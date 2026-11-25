Kemi Badenoch ha interrogato Andy Burnham mercoledì sui costi degli studenti europei. Il vertice del 20 novembre ha fissato una scadenza di sei mesi per negoziare un accordo reciproco. Le tasse di iscrizione non sono cambiate, e il ritorno del Regno Unito a Erasmus+ nel 2027 è un altro schema.

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Kemi Badenoch ha chiesto al primo ministro Andy Burnham mercoledì 25 novembre di chiarire i costi e le condizioni per un futuro accordo sulle tasse universitarie tra il Regno Unito e l’Unione europea. Il dibattito delle Comunità è avvenuto cinque giorni dopo il vertice di Bruxelles. La dichiarazione comune impegna entrambe le parti a negoziare, ma non fissa una nuova tariffa o una data di domanda.

Sei mesi per negoziare in entrambe le direzioni

La dichiarazione del 20 novembre prevede di lavorare su un accordo complementare all’accordo commerciale concluso dopo Brexit. Lo scopo annunciato mira agli studenti dell’UE negli studenti del Regno Unito e del Regno Unito nell’Unione, indipendentemente dal loro regime di immigrazione. Londra e Bruxelles si sono dati sei mesi dal vertice per concludere le discussioni. Questa scadenza è per i negoziati, non per l’entrata in vigore delle tariffe rivedute.

In particolare, il leader dell’opposizione conservatore ha chiesto se la componente universitaria condizionasse il resto del riavvicinamento e quale sarebbe il suo effetto per le istituzioni britanniche. Andy Burnham non ha annunciato una nuova scala alla sessione. Il testo del Vertice non dice che tutti gli studenti interessati beneficeranno della tariffa nazionale, né delle differenze tra i sistemi universitari.

Il costo dell’istruzione rimane al centro del dibattito

Università UK, che rappresenta le scuole, sostiene l’obiettivo di aumentare il commercio. Il suo amministratore delegato, Vivienne Stern, ha tuttavia chiesto che l’accordo copra il costo reale dell’istruzione e del rispetto delle competenze di Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord. L’organizzazione ricorda che le università non ricevono finanziamenti pubblici per l’insegnamento degli studenti internazionali. La questione è, quindi, che compensa qualsiasi differenza di reddito.

Erasmus+ non cambia il prezzo di un intero curriculum

Il Regno Unito deve partecipare a Erasmus+ nel 2027. L’invito a presentare domande di istituzioni ammissibili è stato aperto il 18 novembre. Questo programma finanzia la mobilità con le istituzioni partner. Non imposta la tassa di registrazione per uno studente che invia direttamente la sua domanda per un pieno grado all’estero.

Per la registrazione nel Regno Unito, lo stato tariffario continua a dipendere dalle regole in vigore e dalla situazione del candidato. Uno studente europeo ammesso ad un corso britannico non può quindi entrare in una riduzione annunciata nel suo bilancio: il vertice non ne ha stabilito. Sul lato britannico, le domande di formazione nell’Unione rimangono soggette alle norme del paese e dell’istituzione interessata.

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