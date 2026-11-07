Mele immagazzinate in Jezzine: 2000 litri di diesel

Notizie

La cooperativa dei servizi agricoli di Jezzine ha annunciato di aver ottenuto 2.000 litri di diesel per i generatori a camera fredda. Finanziato dalla Pontificia Missione in Libano, questo aiuto deve preservare la raccolta di circa 250 agricoltori, secondo il comunicato stampa. Esso copre solo una parte delle esigenze. L’annuncio arriva quando l’elettricità del Libano ha trasferito un trasformatore di riserva nella regione. L’installazione di questo dispositivo e il recupero effettivo dell’alimentatore sono previsti nei prossimi giorni.