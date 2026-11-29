Le autorità provinciali dello stato Hormozgan che due dei tre occupanti della barca sono stati salvati. L’esercito iraniano ha attribuito l’incidente a un drone americano, senza conferma indipendente.

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Un pescatore è stato segnalato mancante domenica 29 novembre dopo un incidente che ha colpito un peschereccio da Sirik, nel sud dell’Iran. Due delle tre persone a bordo sono state salvate e trasportate in ospedale, secondo le autorità della provincia di Hormozgan. L’esercito iraniano ha accusato un drone americano di colpire la barca. Questa ripartizione non è stata confermata in modo indipendente.

Due sopravvissuti ospedalizzati, la ricerca continua

Il vice-governatore di Hormozgan incaricato degli affari politici, della sicurezza e degli affari sociali ha riferito che la barca apparteneva a un residente di Sirik e che la ricerca ha continuato a trovare uno dei tre occupanti. Ha confermato che gli altri due sono stati portati all’ospedale Sirik. La gravità delle ferite non è stata specificata nelle informazioni pubbliche.

In un comunicato stampa separato, il servizio di stampa dell’esercito iraniano ha situato l’incidente intorno alle 3.30 ora locale e ha identificato la persona ricercata come il proprietario della barca. Il comando statunitense non aveva confermato l’incidente al momento della pubblicazione. L’annuncio provinciale sul salvataggio e l’assegnazione dello sciopero da parte dell’esercito iraniano non risponde alla stessa domanda: il primo stabilisce quello che le autorità locali riferiscono sugli occupanti, il secondo rimane la versione Teheran sull’origine del colpo.

Una barca da pesca, non una nave commerciale

Il caso di Sirik è distinto dagli incidenti commerciali di spedizione riportati negli ultimi giorni nello Stretto di Ormuz e i suoi approcci. Le autorità iraniana descrivono la barca come un peschereccio locale. Non vi è alcun collegamento pubblico al trasporto del petrolio o al controllo del carico.

Il conflitto ha fortemente ridotto il traffico petrolifero nella regione. Secondo i dati pubblicati a novembre dalla U.S. Energy Information Agency, i volumi di petrolio greggio e di prodotti petroliferi che attraversano Ormuz sono saliti da 5,1 milioni di barili al giorno nel secondo trimestre del 2026 a 9,1 milioni nel terzo, rispetto a 21,6 milioni nell’ultimo trimestre del 2025. Queste cifre misurano il traffico petrolifero, non l’attività di pesca. A Sirik, le autorità non hanno annunciato domenica mattina che avevano trovato il terzo occupante.

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