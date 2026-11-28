Il simposio Kaslik ha messo la filosofia dello scrittore libanese in prima linea 150 anni dopo la sua nascita. Il suo romanzo inglese del 1911 contribuì a capire cosa stava facendo con l’appartenenza araba.

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Il simposio Kaslik ha messo la filosofia dello scrittore libanese in prima linea 150 anni dopo la sua nascita. Il suo romanzo inglese del 1911 contribuì a capire cosa stava facendo con l’appartenenza araba.

Giovedì 26 novembre, l’Università dello Spirito Santo di Kaslik ha dedicato un giorno alla filosofia di Amin Rihani. Il programma ha associato un incontro sull’umanesimo e la comprensione tra culture con una mostra dei suoi dipinti e sculture, aperta fino al 27 novembre. Per rileggere il pensatore nato a Freiké nel 1876, si può partire da un oggetto più vecchio: un romanzo del 1911, scritto in inglese e costruito intorno ad un manoscritto arabo fittizio.

Un manoscritto arabo inventato per un romanzo americano

InIl Libro di KhalidDue giovani libanesi, Khalid e Shakib, emigrarono a New York. Il libro non inizia sul molo americano ma in una biblioteca del Cairo, dove il lettore impara che è stato scoperto un manoscritto arabo. Il processo non tenta di rendere il libro un documento storico. Esso stabilisce una distanza tra il linguaggio del testo letto dal pubblico e il linguaggio in cui la narrativa sostiene di essere stata trasmessa.

Il montaggio racconta qualcosa della vita di Rihani. Quando arrivò a New York, imparò l’inglese negli Stati Uniti e riprese lo studio dell’arabo in Libano. Il suo lavoro si sviluppò in entrambe le lingue. La Biblioteca del Congresso mantiene facsimiles dei suoi manoscritti inglesi; gli originali di questa collezione rimasero a Freiké.

Un’affiliazione culturale, un progetto politico

L’araba di Rihani non si esaurisce nella scelta di una lingua o nell’adesione a uno Stato. Lo scrittore difese l’indipendenza araba da ottomano e poi dominazione europea. I suoi viaggi sulla penisola arabica lo portarono anche in contatto con i leader che non avevano gli stessi interessi né gli stessi piani. La sua letteratura, lei, è in grado di mettere due giovani dal Monte Libano nell’immigrazione di New York senza il loro punto di partenza scomparendo dalla storia.

Kaslik ha scelto di rileggere la portata umanistica di questo lavoro. Il romanzo dà una presa concreta a questo programma: Rihani non fa parlare l’Oriente e l’Occidente come due isolati. Circola persone, testi e idee tra il Monte Libano, il Cairo e New York. La domanda non è di scegliere quale di questi luoghi spiega lo scrittore, ma di vedere che cosa ogni cambiamento alla sua scrittura.

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