Il primo ministro Nawaf Salam ha ricevuto mercoledì 25 novembre al Grand Serail una delegazione degli Emirati guidata dal ministro dello Stato Said bin Mubarak al-Hajeri. Secondo la presidenza del Consiglio libanese, i suoi interlocutori gli hanno presentato l’esperienza di Abu Dhabi nella gestione del settore elettrico, lo sviluppo della rete e la diversificazione delle fonti energetiche.
Il Ministero degli Esteri degli Emirati ha confermato l’incontro a Beirut e la composizione della delegazione. Né la sua dichiarazione né quella del Grand Serail annunciano contratti, finanziamenti o costruzioni. Non è stato pubblicato nessun importo, luogo o calendario.
Trasporti e produzione, due diverse occupazioni
Oltre al reparto energetico di Abu Dhabi, la delegazione aveva due società separate. TAQA Transmission gestisce l’infrastruttura di trasporto dell’elettricità e dell’acqua. Masdar sviluppa e finanzia progetti energetici rinnovabili. Questa composizione distingue due domande per il Libano: come generare più elettricità e come canalizzare questa produzione alle reti di distribuzione. La loro partecipazione alla riunione non è valida per la selezione come fornitori di servizi.
Questa distinzione è importante per un impianto solare o eolico. La capacità annunciata di una centrale elettrica dice cosa può produrre in determinate condizioni. Per sfruttare efficacemente questa produzione, la rete deve anche essere in grado di ricevere e trasportare energia elettrica. Una politica incentrata sulle centrali elettriche e una politica di rafforzamento delle linee non affrontano quindi lo stesso problema.
Il Libano ha già un programma per rafforzare la rete
Il programma della Banca mondiale approvato nell’ottobre 2024 è un dossier separato. Il suo prestito di 250 milioni di dollari è rivolto alle rinnovabili e al rafforzamento del sistema elettrico libanese. Secondo i documenti del Ministero dell’Energia e della Banca Mondiale, $220 milioni è destinato agli investimenti in energia elettrica in Libano e 30 milioni di dollari agli investimenti nell’Ufficio Nazionale Litani. Questi sono stanziamenti previsti, non un bilancio delle somme spese, e non provengono dalla delegazione ricevuta mercoledì.
L’incontro documenta uno scambio tra governi e operatori. Per stabilire che ha portato a un progetto in Libano, richiederà un perimetro preciso, una procedura di scelta, un finanziamento e condizioni per la connessione o l’acquisto di energia elettrica. I due comunicati non pubblicano nessuno di questi elementi.
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