Spese legali: distinguere l’opinione ordinaria dal giudizio

Le controversie relative alle tasse distinguono tra l’accordo scritto, il consiglio del consiglio d’ordine e la decisione del giudice. Le sezioni 69 e 73 specificano i loro ruoli e meccanismi di disputa. Questa decrittografia spiega la portata dei testi, senza presentare una cronaca legale come nuova legge caso o consigliare un file.

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In una controversia sulle tasse di un avvocato, il parere del consiglio dell’ordine e la decisione del giudice non sono gli stessi. La distinzione, richiamata dall’ex stickman Nader Kaspar in una colonna pubblicata da Mahkama il 10 novembre, si basa sulle regole speciali della legge libanese che governa la professione. Non deve essere presentata come una nuova decisione del tribunale: la cronaca non dà una data o un numero di una sentenza che identifica la recente giurisprudenza.

La Convenzione e l’assenza di un accordo scritto

L’articolo 69 della legge dell’11 marzo 1970, nella sua versione modificata disponibile presso il Centro d’informazione legale dell’Università libanese, prevede che le tasse siano fissate per accordo tra l’avvocato e il suo cliente. Nei casi civili, quando l’importo supera il 20% del valore della controversia, il giudice può ridurlo. Questa soglia apre la possibilità di un controllo giudiziario; non significa che si verifichi automaticamente una riduzione.

Senza un accordo scritto che fissa le tasse, lo stesso articolo affida la loro determinazione al tribunale dopo aver consultato il consiglio dell’ordine. Il testo cita l’importanza del caso, il lavoro compiuto e la situazione del cliente come uno dei fattori da prendere in considerazione. L’assenza di un importo concordato per iscritto non rende quindi liberi i benefici e non lascia la loro valutazione al solo avvocato.

L’ordine dà un parere, il giudice decide

L’articolo 73 descrive la procedura per le domande a pagamento. L’avvocato può richiedere il pagamento delle sue spese e spese, dopo l’autorizzazione da parte del avvocato. Il primo presidente della Corte d’Appello designa un presidente a prendere in considerazione la domanda, ad ascoltare entrambe le parti e a chiedere la consulenza del Consiglio dell’Ordine.

Questa distribuzione spiega la distinzione proposta da Kaspar: l’opinione ordinaria contribuisce all’esame del caso, ma non è la decisione giudiziaria che stabilisce la controversia. Nella sua colonna, l’ex adesivo afferma che questo avviso non è oggetto di un appello indipendente. Spetta alle parti discutere gli elementi del caso nel quadro giudiziario appropriato, piuttosto che trattare l’avviso come una sentenza separata.

Una sfida inquadrata dal testo

L’articolo 73 prevede un’obiezione alla decisione del presidente designato dinanzi alla Camera presieduta dal primo presidente. Quest’ultimo può anche riferirlo ad una camera diversa dalla camera la cui decisione ha preso il presidente. Il termine di cui al presente articolo è fissato a 15 giorni dalla data di notifica della decisione. Il testo afferma che la decisione su questa opposizione non è sottoposta ad alcun ricorso.

Queste regole riguardano questo meccanismo specifico. Essi non devono essere confusi con l’esecuzione di un accordo scritto, previsto anche all’articolo 69 dopo che il bastone è stato autorizzato. In caso di obiezioni all’esecuzione, questo articolo prevede, tra l’altro, che il loro deposito non sospende l’applicazione, a meno che il tribunale competente di ricorso decida diversamente.

Al fine di comprendere un caso, è necessario prima identificare l’atto ricevuto: accordo, comunicazione ordinaria, decisione della corte o atto di esecuzione. La qualifica di tale atto e la sua notifica determinano la questione procedurale da esaminare. Questo promemoria dei testi non consente il calcolo del limite di tempo applicabile a una situazione individuale senza consultare i documenti e le regole di notifica pertinenti.

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