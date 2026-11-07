Successo di Kiev: Ponte del Nord e Energia colpite

Gli scioperi russi il 7 novembre hanno danneggiato il ponte settentrionale, l’alloggiamento e le strutture energetiche intorno a Kiev. Il comune ha chiuso il ponte per valutare i danni. Dopo le perturbazioni del mattino, Vitali Klitschko ha annunciato il normale funzionamento del sistema idrico e il riscaldamento nel 60% degli edifici collettivi. Volodymyr Zelensky ha riferito 36 missili balistici contro Kiev e la sua regione. Le autorità continuano le riparazioni, senza annunciare un calendario per riaprire il ponte.

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Gli scioperi russi su Kiev hanno danneggiato il ponte settentrionale e le strutture energetiche la notte del 6-7 novembre 2026. Le autorità ucraine segnalano perturbazioni di elettricità, riscaldamento e acqua. A mezzogiorno, tuttavia, il sindaco Vitali Klitschko ha annunciato il ritorno del sistema idrico al normale funzionamento.

Scioperi russi su Kiev: il ponte nord chiuso

Vitali Klitschko ha annunciato sabato mattina la chiusura del Ponte Nord in entrambe le direzioni. Gli specialisti sono stati invitati a valutare il danno su questo asse che ha attraversato il Dnipro. Il sindaco ha poi dichiarato che la strada, la linea di contatto filobus e una linea di alimentazione erano stati colpiti.

Erano coinvolti equipaggi stradali e servizi comunali. L’esplosione ha anche danneggiato cinque camion posti vicino al ponte, secondo il sindaco. Non c’era nessun programma di riapertura che accompagnasse questa situazione.

Gli attacchi raggiunsero anche edifici residenziali. Volodymyr Zelensky ha riferito la distruzione parziale di un asilo nido. I primi annunci della vittima si sono evoluti la mattina. Il presidente ucraino ha fatto riferimento a nove persone ferite, tra cui un bambino, nella sua relazione nazionale. Questa cifra non dovrebbe essere presentata come un bilancio limitato nella capitale.

Sostazioni elettriche mirate

Secondo Volodymyr Zelensky, l’attacco mobilitò 172 droni e 36 missili balistici. Dice che tutti questi missili hanno mirato Kyiv e la sua regione. Questi volumi sono quelli comunicati dalle autorità ucraine.

Il Presidente ha riferito gli attacchi alle sostazioni che collegano le centrali nucleari Rivne e Khmelnytskyi a Kiev e le regioni centrali. Ha anche identificato le sottostazioni danneggiate in altre cinque regioni. Il suo comunicato stampa descrive i danni della rete elettrica; Non annuncia uno sciopero sui reattori di questi impianti.

Le autorità russe hanno sostenuto un massiccio attacco alle installazioni che presentano come militari, industriali, energetici e trasporti. Questa presentazione di obiettivi, segnalati da un’agenzia internazionale, rimane quella del Ministero della Difesa russo.

Acqua restaurata, riscaldamento ancora in connessione

Il sindaco di Kiev aveva descritto una situazione molto difficile per l’approvvigionamento energetico dopo i danni nelle regioni di Kyiv e Jytomyr. In un messaggio successivo, ha annunciato una normale operazione di approvvigionamento idrico.

Ha anche indicato che il 60 per cento degli edifici collettivi sono stati poi riscaldati. Questa tariffa descrive il progresso delle connessioni annunciate dal comune. Non significa che il 40% degli edifici avrebbe perso il riscaldamento durante questo singolo attacco.

Il giorno prima, Volodymyr Zelensky ha avvertito che una nuova energia Dnipro e operazione di ponte era in preparazione. Sabato, le riparazioni e i rilievi sono proseguiti in aree in cui le condizioni di sicurezza hanno permesso alle squadre di intervenire.

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