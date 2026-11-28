Il Municipio di Rmeich ha lanciato la selezione dei rifiuti e ha una connessione satellitare. Resta da documentare il rifornimento e l’accesso ai servizi.

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A Rmeich, il comune ha iniziato a distribuire i contenitori di smistamento in novembre e il governo ha detto che aveva attivato una connessione satellitare per il governo locale. Queste due misure riguardano la vita quotidiana di un comune meridionale isolato. Non dicono nulla da soli circa la regolarità della fornitura o il funzionamento di tutti i servizi.

Il 10 novembre, il comune di Rmeich ha annunciato l’inizio della distribuzione di contenitori rossi per rifiuti riciclabili, con finanziamenti dall’ambasciata tedesca. Il dispositivo richiede ai residenti di separare i materiali alla fonte. Il circuito non si ferma al traghetto; deve quindi essere in grado di raccoglierli e portarli in un sito di trattamento. L’annuncio comunale non specifica i volumi già rimossi o la frequenza di raccolta.

Un collegamento per il municipio, non per tutte le case

Il 4 novembre, il Consiglio dei ministri ha indicato che Rmeich era una delle prime amministrazioni e organizzazioni il cui servizio Internet via satellite era stato attivato. Il beneficiario nominato è il comune, non tutti gli abitanti. Lo schema aggiunge un mezzo di comunicazione al municipio mentre le Nazioni Unite hanno documentato la copertura intermittente in diversi villaggi di confine. Non vi è alcun record pubblico di ore di connessione o di famiglie con accesso a Internet regolare nel comune.

I combustibili e gli aiuti rimangono problemi separati

Il 31 ottobre il sindaco Hanna el-Amil ha parlato con Nawaf Salam della fornitura di gasolio alle strutture pubbliche e dell’espansione dei programmi di assistenza sociale. Da questa richiesta, l’annuncio del collegamento del municipio e il lancio della selezione forniscono elementi specifici su due servizi, ma il rapporto del governo non pubblica un calendario per la consegna di carburante o un bilancio di aiuti versati nel villaggio.

Il 22 novembre, Nawaf Salam ha chiesto di preservare il legame umanitario di Rmeich, Ain Ebel e Debel dopo la fine del mandato UNIFIL. La situazione delle tre località non è dedotta dagli stessi annunci comunali. I contenitori di Rmeich e i documenti di connessione di misurazioni locali; la disponibilità in altri villaggi, le consegne regolari e l’accesso ai servizi devono essere stabiliti separatamente.

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