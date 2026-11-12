Tripoli: Qual è lo stato dei progetti di zona economica?

A Tripoli, il porto attivo, il futuro centro industriale e logistico e i piani relativi alla Fiera Internazionale di Rachid Karamé non sono allo stesso stadio. Gli annunci della zona economica speciale permettono una reale progressione istituzionale nel 2026. Tuttavia, non sono sufficienti a presentare il tutto come una nuova piattaforma già aperta alle aziende.

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A Tripoli, il porto attivo, il futuro centro industriale e logistico e i piani relativi alla Fiera Internazionale di Rachid Karamé non sono allo stesso stadio. Gli annunci della zona economica speciale permettono una reale progressione istituzionale nel 2026. Tuttavia, non sono sufficienti a presentare il tutto come una nuova piattaforma già aperta alle aziende.

Il programma del forum economico del 10 novembre riunisce proprio queste ambizioni: connessione ai mercati, complementarità con il porto, partecipazione del settore privato e formazione della forza lavoro. Questo programma delinea le domande proposte agli stakeholder. Non costituisce un registro dei contratti firmati o un bilancio degli investimenti ricevuti. Per misurare i progressi, è necessario tornare a decisioni specifiche del progetto.

Il centro industriale si prepara

Il 20 maggio, l’autorità della zona economica speciale di Tripoli, TSEZ, ha annunciato l’accettazione preliminare del suo progetto nell’ambito nazionale delle partnership pubblico-privato. Questo riconoscimento da parte dell’Alto Consiglio di privatizzazione e di partenariato ha aperto un percorso istituzionale. Non ha ancora designato un’azienda per costruire o gestire il centro.Fonte: TSEZ, annuncio del 20 maggio 2026.

Una seconda tappa è stata annunciata il 17 settembre. Secondo TSEZ, il Consiglio dei Ministri ha approvato gli studi del centro industriale e logistico e ha autorizzato la procedura di qualificazione di uno sviluppatore-operatore internazionale. L’autorità era quella di preparare e rilasciare un bando internazionale per le qualifiche. Questa decisione è più precisa di una semplice dichiarazione di interesse: riguarda la transizione dagli studi alla selezione dei candidati.Fonte: TSEZ, 17 settembre 2026.

In tale procedura, controllare le capacità dei candidati prima di scegliere un’offerta e l’organizzazione contrattuale del progetto. Un potenziale operatore può essere sperimentato senza aver ancora ottenuto il mercato. Allo stesso modo, l’autorizzazione a chiedere un partner non dimostra che il finanziamento è chiuso. Queste distinzioni determinano ciò che una società può ragionevolmente aspettarsi dal programma annunciato.

Due siti e diverse funzioni da non confondere

In un’intervista pubblicata dal TSEZ il 22 maggio, il suo presidente Hassan Dennaoui distinse due set. Il sito confinante del porto era quello di ospitare attività industriali e logistiche. Il progetto associato alla Fiera Internazionale di Rachid Karamé era quello di concentrarsi maggiormente sulla tecnologia e sui servizi. Questa presentazione costituisce un orientamento di sviluppo, non l’elenco delle aziende già installate.

Ha poi fatto riferimento all’intervento di KPMG, Dar Al-Handasah e Mohamed Alem & Associates per gli studi e la preparazione della partnership. La proposta di assegnazione del progetto confinante del porto nel primo trimestre del 2027 è stata condizionata dai progressi in conformità al piano. Questo calendario, espresso in maggio, deve rimanere identificato come una previsione iniziale.Fonte: intervista di Hassan Dennaoui riprodotta dal TSEZ, 22 maggio 2026.

I servizi degli investitori stanno anche preparando

Durante la visita presidenziale del 24 ottobre, il TSEZ ha nuovamente descritto i preparativi per la prequalifica internazionale. Ha anche indicato le discariche vicine come ostacolo ambientale e commerciale. Il protocollo rinnovato con la Camera di Commercio il 6 novembre riguarda il coordinamento delle licenze, degli studi e dei servizi relativi all’origine delle merci.Fonte: TSEZ comunicazioni ufficiali del 24 ottobre e 6 novembre 2026.

Questa dimensione amministrativa conta tanto quanto la terra. Al fine di investire, una società deve essere in grado di identificare le autorizzazioni necessarie, i servizi disponibili e il loro costo. La cooperazione annunciata può facilitare questa organizzazione. La sua efficacia dovrà essere misurata da procedure utilizzabili e poi da richieste effettivamente elaborate, piuttosto che dal numero di firme istituzionali da sole.

La prossima recensione dovrà affrontare le prove dell’esecuzione

Il porto è un’apparecchiatura operativa a cui il progetto cerca di adobe. Questa prossimità non dimostra l’esistenza di una nuova supply chain integrata con la ferrovia Kleiat o l’aeroporto. Ogni collegamento comporta le proprie decisioni, opere, finanziamenti e condizioni operative. Mettendo insieme queste infrastrutture nella stessa visione territoriale non le rende simultaneamente operative.

Il prossimo inventario utile dovrebbe quindi specificare, per ogni componente, se la richiesta di domande è stata pubblicata, se un titolare è stato selezionato, se il contratto è stato firmato e se il lavoro è iniziato. I lavori e gli investimenti previsti possono poi essere riconciliati con i risultati. I documenti esaminati stabiliscono una preparazione più strutturata della zona economica; Non consentono ancora di prendere in carico un nuovo centro industriale aperto e occupato.

Vista aerea di Tripoli e El-Mina, fotografia d’archivio Libnanews pubblicata nel dicembre 2024. Fotografo e data esatta non indicata. Illustrazione del territorio, non il cantiere della zona economica. Fotografia Integer conservata, redazione deterministica senza ritoccare la scena.

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