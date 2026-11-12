Prestiti freschi in Libano: il rimbalzo limitato del 2025

I prestiti e gli anticipi in fondi freschi sono aumentati da 418 milioni di dollari a 794 milioni di dollari in Libano tra il dicembre 2024 e il dicembre 2025. Questo aumento contrasta con la contrazione del credito bancario totale. I dati della Banca del Libano forniscono una misura di riavvio limitato, senza stabilire quanti nuclei familiari o piccole imprese hanno recuperato il finanziamento. I nuovi prestiti, la quota di mercato e la solvibilità bancaria rimangono concetti distinti per comprendere la portata di questo sviluppo.

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Prestiti in fondi freschi quasi raddoppiati in Libano nel 2025, raggiungendo $794 milioni in dicembre. Questo recupero rimane limitato: si svolge in un portafoglio totale di crediti che continua a diminuire. I dati della Banca del Libano permettono di distinguere il riavvio di un compartimento di credito dal ripristino del finanziamento bancario nel suo complesso.

L’aumento dei prestiti freschi in Libano è uno dei contrasti della revisione macroeconomica pubblicata dalla BDL nell’aprile 2026 nel dicembre 2025. Questa revisione annuale fornisce informazioni su un cambiamento di finanziamento. Non descrive le offerte disponibili oggi da ogni banca. Inoltre non misura il numero di imprese o di famiglie che hanno effettivamente riconquistato l’accesso al credito.

I prestiti freschi in Libano sono aumentati di 418 milioni a 794 milioni

Prestiti e anticipi in fondi freschi sono aumentati da $418 milioni nel dicembre 2024 a $794 milioni nel dicembre 2025. L’aumento è di 376 milioni, o circa il 90 per cento. Il BDL descrive un canale ancora limitato, alimentato da nuova liquidità di valuta estera. Lo stock ha raggiunto un alto di 816 milioni a novembre, prima di tornare leggermente a dicembre.

Benchmark Importo o quota Prestiti freschi, dicembre 2024 418 milioni di dollari Prestiti freschi, novembre 2025 816 milioni di dollari Prestiti freschi, dicembre 2025 $794 milioni Da dicembre a dicembre +376 milioni di dollari, circa +90 % Quota in appropriazione totale fine 2025 Circa il 15%

Questi valori sono stati osservati in date diverse. Essi non costituiscono il totale dei nuovi prestiti concessi durante l’anno. Un credito versato e poi rimborsato prima di dicembre può aver finanziato un’attività senza essere incluso nel titolo di fine anno. Al contrario, un vecchio prestito rimane ancora in sospeso incluso in questo stock.

L’aumento netto di 376 milioni rende pertanto impossibile ricostruire la produzione di credito lordo. Ciò richiederebbe nuovi sbocchi, rimborsi e altri movimenti nel portafoglio. La distinzione conta per le imprese: la quantità di denaro prestato per 12 mesi può differire significativamente dall’importo in essere l’ultimo giorno.

Un aumento di un portafoglio restringimento

Allo stesso tempo, il debito bancario totale in questione è aumentato da circa $5,9 miliardi alla fine del 2024 a 5,2 miliardi alla fine del 2025. La BDL indica la loro contrazione annuale al 12,5%, in base ai suoi dati non arrotondati. L’aumento del comparto fresco quindi non compensa la diminuzione del portafoglio totale.

La sua quota è passata da circa il 7% al 15%. Due movimenti contribuiscono a questo cambiamento: il numeratore aumenta e il denominatore diminuisce. Questa percentuale non può essere interpretata come parte delle domande di prestito accettate. Né significa che il 15% dei libanesi ha un credito fresco.

Il calo di $22 milioni tra novembre e dicembre ci ricorda anche che la traiettoria non è meccanicamente in aumento. Questo declino mensile non è sufficiente per diagnosticare un inversione. Senza la maturità e i dati di erogazione, può riflettere diversi movimenti. Il bilancio annuale mostra un’espansione netta, non assegnando ogni cambiamento a una causa specifica.

L’importo non indica chi riceve finanziamenti

Per valutare la portata economica di questa ripresa, la ripartizione dei mutuatari è determinante. Lo stesso importo può corrispondere ad alcuni grandi finanziamenti o molti piccoli crediti. Le conseguenze per l’accesso delle piccole imprese alla finanza non sono le stesse. La serie aggregata di prestiti freschi presentati in questa sezione della relazione non consente una scelta tra queste situazioni.

Occorre anche distinguere tra l’oggetto del prestito. Un anticipo per finanziare uno stock commerciale non soddisfa la stessa necessità di un credito d’investimento o di un prestito immobiliare. Il totale di 794 milioni non deve quindi essere presentato come una busta immobiliare. Non permette inoltre di concludere che tutti i settori si sono ritrovati in modo uniforme.

La durata, il tasso di interesse, le garanzie e la valuta del reddito del cliente completano questa diagnosi. I finanziamenti possono esistere pur rimanendo inaccessibili ad una società che non può fornire la garanzia richiesta. Al contrario, una società con ingressi e ricavi regolari può accedere ad un’offerta che non rappresenta il tessuto economico generale.

Fondi disponibili e bilancio non combinati

Lo sviluppo di un compartimento alimentato con fondi freschi non regola di per sé il trattamento di vecchie rivendicazioni e depositi ristretti. Un indicatore di attività misura ciò che funziona entro un determinato perimetro. Essa non costituisce un controllo delle attività o una prova di solvibilità di ciascuna istituzione.

Questa distinzione si aggiunge al quadro richiamato dai servizi del FMI nel loro comunicato del 13 febbraio 2026. Hanno collegato il ripristino di un sistema bancario realizzabile alla ristrutturazione, al rispetto della gerarchia del debito e delle risorse effettivamente disponibili. Hanno anche sottolineato che il contributo dello Stato deve rimanere compatibile con la sostenibilità del debito pubblico.

Sarebbe quindi eccessivo leggere il raddoppio quasi raggiunto nel 2025 come riparazione del settore. Ma ignorare questa progressione cancellerebbe anche un cambiamento misurabile. La lettura utile è quella di seguire separatamente il credito fresco, i vecchi portafogli e le condizioni in cui viene concesso un nuovo finanziamento.

Al fine di misurare il follow-up, i prossimi dati dovranno specificare, tra l’altro, l’evoluzione dello stock, la produzione di prestiti e la loro distribuzione. Finché queste dimensioni rimangono incomplete, il risultato stabilito rimane quello del 2025: una forte progressione da una base debole in un sistema il cui credito totale continua a contrarsi.

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