MTV e Cablevision confermano la cessazione della ritrasmissione dopo il fallimento dei loro negoziati. Il canale richiede una revisione della sua remunerazione, mentre il PLC rifiuta qualsiasi coinvolgimento. Aggiornamento sulle posizioni delle parti, sui diritti di trasmissione e sulle opportunità di accesso che rimangono aperte agli spettatori in Libano.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il disaccordo tra MTV e Cablevision ha assunto una dimensione politica lunedì 16 novembre 2026. La Free Patriotic Current (LCP) ha respinto qualsiasi coinvolgimento nel conflitto commerciale, seguendo le insinuazioni del canale sulle condizioni della sua distribuzione. La cessazione della ritrasmissione, invece, è confermata da Cablevision: il suo sito indica che MTV ha richiesto questa interruzione dopo il fallimento dei negoziati.

Una remunerazione contestata, non una chiusura del canale

Nel suo comunicato stampa del 15 novembre, MTV assunse la decisione di ritirare il suo segnale dalla rete. Dal 2024, afferma di richiedere una revisione dei diritti di ritrasmissione svalutata dalla caduta del libro. Secondo il canale, questa domanda deve essere finanziata dai ricavi del distributore, senza un aumento delle bollette degli abbonati.

MTV anticipa un pagamento mensile di $0.50 per abbonato contro un fatturato medio di $24 per Cablevision. Questi dati provengono dalla catena, non dai rapporti pubblici controllati. L’importo che sta ora rivendicando non è specificato nel comunicato stampa.

CPL sfida il suo coinvolgimento

Il CPL rifiuta qualsiasi connessione commerciale o politica con Cablevision. Nella sua risposta del 16 novembre, ha chiesto a MTV di sostenere le sue insinuazioni sull’influenza politica nei negoziati, o di ritirarli e correggerli. Il partito presenta quindi questa questione come una controversia tra due società a cui sostiene di essere straniera.

La sua risposta amplia anche la discussione per includere gli obblighi dei media. Esso evidenzia l’indipendenza editoriale, la trasparenza del reddito e il rispetto delle condizioni di licenza e registrazione. Queste posizioni non costituiscono una decisione regolamentare o una constatazione giudiziaria sulle pratiche delle due società. Nessun collegamento politico è stabilito dai documenti consultati.

Qual è il diritto di ritrasmissione

L’articolo 42 della legge libanese n. 75 del 3 aprile 1999 sulla proprietà letteraria e artistica concede alle organizzazioni televisive e radiofoniche protette il diritto di autorizzare o vietare il rebroadcasting dei loro programmi, indipendentemente dai mezzi utilizzati. Questo diritto è uno dei diritti confinanti, distinti dai diritti degli autori delle opere diffuse.

Lo stesso capitolo prevede all’articolo 46 che gli accordi relativi a questi diritti devono essere scritti. Si riferisce anche alle eccezioni previste dalla legge. Questo quadro ci permette di comprendere il tema dei negoziati di distribuzione; non fissa una tariffa da sola e non risolve questa controversia contrattuale. I contratti tra le due società non sono stati resi disponibili nelle pubblicità consultate.

Quale accesso rimane possibile?

La scomparsa del segnale da Cablevision non significa che MTV sia fermato. Il canale fa riferimento agli spettatori al suo sito, applicazioni e altre modalità di distribuzione, tra cui Arabsat. Cita anche Shahid e +TV, senza permettergli di assumere che tutte le loro offerte sono gratuite.

Per i suoi abbonati, Cablevision mantiene sulla sua home page l’annuncio di ritiro e il suo numero di assistenza, 1540. Queste informazioni non danno la data di ritorno di MTV o l’annuncio di compensazione. Una possibile ripresa deve quindi essere distinta da una semplice continuazione delle discussioni.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews