Iran: annunciato la fine del limite di portata missilistica

Le Guardie Rivoluzionarie annunciano di aver sollevato la restrizione della gamma dei missili iraniani. Il loro portavoce, Hossein Mohebbi, ha parlato a Teheran sabato 7 novembre. Non ha presentato alcuna nuova distanza numerica o prova che mostra capacità aggiuntive. Il direttore ha dichiarato che le capacità dovrebbero essere dimostrate in pratica. Questa affermazione viene dopo nuovi scioperi americani rivendicati da Donald Trump, mentre il Qatar continua a mediare. L’annuncio non consente di concludere la messa in servizio di un nuovo arsenale.

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La gamma di missili iraniani non sarebbe più soggetta alle restrizioni imposte da Teheran. Hossein Mohebbi, portavoce delle Guardie Rivoluzionarie, ha annunciato sabato 7 novembre a Teheran. Tuttavia, il manutentore non ha presentato alcuna nuova portata numerica o prova per verificare la capacità aggiuntiva.

Gamma di missili iraniani: la restrizione sollevata, secondo Guardiani

Quando è stato interrogato sui lati di una conferenza sulla forza aerospaziale, Hossein Mohebbi ha affermato che questa restrizione è stata revocata. Rispose una domanda sulle conseguenze delle dichiarazioni della Guida Suprema riferendosi ad una risposta senza limitazione geografica.

Il portavoce stesso ha distinto l’annuncio e la sua attuazione. Le capacità dovranno essere dimostrate in pratica, ha spiegato ad un’agenzia iraniana. Ha aggiunto che gli slogan non dovrebbero essere utilizzati prima della manifestazione.

Secondo un’agenzia statunitense, la precedente limitazione dell’Iran è stata fissata a 2.000 chilometri per i suoi missili balistici. La dichiarazione di sabato non specifica la nuova soglia richiesta. Inoltre non annuncia un programma per il test o la messa in servizio.

Una dichiarazione senza nuovo missile presentato

L’annuncio riguarda la restrizione rivendicata da Teheran. Non identifica quali sistemi potrebbero ora raggiungere ulteriori obiettivi. Nessun modello, risultato del volo o prestazioni tecniche verificabili accompagna la dichiarazione riportata.

Sarebbe quindi prematuro concludere che un nuovo arsenale a lungo raggio sia operativo. La distanza effettivamente accessibile dipende dalle caratteristiche di ogni missile e dalle condizioni del suo utilizzo. La rimozione di un limite visualizzato non fornisce solo questi dati.

La conferenza faceva parte della settimana dedicata alla Guardian Aerospace Force. Hossein Mohebbi ha anche elogiato le installazioni sotterranee del corpo militare. Secondo lui, questi permettono la continua produzione di missili e droni nonostante i bombardamenti.

Il direttore ha dichiarato che le unità di produzione erano state trasferite in sotterraneo. Ha anche annunciato la presentazione di attrezzature specializzate al pubblico questa settimana. Queste rivendicazioni industriali rimangono quelle dei Guardiani. I registri consultati non forniscono una verifica indipendente dei loro volumi di produzione.

Tensioni militari e mediazione aperta

Questo discorso viene dopo nuovi scioperi americani rivendicati venerdì sera da Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha descritto un’operazione limitata contro le difese aeree iraniana. Nella stessa notte, la stampa iraniana ha riferito esplosioni sull’isola di Qeshm, vicino allo Stretto di Ormuz.

I dettagli materiali di questi eventi rimangono incompleti. Esse costituiscono un contesto immediato per la dichiarazione dei Guardiani, senza dimostrare l’uso di un nuovo missile.

Qatar sostiene anche di continuare la sua mediazione tra Washington e Teheran. Il suo International Media Bureau ha negato le informazioni che presentano le discussioni come un fallimento annunciato. Doha sostiene che le parti continuano a lavorare su un accordo, senza annunciare un compromesso firmato.

I dettagli ora previsti riguardano il nuovo ambito previsto, i sistemi interessati e le dimostrazioni a cui Hossein Mohebbi ha fatto riferimento.

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