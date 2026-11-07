Vicino a Sanaa, 22 decessi segnalati dagli Houthis

Colpì Al-Shariyah nel quartiere di Bani Hushaish, vicino a Sanaa, sabato 7 novembre 2026. Il Ministero della Salute controllato da Houthis riporta 22 morti e 30 feriti, per lo più donne e bambini. Le autorità Houthi accusano l’Arabia Saudita. Questa valutazione e l’assegnazione non sono confermate in modo indipendente. La ricerca continua nelle macerie. Questo attacco è distinto da quello che ha colpito il mercato Al-Hadara nella provincia di Taez il Venerdì.

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Strikes vicino a Sanaa ha provocato 22 morti e 30 feriti sabato 7 novembre 2026, secondo il Houthis controllato Ministero della Salute. Gli attacchi hanno colpito Al-Shariyah, nel distretto di Bani Hushaish, intorno alla capitale yemenita. Le autorità Houthi accusano l’Arabia Saudita. Il bilancio e l’assegnazione non sono stati verificati in modo indipendente.

Hits vicino a Sanaa: 22 morti

Il portavoce delle autorità sanitarie degli Huthies, Anees al-Asbahi, ha comunicato questo conteggio ad un’agenzia di stampa internazionale. Egli sostiene che la maggior parte delle vittime sono donne e bambini. Le informazioni consultate non comprendono i dettagli nominali o la distribuzione dell’età completa.

Un primo rapporto del mattino ha riferito 11 morti e 20 feriti. Le ultime informazioni delle autorità di Sanaa portano così il totale a 52 persone uccise o ferite. La ricerca tra le macerie continua, secondo i funzionari locali.

Queste figure riguardano l’attacco di sabato in Al-Shariyah. Essi non devono essere aggiunti ai precedenti bilanci dello stesso evento, né confusi con quelli del mercato colpito venerdì nella provincia di Taëz.

Case e accesso al soccorso, secondo le autorità locali

Le informazioni locali fornite dalle autorità Houthies indicano diversi scioperi sulle case. Il loro ultimo conto menziona sei case affette. Una prima relazione si riferiva a cinque, mentre le operazioni di soccorso erano ancora in corso.

Le stesse autorità sostengono che ulteriori attacchi hanno mirato gli attori e le strade che portano alla zona. Essi riferiscono diversi passaggi di aviazione su Al-Shariyah durante la ricerca. Queste dichiarazioni rimangono quelle di un campo impegnato in conflitto.

In questa fase, non vi è alcuna competenza disponibile indipendente per stabilire la sequenza completa di scioperi, le armi utilizzate o la natura degli obiettivi. Nessuna reazione saudita a questo episodio specifico è stata inclusa nelle informazioni interrotte durante la preparazione di questo articolo.

Un attacco separato al mercato Taëz

Il giorno prima, venerdì 6 novembre, un altro attacco ha colpito il mercato Al-Hadara nel distretto di Al-Waziyah, a sud-ovest dello Yemen. Le autorità sanitarie degli Huthies hanno riferito 30 morti e 8 feriti. Hanno anche messo in discussione l’aviazione saudita.

Per questo mercato, le autorità legate al governo yemenita riconosciuto a livello internazionale avevano presentato una versione opposta. Avevano accusato il Houthis di fuoco missilistico e negato qualsiasi operazione aerea nel distretto. Questa sfida riguarda l’incidente di Taez: non costituisce una risposta alle nuove accuse riguardanti Al-Shariyah.

Entrambi gli attacchi si verificarono in un periodo di rinnovato combattimento tra le forze sostenute da Houthis e Riyadh. Sabato mattina, la coalizione guidata dai sauditi annunciò anche l’intercettazione di un missile da crociera Houthi nella regione di Riyadh. Non ci sono prove a disposizione per stabilire un collegamento operativo diretto tra questa intercettazione e gli scioperi vicino Sanaa.

In Al-Shariyah, i lavoratori di soccorso stanno ancora cercando vittime in case distrutte, secondo le autorità locali. Il numero di persone scomparse, la condizione dei feriti e una valutazione definitiva sono ancora previsti.

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