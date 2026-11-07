UNRWA: 80 milioni di dollari mancanti, posti di lavoro eccezionali

UNRWA riferisce un deficit di cassa di 80 milioni di dollari e recensioni modifiche per mantenere i suoi servizi. Uno scenario di migliaia di abolizioni di posti è circolante, ma l’agenzia sostiene che nessuna decisione finale è stata presa sul suo personale o la portata di intervento. Continua a operare in cinque aree, tra cui il Libano. Il rinnovato sostegno delle Nazioni Unite è accompagnato da un invito ai donatori a garantire contributi sufficienti e prevedibili, senza annunciare alcuna particolare riduzione in Libano.

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UNRWA sta affrontando un deficit di cassa di 80 milioni di dollari e sta valutando le modifiche alle sue operazioni. Ma l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati palestinesi afferma che nessuna decisione finale è stata presa sul suo personale o sul suo ambito di intervento. Questa riserva è centrale mentre uno scenario di diverse migliaia di cancellazioni postali è circolante.

Il 6 novembre il portavoce delle Nazioni Unite Stéphane Dujarric ha riaffermato il sostegno di António Guterres all’agenzia e ha chiesto un finanziamento completo per le sue missioni. L’avviso si concentra sulla capacità di mantenere i servizi essenziali. Non significa che le Nazioni Unite abbiano deciso di porre fine all’UNRWA.

UNRWA: un flusso di cassa di emergenza

La caduta di 80 milioni di dollari è un requisito di denaro. L’Agenzia distingue questa difficoltà immediata dagli obblighi accumulati e dagli oneri ricorrenti sulla sua vitalità a lungo termine. I due problemi si uniscono, ma non descrivono esattamente lo stesso vincolo.

I contanti determinano la possibilità di pagare le spese a scadenza. Un impegno politico per l’Agenzia non diventa automaticamente un importo disponibile per le sue operazioni. Per preservare i servizi, i contributi devono essere sufficienti, ma anche prevedibili e tempestivi.

UNRWA descrive una combinazione di finanziamenti in calo, incertezza sui contributi e crescenti restrizioni operative, in particolare a Gaza. Ha spiegato che i risparmi che erano stati impegnati avevano contribuito a preservare posti di lavoro e servizi. Tuttavia, riconosce che la continua pressione sulle risorse influisce sulla qualità di alcuni servizi.

Finanziamento e accesso alla terra sono due vincoli distinti. Risorse aggiuntive da sole non rimuovere le barriere che impediscono alle squadre di lavorare. Al contrario, la possibilità di operare non è sufficiente quando mancano le risorse necessarie.

Scenario dell’occupazione ancora in corso

I rapporti stampa hanno riferito uno scenario di 7.000-8.000 tagli di lavoro. Questo volume non è una decisione ufficiale. Nella sua risposta, l’Agenzia afferma che diverse opzioni rimangono in considerazione e che una riduzione del personale sarebbe prevista solo in assenza di una valida alternativa.

Questa formulazione non consente l’annuncio di licenziamenti già notificati o l’esclusione di qualsiasi rischio per l’occupazione. Descrive una decisione ancora aperta, dipendente dalla situazione finanziaria e operativa. Nessun calendario definitivo per l’abolizione dei posti è stabilito negli elementi disponibili.

L’agenzia ha circa 28.000 dipendenti, per lo più palestinesi. Le presenta come base delle sue attività. Il loro lavoro comprende l’insegnamento, la cura e l’assistenza alle comunità. Una possibile riduzione avrà quindi effetti che supereranno il bilancio salariale da solo.

Dal gennaio 2026, UNRWA ha menzionato una riduzione del 20 per cento della settimana di servizio come una delle misure di risparmio già intraprese. Questa riduzione del tempo di servizio non corrisponde all’abolizione del 20% dei posti. Consolidare i due darebbe un quadro errato della situazione del personale.

Cinque territori, nessun ritiro annunciato dal Libano

L’Agenzia afferma che continua le sue missioni nelle sue cinque aree operative: Gaza, Cisgiordania, Giordania, Libano e Siria. Fornisce servizi di istruzione, salute, soccorso e assistenza. La crisi finanziaria colpisce quindi un’organizzazione regionale, anche se i vincoli differiscono da un territorio all’altro.

Per il Libano, nessuna riduzione o chiusura specifica del servizio può essere annunciata sulla base dello scenario generale. Una gamma che copre l’intera agenzia non consente di calcolare una quota libanese. Ciò richiederebbe decisioni e ripartizione geografica che non sono stabilite qui.

La stessa cautela è necessaria per le scuole e le strutture sanitarie. Il rischio di degrado esiste nell’avviso finanziario dell’Agenzia. Non identifica arbitrariamente un’istituzione che chiuderebbe o un beneficio che scomparirebbe in una data determinata.

Le consultazioni annunciate con gli Stati membri, i paesi ospitanti, i partner e le comunità di rifugiati dovrebbero contribuire alla considerazione delle opzioni. La loro esistenza non presuppone un accordo sui risparmi previsti.

Il mandato non è confuso con il finanziamento

L’UNRWA ricorda che il suo mandato spetta all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Solo quest’ultimo ha il potere di modificarlo o di terminarlo. L’Agenzia sostiene di continuare le sue missioni in questo contesto, nonostante le difficoltà che limitano le risorse disponibili.

Così, una crisi di cassa non altera la missione affidata all’istituzione. Tuttavia, può impedire che venga eseguito in buone condizioni. È questo divario tra mandato e mezzi che l’appello ai donatori cerca di ridurre.

La sfida immediata rimane l’arrivo di finanziamenti sostenibili e prevedibili. Le future decisioni dovranno chiarire se le misure in esame siano necessarie, su quale ambito e con quali conseguenze. Per il momento, la mancanza di liquidità è confermata; l’abolizione dei posti segnalati non è una decisione definitiva.

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