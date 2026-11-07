Mele immagazzinate in Jezzine: 2000 litri di diesel

La cooperativa dei servizi agricoli di Jezzine annunciò di aver ottenuto 2.000 litri di olio diesel sabato 7 novembre 2026. Questo aiuto deve alimentare i generatori nelle camere fredde. Esso mira a proteggere le mele immagazzinate in Jezzine, mentre i tagli di potenza minacciano la loro conservazione.
La Pontificia Missione in Libano finanzia questo contributo, secondo la dichiarazione della cooperativa. L’Associazione Al-Sahra Khasba ha effettuato i passi dopo una richiesta di assistenza d’emergenza.
Mele immagazzinate in Jezzine minacciate da tagli
La cooperativa stima che la raccolta di circa 250 agricoltori rischia di deteriorarsi. Esso evidenzia il ruolo delle strutture di refrigerazione nella conservazione della frutta durante il marketing.
Il combustibile ottenuto copre parte dei requisiti del generatore. La cooperativa spera quindi di raccogliere quantità aggiuntive per garantire la continuità del raffreddamento. Non specifica la lunghezza di autonomia fornita dai 2.000 litri o il volume di mele memorizzate.
L’annuncio riguarda la protezione delle scorte. Non fornisce un bilancio di perdite già identificate o compensazioni per gli operatori.
Il recupero elettrico è previsto
Questa assistenza viene come elettricità dal Libano annuncia un passo nella riparazione della rete che serve la regione. Venerdì 6 novembre, lo stabilimento pubblico ha riferito che aveva trasferito un trasformatore di riserva di 20 megavoltamper da Joub Jannine. L’esercito ha accompagnato l’operazione.
L’aereo deve sostituire le apparecchiature difettose alla stazione Paul-Arcache. Secondo l’EDD, il fallimento del 29 settembre ha fortemente ridotto la fornitura di forniture a aree di Jezzin, Iqlim al-Kharroub e la zona circostante.
Il trasferimento non segna ancora il ritorno al servizio. Nel suo comunicato stampa rilasciato il sabato, EDL prevede di installare nei prossimi giorni, senza annunciare una data specifica. Per le stanze fredde della cooperativa, la fornitura supplementare di combustibile rimane un’immediata necessità.
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