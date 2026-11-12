Vitamina K: Due studi avvertono negli Stati Uniti

Due studi statunitensi pubblicati il 5 novembre 2026 hanno trovato una diminuzione delle iniezioni di vitamina K nei neonati e diagnosi più sanguinanti. Questo lavoro si basa sui documenti medici raccolti tra il 2017 e il 2025. Essi gettano luce sulle questioni di prevenzione, ma hanno limitazioni e non descrivono la situazione in Libano. I risultati dovrebbero essere distinti dai protocolli seguiti in ogni paese. Le famiglie possono controllare con la loro madre o pediatra che cosa la profilassi è stata data.

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Due studi americani pubblicati il 5 novembre 2026 documentano una diminuzione dell’amministrazione di vitamina K ai neonati. Essi comportano anche più diagnosi emorragiche nei file studiati. I loro risultati si riferiscono agli Stati Uniti tra il 2017 e il 2025. Non misurano la situazione in Libano.

Iniezione meno frequente

La prima analisi riguarda 5.240.780 neonati. La proporzione senza iniezione intramuscolare registrata alla nascita è aumentata dal 3,1% nel 2017 al 6,8% nel 2025. I bambini sono a maggior rischio di sanguinamento nei primi sei mesi. Dopo l’adeguamento statistico, il rischio relativo è 1.47, un aumento relativo del 47%.

Il criterio studiato include diverse diagnosi di sanguinamento. Quindi non corrisponde solo a sanguinamento a causa della carenza di vitamina K. I ricercatori hanno anche mancato di dati completi sulla possibile somministrazione orale. L’assenza di un’iniezione registrata non significa automaticamente un rifiuto genitoriale.

Vitamina K: aumentando le diagnosi specifiche

Il secondo studio esamina i record di oltre 11 milioni di bambini. Ha notato una diminuzione delle iniezioni dal 97,7% al 95% nello stesso periodo. La diagnosi di emorragia della carenza di vitamina K è aumentata da 24 a 107,4 per 100.000 bambini.

Queste cifre rappresentano tassi nelle popolazioni studiate, non un conteggio nazionale globale. Entrambi gli studi utilizzano la stessa grande piattaforma di record medici, con diversi criteri. Il loro numero non dovrebbe quindi essere aggiunto come popolazioni completamente indipendenti.

I risultati descrivono le associazioni. Non permettono che ogni sanguinamento sia attribuito all’assenza di integrazione. In particolare, gli autori riportano limitazioni sulla codifica medica e sulla copertura delle istituzioni partecipanti.

Prevenzione dalla nascita

La vitamina K contribuisce alla coagulazione del sangue. I neonati hanno riserve basse. Il passaggio di questa vitamina attraverso la placenta rimane limitato e il latte materno contiene poco. La carenza può causare sanguinamento interno, compreso l’emorragia digestiva o cerebrale.

La malattia può verificarsi dopo il ritorno a casa, fino a sei mesi. L’assenza di un segno visibile non garantisce l’assenza di rischio. Le raccomandazioni degli Stati Uniti prevedono un’iniezione di nascita per prevenire tale sanguinamento.

Queste raccomandazioni dovrebbero essere distinte dai protocolli adottati in altri paesi. Le famiglie dovrebbero controllare con la madre o pediatra che cosa la profilassi è stata data e che cosa il follow-up è previsto. La pubblicazione di studi non giustifica l’automedicazione o la modifica del protocollo prescritto.

I ricercatori sottolineano ora la necessità di un monitoraggio più preciso. Sarebbe possibile distinguere tra motivi di non amministrazione, eventi realmente attribuibili alla carenza e alle differenze tra istituzioni.

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