L’Ufficio del Pubblico Procuratore ha esaminato i registri dei medicinali registrati dal 2018, compresi i farmaci biosimile. Ahmad Rami Hajjj evoca 67 prodotti, senza un verdetto globale sulla loro sicurezza. I controlli scientifici, la tracciabilità e le decisioni sanitarie devono essere distinti dall’indagine giudiziaria. Ecco i requisiti documentati e le conclusioni ancora attesi oggi.

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Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Ahmad Rami Hajj, afferma che l’indagine sui medicinali ha coinvolto i prodotti registrati dal 2018, compresi i prodotti biosimile. In un’intervista pubblicata il 16 novembre, menziona 67 prodotti registrati, una cifra che attribuisce ai dati presentati dal Ministro della Salute. Il lavoro descritto è quello di rivedere i record e gli studi scientifici e quindi verificare la loro conformità con i requisiti sanitari.

Questo perimetro non costituisce un verdetto su ogni farmaco. Il magistrato non pubblica un elenco di 67 prodotti dichiarati pericolosi. Il suo intervento ripropone il caso sulla base di prove: i passi devono essere basati su una base scientifica e la sicurezza dei pazienti deve avere la precedenza sugli interessi commerciali.

Indagine giudiziaria e rivalutazione della salute

Questi due approcci si uniscono a vicenda senza avere la stessa funzione. L’indagine giudiziaria è rivolta a quei fatti che possono comportare responsabilità. L’esame sanitario copre le condizioni di autorizzazione, le parti scientifiche e la conformità di ciascun prodotto. L’avvio di un’indagine non è quindi sufficiente a stabilire un’infrazione, né è la presenza di una vecchia registrazione esente da un controllo successivo.

Il Ministero della Salute aveva chiarito la sua posizione il 16 ottobre. Secondo la sua dichiarazione, i sequestri effettuati su istruzioni dall’accusa sono stati il risultato di una comunicazione dal ministro e un’indagine interna. Egli ha dichiarato che i prodotti sequestrati erano già stati oggetto di una decisione di disintossicazione ministeriale per il mancato rispetto delle condizioni per il loro uso e la loro commercializzazione in Libano.

Nello stesso testo, Rakan Nassereddine ha annunciato la sua intenzione di aggiornare e riesaminare i record di tutti i prodotti biosimilari sul mercato, in conformità con le regole aggiornate dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il comunicato si è così distinto tra i prodotti già coperti da una decisione e da una rivalutazione più ampia. Non conclude che tutti i biosimilari sarebbero proibiti.

Che cosa significa « biosimile »

Un biosimile è sviluppato per mostrare un alto grado di somiglianza con un farmaco biologico di riferimento già autorizzato. L’OMS spiega che questa somiglianza dovrebbe essere dimostrata da un confronto approfondito. Il file può quindi contare in parte sui dati di sicurezza ed efficacia del prodotto di riferimento.

Il termine non significa quindi una contraffazione o, di per sé, una medicina di qualità inferiore. È un modo di valutazione scientifica. Il punto decisivo è la dimostrazione della somiglianza e del rispetto delle condizioni regolamentari, non solo l’uso di questo nome commerciale o amministrativo.

La guida di registrazione pubblicata dal Ministero libanese definisce, tra l’altro, un confronto diretto tra il prodotto candidato e il suo prodotto di riferimento, negli stessi studi e secondo le stesse procedure. Esso distingue questo processo da quello applicabile a farmaci generici. Richiede inoltre che il comparatore sia un prodotto originale autorizzato basato su un record completo.

Requisiti che coprono anche le indicazioni

La guida libanese affronta un altro problema concreto: l’uso dei risultati ottenuti per un’indicazione medica per sostenere gli altri. Questa estrapolazione non è presentata come automatica. Il documento fornisce le condizioni per il modello clinico, il meccanismo di azione, la sicurezza e le reazioni immunitarie. Se non completato, sono necessari dati clinici specifici alle indicazioni richieste.

Questo documento, che è ancora disponibile sul sito ministeriale, si riferisce alle raccomandazioni dell’OMS adottate nel 2009 e ai testi internazionali del 2014 e del 2015. Si deve distinguere dalle linee guida internazionali rivedute da allora. L’OMS ha adottato una nuova versione nell’aprile del 2022, con l’obiettivo di una maggiore flessibilità di regolamentazione pur mantenendo requisiti di qualità, sicurezza ed efficienza. La semplice disponibilità di una vecchia guida non dimostra come ogni file recente è stato valutato.

Identificare il prodotto e il lotto, non solo una categoria

Tracciabilità è una parte importante della guida libanese. Per gli avvisi di farmacovigilanza, fornisce l’indicazione del nome commerciale, il nome della sostanza e il numero di lotto. Questa informazione collega un evento al prodotto effettivamente somministrato, piuttosto che ad una categoria generale di trattamenti.

In questa fase, l’intervista del Procuratore non fornisce un elenco nominativo di 67 prodotti, singoli risultati scientifici, o decisioni finali su ogni caso. Né è possibile determinare quali trattamenti sarebbero disponibili in ogni situazione. Queste informazioni dovrebbero provenire dalle decisioni e dalle comunicazioni sanitarie corrispondenti.

Per i pazienti, il follow-up del trattamento non viene dedotto da una figura generale pubblicata nella stampa. Una domanda su un prodotto specifico deve essere esaminata con il medico e il farmacista, controllando il suo nome e tutte le istruzioni ufficiali che lo riguardano. La sfida della revisione è proprio quella di passare dalla controversia generale alle conclusioni documentate del prodotto per prodotto.

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