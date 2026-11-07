7 novembre 2026
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Mele immagazzinate in Jezzine: 2000 litri di diesel

Libnanews
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La cooperativa dei servizi agricoli di Jezzine ha annunciato di aver ottenuto 2.000 litri di diesel per i generatori a camera fredda. Finanziato dalla Pontificia Missione in Libano, questo aiuto deve preservare la raccolta di circa 250 agricoltori, secondo il comunicato stampa. Esso copre solo una parte delle esigenze. L’annuncio arriva quando l’elettricità del Libano ha trasferito un trasformatore di riserva nella regione. L’installazione di questo dispositivo e il recupero effettivo dell’alimentatore sono previsti nei prossimi giorni.

Couverture : du gazole pour protéger les pommes à Jezzine. Photographie d’archives d’un étal à Beyrouth en juillet 2016.
Étal de pommes et de coriandre à Beyrouth, juillet 2016. Cette image d’archives ne montre ni Jezzine ni la récolte concernée. Photo : Peter Feghali / Unsplash, CC0 1.0 ; recadrage et habillage éditorial Libnanews. © Peter Feghali / Unsplash, via Wikimedia Commons, CC0 1.0
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La cooperativa dei servizi agricoli di Jezzine annunciò di aver ottenuto 2.000 litri di olio diesel sabato 7 novembre 2026. Questo aiuto deve alimentare i generatori nelle camere fredde. Esso mira a proteggere le mele immagazzinate in Jezzine, mentre i tagli di potenza minacciano la loro conservazione.

La Pontificia Missione in Libano finanzia questo contributo, secondo la dichiarazione della cooperativa. L’Associazione Al-Sahra Khasba ha effettuato i passi dopo una richiesta di assistenza d’emergenza.

Mele immagazzinate in Jezzine minacciate da tagli

La cooperativa stima che la raccolta di circa 250 agricoltori rischia di deteriorarsi. Esso evidenzia il ruolo delle strutture di refrigerazione nella conservazione della frutta durante il marketing.

Il combustibile ottenuto copre parte dei requisiti del generatore. La cooperativa spera quindi di raccogliere quantità aggiuntive per garantire la continuità del raffreddamento. Non specifica la lunghezza di autonomia fornita dai 2.000 litri o il volume di mele memorizzate.

L’annuncio riguarda la protezione delle scorte. Non fornisce un bilancio di perdite già identificate o compensazioni per gli operatori.

Il recupero elettrico è previsto

Questa assistenza viene come elettricità dal Libano annuncia un passo nella riparazione della rete che serve la regione. Venerdì 6 novembre, lo stabilimento pubblico ha riferito che aveva trasferito un trasformatore di riserva di 20 megavoltamper da Joub Jannine. L’esercito ha accompagnato l’operazione.

L’aereo deve sostituire le apparecchiature difettose alla stazione Paul-Arcache. Secondo l’EDD, il fallimento del 29 settembre ha fortemente ridotto la fornitura di forniture a aree di Jezzin, Iqlim al-Kharroub e la zona circostante.

Il trasferimento non segna ancora il ritorno al servizio. Nel suo comunicato stampa rilasciato il sabato, EDL prevede di installare nei prossimi giorni, senza annunciare una data specifica. Per le stanze fredde della cooperativa, la fornitura supplementare di combustibile rimane un’immediata necessità.

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