Povertà in Libano: Perché i numeri si divergono

I tassi di povertà in Libano variano per data, popolazione e metodo. Un’indagine monetaria, un indice multidimensionale e una misura alimentare non descrivono lo stesso fenomeno. Questa decrittazione spiega le differenze e le precauzioni necessarie prima di qualsiasi confronto o conclusione sulla situazione sociale attuale.

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Il dibattito sulla povertà in Libano si articola in cifre che sembrano contraddirsi a vicenda. L’11 novembre An-Nahar ha riferito diverse valutazioni di vulnerabilità e povertà. Tuttavia, il loro confronto richiede un prerequisito: chi è stato interrogato, quando, su quale territorio e a quale soglia. Senza queste informazioni, passare da una percentuale all’altra produce un’illusione di precisione.

Il problema va oltre la discussione statistica. Un tasso viene utilizzato per valutare le esigenze, l’assistenza di destinazione o giudicare una politica. Se si tratta di una popolazione diversa da quella a cui si applica, la decisione pubblica può lasciare le famiglie da parte o attribuire ad una misura un effetto che non ha mostrato.

La cifra del 44% ha una data e un perimetro

La valutazione pubblicata dalla Banca Mondiale nel maggio 2024 mostra un tasso di povertà del 44 per cento nel 2022 nelle aree esaminate. La collezione ha avuto luogo dal dicembre 2022 al maggio 2023. Ha coperto Akkar, Beirut, Bekaa, Libano settentrionale e la maggior parte del Monte Libano. I palestinesi che vivevano in campi e raduni sono stati esclusi dal suo campo.

Il rapporto distingue tutti gli abitanti coperti dall’indagine dei soli cittadini libanesi. Per quest’ultimo, la proporzione era del 33%. Entrambi i tassi possono quindi essere accurati simultaneamente. La loro differenza non è né una revisione dello stesso indicatore né un cambiamento nel corso di un anno. La Banca Mondiale afferma inoltre che è stata costruita una nuova soglia non ufficiale per tener conto delle condizioni di consumo del 2022.

Questi risultati rimangono un riferimento storico documentato. Presentarli come una fotografia nazionale del novembre 2026 cancellerebbe i cambiamenti dalla raccolta e dai territori non coperti.

Varie privazioni possono coesistere

La povertà di reddito paragona le risorse o il consumo ad una soglia. La povertà multidimensionale cerca di descrivere diverse privazioni, ad esempio nell’istruzione, nelle condizioni di alloggio o nell’accesso ai servizi. Il suo risultato dipende dalle dimensioni scelte, dai loro pesi e dal numero di privazioni necessarie per classificare una famiglia.

È quindi possibile essere al di sopra di una soglia monetaria mentre soffre di carenze di servizio. Al contrario, due famiglie con consumi ravvicinati possono avere accesso molto diverso a scuola, acqua o cura. Confrontare le loro situazioni richiede diversi indicatori, non sostituendo il più basso con il più alto.

I tassi di povertà multidimensionali citati nel dibattito pubblico devono quindi essere accompagnati dalla loro metodologia. Essi non aggiungono al tasso di povertà del reddito: le stesse persone possono appartenere a entrambi i gruppi.

La fame non misura tutta la povertà

Un’indagine sul fatto che un bambino abbia dormito senza mangiare fornisce informazioni su una specifica esperienza alimentare. Non misura automaticamente il numero di persone al di sotto di una soglia di povertà. La sua unità può essere la famiglia con i bambini, mentre un altro indicatore ha individui di tutte le età.

Il periodo di riferimento conta anche. Una difficoltà della settimana precedente, il consumo di un mese e un reddito annuo non descrivono la stessa durata. I sondaggi telefonici richiedono anche controllare come le famiglie sono state selezionate e ponderate.

Che un confronto utile richiederebbe

Prima di annunciare un miglioramento o un degrado, si dovrebbero approssimare misure comparabili: la stessa popolazione, la stessa copertura geografica, la stessa definizione e la soglia correttamente aggiornata. Un cambiamento del costo della vita deve anche essere distinto da un cambiamento delle risorse disponibili.

Questa cautela non minimizza le difficoltà. Al contrario, ci permette di individuarli: cibo, alloggio, cura, istruzione o reddito. Per una politica sociale, sapere quale spesa una famiglia può pagare di più è spesso più utile di una figura spettacolare il cui perimetro rimane poco chiaro.

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