Mercoledì le Isole Canarie hanno attivato il loro piano di protezione civile regionale a El Hierro. Dopo più di 2.000 arrivi il martedì sull’isola, lo schema è destinato a rafforzare la cura e la ricezione temporanea. Il Presidente dell’arcipelago chiede una riunione urgente a Bruxelles.

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Il governo delle Isole Canarie ha dichiarato mercoledì 25 novembre il livello di emergenza 2 a El Hierro, dalle ore 15 del locale. La decisione arriva dopo l’arrivo via mare di oltre 2.000 persone su quest’isola in un solo giorno il martedì, secondo l’esecutivo regionale. Il piano rafforzerà la cura e la ricezione come le esigenze sono identificate.

La regione può mobilitare risorse aggiuntive

Il decreto riguarda El Hierro, non l’intero arcipelago. È attivo nel piano di protezione civile territoriale delle Isole Canarie. La regione può mobilitare le sue risorse sanitarie, sociali e logistiche e coordinarle con il Cabildo, l’autorità dell’isola, i comuni e altre autorità competenti. Il testo prevede la possibilità di aprire spazi di ricezione temporanei. Non specifica quanti posti verranno creati o quando.

Il sostegno sanitario aveva già iniziato a essere deciso prima di mercoledì. Il 17 novembre, il presidente regionale Fernando Clavijo ha annunciato l’istituzione di un ospedale di campo a El Hierro. L’attivazione del piano di mercoledì riguarda il coordinamento e la mobilitazione di risorse aggiuntive, oltre questo unico dispositivo medico.

La figura di El Hierro non misura tutti gli arrivi dell’arcipelago

La cifra di oltre 2.000 persone avanzate dal governo regionale riguarda martedì 24 novembre su El Hierro. Nella sua lettera a Bruxelles, l’Esecutivo ha disposto più di 16.000 arrivi su tutte le isole dall’inizio di novembre. Questo secondo totale copre una diversa portata e periodo.

Il Ministero degli Interni spagnolo aveva registrato 24,364 arrivi marittimi nell’arcipelago dal 1° gennaio nella sua valutazione provvisoria, che si è conclusa il 15 novembre. Questo sondaggio si ferma prima degli sbarchi di questa settimana: non dà il totale annuale a partire dal 25 novembre.

Fernando Clavijo chiede un incontro a Bruxelles

Il presidente del Canada ha scritto mercoledì a Ursula von der Leyen chiedendo un incontro urgente e mezzi europei. La Spagna e l’arcipelago avevano già discusso i rinforzi sanitari, il soccorso in mare e i trasferimenti ad altre strutture di accoglienza. La richiesta alla Commissione europea non è una decisione di finanziamento. Il piano regionale è entrato in vigore mercoledì e deve rimanere attivo finché la situazione richiede risorse straordinarie.

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