premio Hussein per la Ricerca sul Cancro. La resa ebbe luogo il 14 novembre 2026 ad Amman. Il principe Talal bin Mohammad ha onorato i vincitori per conto del re Abdullah II, alla presenza della principessa Ghada Talal, che presiede la Fondazione e il Centro del Cancro Hussein.

La distinzione attribuita al ricercatore libanese è un programma di sostegno al progetto. Non corrisponde al prezzo di carriera, né a un annuncio di trattamento ora disponibile. Un secondo beneficiario, Zaid Abdul Rahman, lavora al Centro per il Cancro di Hussein in Giordania. L’importo effettivamente concesso a ciascun individuo e il protocollo specifico del progetto Kobeissy non sono inclusi nell’annuncio della cerimonia consultata.

Ricerca sul cancro: una sovvenzione di due anni

Lo schema finanzia progetti di ricerca condotti nel mondo arabo per due anni. I suoi regolamenti prevedono due beneficiari all’anno e sovvenzioni fino a $100,000 ciascuno. Questo limite non deve essere confuso con l’importo assegnato personalmente al ricercatore UAA.

I candidati devono possedere un dottorato scientifico o medico, risiedere nel mondo arabo e svolgere la loro ricerca lì. Il programma mira giovani ricercatori. Ha anche chiesto il coinvolgimento di un mentore con almeno dieci anni di esperienza e dieci pubblicazioni peer-reviewed. Deve accompagnare il progetto durante i due anni previsti.

La selezione consiste in due fasi. I candidati prima presentare le loro qualifiche e una lettera di intenti che riassume il loro progetto. I candidati di successo devono quindi presentare una proposta dettagliata. Gli organizzatori prestano particolare attenzione alle questioni relative all’incidenza o alle manifestazioni di cancro nei paesi arabi.

Un viaggio tra Libano, Francia e Stati Uniti

La LAU riferisce che nel 2022 Philippe Hussein Kobeissy si unì come assistente professore a tempo pieno in biologia cellulare. Ha conseguito la laurea in Biochimica presso l’Università libanese nel 2013, poi una laurea magistrale in Paris-Saclay nel 2015. Ha anche sostenuto un dottorato in biologia cellulare, microbiologia e innovazione terapeutica nel 2018.

Il suo lavoro di dottorato si è concentrato sulle interazioni tra l’organismo e gli agenti patogeni, così come la regolazione dell’infiammazione intestinale. La presentazione dell’università menziona in particolare Clostridioides infezione difficile.

Nel 2019, Kobeissy è entrato nel Dipartimento di Medicina presso la Columbia University di New York. Secondo il suo record accademico, ha lavorato sulla genomica funzionale della fibrosi polmonare idiopatica. Ha anche studiato la regolazione di un percorso di segnale legato alla mancanza di ossigeno nel cancro del colon-retto.

Diverse categorie di distinzioni in Amman

Il Premio Hussein è stato creato nel 2020 in memoria del re Hussein di Giordania. Distinse diverse fasi della carriera scientifica. Quest’anno, Nizar Tannir, MD Anderson Center presso l’Università del Texas, ha ricevuto un premio speciale per l’eccellenza scientifica. Amer Zeidan di Yale e Imam Waked della Menoufia University sono stati premiati i Career Awards nelle categorie internazionali e regionali.

Le distinzioni per i ricercatori emergenti sono tornate a Maryam Shalaby dell’Istituto olandese del cancro e Omnia Atallah dell’Accademia araba della scienza, della tecnologia e dei trasporti marittimi. La borsa di studio ottenuta da Kobeissy appartiene ad una categoria separata, incentrata sull’attuazione di un progetto. I dati futuri previsti riguardano il contenuto, gli obiettivi e il lavoro che questo finanziamento farà.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews