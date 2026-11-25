La coalizione guidata dai sauditi ha annunciato di aver intercettato quattro droni a Ras Tanura mercoledì. La Houthis afferma che un incendio è stato dichiarato nella raffineria senza conferma indipendente o un’interruzione consolidata della produzione.

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L’Houthis ha sostenuto mercoledì 25 novembre un attacco alla raffineria Ras Tanura nell’Arabia Saudita orientale. Il portavoce della coalizione di Riyadh, Turki al-Maliki, ha annunciato che la difesa aerea ha intercettato e distrutto quattro droni nella zona. Le due parti non danno lo stesso resoconto delle conseguenze.

Un incendio rivendicato, nessun arresto confermato

Yahya Saree, portavoce militare di Houthis, affermò che la raffineria era stata raggiunta e che un incendio era stato dichiarato. Sul lato saudita, il comunicato stampa ha riferito detriti cade dopo intercetti e nessuna ferita secondo la valutazione iniziale. Questa comunicazione non fornisce una valutazione dettagliata dello stato degli impianti. Un incendio sul sito e una possibile cessazione della produzione non sono stati confermati in modo indipendente.

Il movimento ha anche rivendicato la responsabilità di mercoledì per l’attacco al distretto finanziario di Riyadh il giorno prima. La difesa civile saudita ha riportato 11 feriti nella capitale. Sono Riyadh, non Ras Tanura. I danni riportati nel distretto finanziario non indicano la condizione della raffineria.

Che sosta nella raffinazione significa

Secondo l’ultimo rapporto annuale dell’Aramco, la raffineria Ras Tanura può trattare 550.000 barili al giorno. Questa cifra si riferisce alla capacità di elaborazione del sito, non il volume effettivamente elaborato il mercoledì o un volume di produzione perso. La raffinazione trasforma il grezzo in prodotti come diesel o benzina. Una riduzione della raffinazione non costituisce di per sé un’interruzione delle esportazioni di petrolio greggio.

I due episodi sauditi si verificano mentre gli scontri continuano nello Yemen, in particolare intorno a Hodeida. Per misurare le conseguenze dell’incidente sulla fornitura, le informazioni cruciali rimangono il funzionamento della raffineria e dei volumi effettivamente consegnati. Né il comunicato saudita sull’intercettazione né l’affermazione di Huthie li ha stabiliti.

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