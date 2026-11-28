Voyager 1 ha attraversato il corso diurno leggero il 18 novembre. A 25,9 miliardi di chilometri, un ordine e la sua risposta ci vogliono due giorni per tornare.

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Quanto dista un oggetto il cui segnale richiede un giorno per raggiungerci? Il 18 novembre 2026, a 1016 UTC, 1216 ore a Beirut, Voyager 1 raggiunse una giornata di luce terrestre, a circa 25,9 miliardi di chilometri di distanza. La NASA ha confermato la pietra miliare il giorno successivo, quando il segnale radio della sonda ha raggiunto le antenne terrestri.

Il Jet Propulsion Laboratory associato ricevendo l’onda portante con calcoli di traiettoria. A partire dal 19 novembre, le squadre non hanno ricevuto dati scientifici o tecnici dal 14. Il segnale ha così confermato la distanza, senza stabilire che le misurazioni della sonda sono state nuovamente trasmesse.

Un giorno leggero è una distanza

La parola « giorno » può essere fuorviante. Non designa qui l’età di Voyager 1 o la lunghezza del suo viaggio. Un giorno leggero corrisponde alla distanza percorsa dalla luce in 24 ore. Le onde radio utilizzate per comunicare con la sonda si propagano alla stessa velocità nel vuoto.

Il confronto con il nostro quartiere dà la scala del problema. La luce impiega circa 1,3 secondi per attraversare la distanza media tra la Terra e la Luna, e otto minuti e venti secondi tra il Sole e la Terra. Per Voyager 1, l’ordine di grandezza diventa un giorno in una direzione. L’annuncio della NASA è a circa distanza dalla Terra, non dal Sole.

Due giorni per un ritorno radio

Un ordine inviato a una sonda situata in una giornata leggera richiede circa 24 ore per raggiungerla. Una risposta deve quindi viaggiare sulla rotta opposta. La andata e ritorno rappresenta quindi circa 48 ore di propagazione, anche prima dei possibili ritardi nell’elaborazione e nell’organizzazione delle comunicazioni.

Questo spostamento impedisce il pilotaggio istantaneo. Le squadre devono preparare i loro ordini, prendere in considerazione la condizione conosciuta dell’aereo e attendere le informazioni per determinare il loro effetto. Una connessione di successo non rimuove la distanza: consente solo di continuare a scambiarsi nonostante.

La pietra miliare non è una barriera fisica installata nello spazio. Non dovrebbe quindi essere descritto come uno shock, manovra o cambiamento di ambiente che il veicolo avrebbe necessariamente rilevato al momento annunciato. È in primo luogo un modo per misurare la sua posizione e il tempo di viaggio delle sue comunicazioni.

Un record diverso di ingresso nello spazio interstellare

Voyager 1 è nello spazio interstellare da agosto 2012. Lasciò poi l’eliosfera, la bolla di particelle e campi magnetici prodotti dal Sole. Questo limite al plasma non delimita tutta la presa gravitazionale del Sole, che si estende molto oltre, verso la nube di Oort. La soglia del giorno della luce non segna quindi un secondo ingresso in questo ambiente, che studia da più di un decennio.

Il viaggio di entrambi i Voyagers spiega anche la loro differenza. Voyager 1 ha volato sopra Giove e poi Saturno prima di continuare a spazio interstellare. Voyager 2 seguì un viaggio diverso, passando anche vicino a Urano e Nettuno. La NASA colloca il proprio passaggio in un giorno leggero nel novembre 2035: questa è ancora una previsione, non un appuntamento già fatto.

Una missione scientifica, senza nuove fotografie

La tabella degli strumenti pubblicata dalla NASA indica che il magnetometro e il sistema di misurazione dell’onda plasma sono tra gli strumenti attivi della Voyager 1, indipendentemente dall’interruzione della trasmissione riportata il 19 novembre. D’altra parte, riportò l’arresto del rilevatore di particelle a bassa energia il 17 aprile 2026 e quello del sistema di raggi cosmici nel febbraio 2025, al fine di risparmiare energia.

Le telecamere sono spente dal 14 febbraio 1990. Non c’è quindi alcuna fotografia corrente scattata da Voyager 1 per mostrare il suo ambiente mentre passa questa soglia. Un’immagine della sonda sullo sfondo delle stelle può essere una rappresentazione artistica; Una fotografia di preparazione del terreno appartiene agli archivi della missione. Né è una vista ricevuta oggi da questa distanza.

Le squadre JPL ascoltano ogni giorno la sonda e mandano ordini ogni settimana. Con potenza elettrica diminuita di circa quattro watt all’anno, hanno già spento diversi strumenti. Il magnetometro e il rilevatore di onde al plasma sono tra quelli che cercano di mantenere in servizio.

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