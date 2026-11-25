Le statistiche presentate a Berlino includono oltre 142.800 donne e ragazze vittime della violenza domestica nel 2025. Le misure di protezione entrano in vigore in date diverse, dal braccialetto elettronico al libero accesso alle sistemazioni e ai consigli.

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La polizia tedesca ha identificato oltre 142.800 donne e ragazze vittime di violenza da parte di un partner o ex-partner nel 2025. Anche i due rapporti federali presentati martedì 24 novembre a Berlino hanno evidenziato l’aumento della violenza online. In occasione della Giornata Internazionale del 25 novembre, il governo ha chiarito quali accordi saranno disponibili nel 2027 e che aprirà solo nuovi diritti nel 2032.

Che cosa conta le statistiche di polizia

Il record federale comprende 280.129 vittime di violenza domestica, tutti i generi, 2,8 per cento in più rispetto al 2024. Essa distingue la violenza domestica, che ha provocato 179.940 vittime, dalla violenza domestica al di fuori della coppia, che ha provocato 100.189 vittime. Le donne e le ragazze rappresentano quasi quattro vittime nella prima categoria.

Nel caso della violenza digitale, 31.221 donne e ragazze sono registrate, quasi il 16 per cento in più in un anno. La polizia include minacce, coercizione e molestie. Questi dati riportano i fatti noti alla polizia e non tutti i fatti. Essi non dovrebbero essere aggiunti a figure coniugali: un atto online può anche essere incluso in una relazione.

Gli omicidi coniugali non costituiscono un conteggio di femicidi

Delle 292 persone che sono morte a causa della violenza domestica, 209 erano donne o ragazze. In 130 di questi 209 casi, l’autore era un partner o ex-partner. La polizia afferma che le loro statistiche attuali non descrivono il movente e quindi non costituiscono un numero consolidato di femicidi. La relazione introduce una definizione sviluppata da un gruppo federale e regionale al fine di individuare meglio questi fatti in futuro.

Bracciale elettronico nel 2027, diritto di aiuto gratuito nel 2032

Dal 1o luglio 2027, i tribunali familiari saranno in grado di ordinare un braccialetto elettronico in alcuni casi ad alto rischio per imporre un divieto di avvicinarsi. Questo meccanismo è distinto dal Victims Assistance Act adottato nel febbraio 2025. Dal 2032 in poi, la legge prevede il diritto di libera protezione e consulenza per le donne colpite e i loro figli. Il governo federale annuncia 2,6 miliardi di euro a sostegno dei Länder dal 2027 al 2036 per sviluppare strutture di accoglienza e servizi di supporto.

In Germania, 116.016 offre già libero accesso anonimo al servizio nazionale per le donne vittime della violenza, 24 ore al giorno.

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